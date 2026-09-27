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Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση voucher ύψους έως 70 ευρώ, το οποίο θα αξιοποιείται για την αγορά smartphone.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν πολίτες οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μοντέλο smartphone με ανώτατη λιανική τιμή τα 70 ευρώ. Η συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει παράλληλα να ανταποκρίνεται σε καθορισμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με διαφορετικές ανάγκες.

Τι δυνατότητες θα έχουν τα νέα smartphones

Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που θα προσφέρονται μέσω του προγράμματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να εξυπηρετούν διαφορετικές κατηγορίες χρηστών με αναπηρία.

Μεταξύ των λειτουργιών που θα υποστηρίζουν περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και ενισχυμένη ένταση ήχου που θα φτάνει έως τα 50 dB για χρήστες με προβλήματα ακοής.

Παράλληλα, προβλέπεται να διαθέτουν μεγάλα και ευδιάκριτα πλήκτρα, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός τους, αλλά και σύστημα ειδοποιήσεων μέσω φωτεινών ενδείξεων ή δόνησης.

Και υποστηρικτικός εξοπλισμός σε προσιτές τιμές

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά smartphone, καθώς προβλέπει επίσης τη διάθεση υποστηρικτικού εξοπλισμού σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ακουστικά και συσκευές Bluetooth, καθώς και συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας (AAC).

Στόχος είναι να περιοριστεί το οικονομικό κόστος που καλούνται να αναλάβουν οι δικαιούχοι και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την καθημερινή επικοινωνία και εξυπηρέτησή τους.

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