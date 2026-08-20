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Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καθώς απομένει πλέον ελάχιστος χρόνος για όσους θέλουν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 23:59, οπότε και ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση για δαπάνες διαμονής, η οποία ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο αξιοποίησης μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ. Το ποσό πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την Ελλάδα, χωρίς περιορισμό ως προς τον προορισμό.

Όσοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία θα πρέπει επομένως να κινηθούν άμεσα, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα νέας αίτησης για την πρώτη φάση.

Η διαδικασία για την αίτηση

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος στο vouchers.gov.gr, ενώ πρόσβαση στη σχετική υπηρεσία παρέχεται και μέσω του gov.gr.

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ηλεκτρονική διαδικασία προβλέπεται παράλληλα η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων, οι οποίοι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα σύμφωνα με την περίοδο που έχουν δηλώσει.

Από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση

Το ποσό της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς διαμορφώνεται τόσο βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάθε δικαιούχος όσο και ανάλογα με το εάν η κάρτα θα χρησιμοποιηθεί κατά την υψηλή ή τη χαμηλή τουριστική περίοδο.

Για τους δικαιούχους της γενικής κατηγορίας, η επιδότηση ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και αυξάνεται στα 300 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Υψηλότερη ενίσχυση προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Ειδικότερα, άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος μπορούν να λάβουν 300 ευρώ εφόσον επιλέξουν την υψηλή περίοδο και 400 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο.

Το μεγαλύτερο ποσό του προγράμματος προβλέπεται για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους με παιδί που έχει αναπηρία 67% και άνω. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, η ψηφιακή κάρτα φτάνει τα 400 ευρώ κατά την υψηλή περίοδο και τα 600 ευρώ κατά τη χαμηλή.

Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά δικαιούνται επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Σε περίπτωση που κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, τα ποσά δεν αθροίζονται. Ο δικαιούχος λαμβάνει τη μεγαλύτερη από τις ενισχύσεις που δικαιούται.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει μεγάλο χρονικό διάστημα και θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις.

Η Α’ φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η Β’ φάση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα κλήρωση. Οι νέοι ωφελούμενοι θα προκύψουν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2026.

Με τον τρόπο αυτό, όσοι υποβάλουν τώρα αίτηση αλλά δεν συμπεριληφθούν στους αρχικούς δικαιούχους εξακολουθούν να έχουν πιθανότητες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον βρίσκονται στη λίστα των επιλαχόντων και επιλεγούν για τη δεύτερη φάση.

Για την ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, ενώ διατίθεται και Γραφείο Υποστήριξης, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ευελιξία στην αξιοποίηση της ενίσχυσης. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανέπαφες πληρωμές σε παρόχους διαμονής, όπως ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα, σε οποιονδήποτε προορισμό εντός της χώρας.

Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα πού θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, υπό την προϋπόθεση ότι η πληρωμή αφορά επιλέξιμη υπηρεσία διαμονής.

Παράλληλα, η διαδικασία προβλέπει άμεση αποζημίωση των παρόχων, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία που χαρακτήριζαν παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα.

Το ποσό της κάρτας δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο συναλλαγή. Οι δικαιούχοι μπορούν να το καταναλώσουν είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, αρκεί οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν μέσα στο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην περίοδο την οποία έχουν επιλέξει.

Για τους κληρωθέντες της Α’ φάσης που έχουν επιλέξει την υψηλή περίοδο, η ενίσχυση μπορεί να αξιοποιηθεί από την ημερομηνία ενεργοποίησης των ψηφιακών καρτών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνέχεια προβλέπεται δεύτερο χρονικό παράθυρο χρήσης, από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Για όσους επιλέξουν τη χαμηλή περίοδο, το διαθέσιμο ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ ή σε περισσότερες συναλλαγές από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2027.

Η διαφοροποίηση των ποσών ανά περίοδο λειτουργεί ως κίνητρο για την πραγματοποίηση ταξιδιών εκτός της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν, καθώς η οικονομική ενίσχυση είναι μεγαλύτερη κατά τη χαμηλή περίοδο.

Με την προθεσμία να εκπνέει στις 23:59 της Παρασκευής 21 Αυγούστου, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έχουν πλέον τις τελευταίες ώρες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την αίτησή τους και να διεκδικήσουν επιδότηση διακοπών έως 600 ευρώ.

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