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Νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να περιοριστούν οι ασάφειες και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προκύπτουν από καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και πρόσθετες χρεώσεις.

Σύμφωνα με τον αναφερόμενο Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2202, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων, την επιστροφή χρημάτων και την παροχή βοήθειας στους ταξιδιώτες.

Οι προβλέψεις καλύπτουν επίσης τις χειραποσκευές, τη διόρθωση στοιχείων στα εισιτήρια, τη διαμονή σε ξενοδοχεία και τη μεταφορά επιβατών με χαμένες ανταποκρίσεις. Παράλληλα, καθορίζονται προθεσμίες για την εξέταση παραπόνων και την εξόφληση αποζημιώσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου πλαισίου αναφέρεται η 23η Οκτωβρίου 2027.

Οι 25 βασικές αλλαγές για τους ταξιδιώτες

1. Αποζημίωση για καθυστέρηση άνω των τριών ωρών

Οι επιβάτες θα δικαιούνται χρηματική αποζημίωση όταν η άφιξη στον τελικό προορισμό πραγματοποιείται με καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

2. Ποσά αποζημίωσης έως 600 ευρώ

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση την απόσταση της πτήσης. Για ταξίδια έως 1.500 χιλιόμετρα προβλέπονται 250 ευρώ, για ενδοενωσιακές διαδρομές άνω των 1.500 χιλιομέτρων και άλλες διαδρομές 1.500-3.500 χιλιομέτρων 400 ευρώ, ενώ στις μεγαλύτερες αποστάσεις το ποσό φτάνει τα 600 ευρώ.

3. Επιστροφή εισιτηρίου μετά από πεντάωρη καθυστέρηση

Εάν η αναχώρηση καθυστερήσει τουλάχιστον πέντε ώρες, ο επιβάτης θα μπορεί να επιλέξει να μην ταξιδέψει και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του.

4. Εξόφληση μέσα σε επτά ημέρες

Οι επιστροφές χρημάτων θα πρέπει να ολοκληρώνονται αυτόματα εντός επτά ημερολογιακών ημερών, καλύπτοντας την αξία του εισιτηρίου και, όπου προβλέπεται, τις σχετικές χρεώσεις διαμεσολάβησης.

5. Όχι στα υποχρεωτικά ταξιδιωτικά κουπόνια

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να επιβάλλουν vouchers αντί χρημάτων. Η αποδοχή κουπονιού θα απαιτεί τη ρητή συμφωνία του ταξιδιώτη, χωρίς να δυσχεραίνεται η επιλογή επιστροφής χρημάτων.

6. Επιστροφή υπολοίπου από vouchers

Τα ταξιδιωτικά κουπόνια θα έχουν κανονικά διάρκεια έως 12 μήνες, με δυνατότητα συμφωνημένης παράτασης. Εφόσον παραμείνει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο μετά τη λήξη τους, αυτό θα επιστρέφεται εντός επτά ημερών.

7. Εναλλακτική μεταφορά μέσα σε τρεις ώρες

Σε περίπτωση ακύρωσης ή άλλης διαταραχής, η εταιρεία θα διαθέτει τρεις ώρες για να προτείνει στον επιβάτη εναλλακτική πτήση ή διαφορετικό μέσο μεταφοράς, υπό αντίστοιχες συνθήκες.

8. Δυνατότητα κράτησης με πρωτοβουλία του επιβάτη

Εάν δεν προσφερθεί λύση μέσα στο προβλεπόμενο τρίωρο, ο ταξιδιώτης θα μπορεί, αφού ενημερώσει την εταιρεία, να εξασφαλίσει μόνος του μεταφορά. Οι αναγκαίες και εύλογες δαπάνες θα επιστρέφονται εντός 14 ημερών, με ανώτατο όριο το τετραπλάσιο της συνολικής αξίας του εισιτηρίου και των σχετικών τελών.

9. Καλύτερες συνθήκες αναμονής στο αεροσκάφος

Όταν οι επιβάτες παραμένουν στο αεροπλάνο λόγω καθυστέρησης, θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερμοκρασία στην καμπίνα, λειτουργικές τουαλέτες και, κατά κανόνα, δωρεάν πόσιμο νερό.

10. Αποβίβαση μετά από δύο ώρες

Εφόσον η αναμονή στον διάδρομο αεροδρομίου της ΕΕ συμπληρώσει δύο ώρες, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα αποβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι κανόνες ασφάλειας.

11. Συγκεκριμένοι κανόνες για γεύματα και αναψυκτικά

Προβλέπεται παροχή ελαφρών γευμάτων και ποτών ανά δύο ώρες αναμονής. Κανονικό γεύμα θα προσφέρεται μετά τις τρεις ώρες και στη συνέχεια ανά πεντάωρο, με όριο τρία γεύματα ημερησίως.

12. Πρόσβαση στο διαδίκτυο και τηλεφωνικές κλήσεις

Στις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης θα περιλαμβάνονται η δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ και η δυνατότητα πραγματοποίησης δύο τηλεφωνικών κλήσεων.

13. Ξενοδοχειακή διαμονή χωρίς χρέωση

Όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση καθιστά απαραίτητη τη διανυκτέρευση, η αεροπορική εταιρεία θα αναλαμβάνει το κόστος ξενοδοχείου και μετακίνησης μεταξύ καταλύματος και αεροδρομίου.

14. Περιορισμός τριών διανυκτερεύσεων σε έκτακτες συνθήκες

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η υποχρέωση κάλυψης ξενοδοχείου μπορεί να περιορίζεται σε τρεις νύχτες. Ειδική προστασία προβλέπεται για άτομα με αναπηρία, εγκύους, βρέφη, ασυνόδευτους ανηλίκους και επιβάτες με ιδιαίτερες ιατρικές ανάγκες.

15. Δωρεάν μικρή χειραποσκευή

Κάθε επιβάτης θα μπορεί να μεταφέρει χωρίς επιπλέον χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο διαστάσεων έως 40x30x15 εκατοστά ή αντικείμενο που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα.

16. Διαφάνεια στις χρεώσεις χειραποσκευών

Η τροχήλατη χειραποσκευή δεν καθίσταται υποχρεωτικά δωρεάν. Ωστόσο, πριν από την κράτηση θα πρέπει να εμφανίζεται εξ ορισμού ναύλος που την περιλαμβάνει. Δεν θα επιτρέπεται επιπλέον χρέωση όταν η εταιρεία μεταφέρει επιτρεπόμενη χειραποσκευή στον χώρο αποσκευών για λειτουργικούς λόγους.

17. Δωρεάν διόρθωση ονόματος

Οι επιβάτες θα μπορούν να διορθώνουν τουλάχιστον ένα ορθογραφικό λάθος ή προβλεπόμενο διοικητικό στοιχείο του ονόματός τους χωρίς χρέωση, εφόσον υποβάλουν αίτημα τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο μέσω αυτής της διαδικασίας.

18. Επιστροφή χρημάτων για υποβάθμιση θέσης

Εάν ο ταξιδιώτης μεταφερθεί σε χαμηλότερη κατηγορία, θα δικαιούται επιστροφή από 30% έως 75% της τιμής της πτήσης, ανάλογα με την απόσταση, εντός 14 ημερών. Αντίθετα, η αναβάθμιση δεν θα συνεπάγεται πρόσθετη χρέωση.

19. Εννέα μήνες για διεκδίκηση αποζημίωσης

Το αίτημα αποζημίωσης θα μπορεί να κατατεθεί εντός εννέα μηνών από την προγραμματισμένη αναχώρηση. Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να απαντήσει αιτιολογημένα ή να καταβάλει το ποσό μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες.

20. Προθεσμίες για τη διαχείριση καταγγελιών

Η παραλαβή καταγγελίας θα επιβεβαιώνεται εντός επτά εργάσιμων ημερών. Η τεκμηριωμένη απάντηση θα παρέχεται σε έναν μήνα, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες σε ειδικές περιπτώσεις.

21. Προστασία σε χαμένες ανταποκρίσεις

Όταν πρόβλημα στην πρώτη πτήση προκαλεί απώλεια ανταπόκρισης, η εταιρεία θα πρέπει να οργανώσει εναλλακτική μεταφορά. Εάν δεν βρεθεί λύση εντός πέντε ωρών, θα προσφέρεται επιστροφή χρημάτων, ενώ καθυστέρηση άφιξης άνω των τριών ωρών ενδέχεται να θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης.

22. Γονείς και παιδιά χωρίς πρόσθετη χρέωση θέσης

Θα προβλέπεται η τοποθέτηση παιδιών δίπλα στον συνοδό τους χωρίς επιπλέον κόστος, όταν ταξιδεύουν με την ίδια κράτηση, με την εταιρεία να οφείλει να καταβάλλει προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλων θέσεων.

23. Παιδικά καρότσια έως την επιβίβαση

Οι οικογένειες θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν το παιδικό καρότσι έως την πύλη ή την είσοδο του αεροσκάφους, ενώ προβλέπεται προτεραιότητα επιβίβασης.

24. Πρόσθετες εγγυήσεις για άτομα με αναπηρία

Οι επιβάτες με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ενημέρωση, ειδική υποστήριξη και κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση. Στις εναλλακτικές διαδρομές θα επιδιώκεται ο περιορισμός των ανταποκρίσεων.

25. Δωρεάν νερό και φόρτιση συσκευών στα αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια της ΕΕ με εμπορικές επιβατικές πτήσεις θα πρέπει να διαθέτουν δωρεάν πόσιμο νερό και σημεία φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών, ανεξάρτητα από την ώρα ή τον τερματικό σταθμό.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους επιβάτες

Οι νέες προβλέψεις αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια των αεροπορικών μεταφορών και στη διευκόλυνση των ταξιδιωτών όταν προκύπτουν προβλήματα. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συγκεκριμένες προθεσμίες επιστροφής χρημάτων, η δυνατότητα αναζήτησης εναλλακτικής μεταφοράς και η αποσαφήνιση των πρόσθετων χρεώσεων.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται, θα τεθούν σε εφαρμογή στις 23 Οκτωβρίου 2027 και δεν αποτελούν ακόμη ισχύουσες υποχρεώσεις στο σύνολό τους.

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