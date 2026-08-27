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Η Ελλάδα του καλοκαιριού δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε νησιά, παραλίες και παραθαλάσσιους προορισμούς. Το βουνό διεκδικεί σταδιακά μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής κίνησης, καθώς ένα αυξανόμενο τμήμα των ταξιδιωτών αναζητεί φυσικό περιβάλλον, δραστηριότητες, μικρότερους οικισμούς και εμπειρίες μακριά από το κλασικό μοντέλο των θερινών διακοπών.

Από τα Ζαγοροχώρια και τα Τζουμέρκα μέχρι το Νότιο Πήλιο και τη Γορτυνία, περιοχές που στο παρελθόν συνδέονταν περισσότερο με τις αποδράσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα αποκτούν πλέον ισχυρότερη καλοκαιρινή παρουσία. Πεζοπορία, rafting, καγιάκ, ορειβασία, ποτάμια και φαράγγια συνδυάζονται με την τοπική γαστρονομία και τους παραδοσιακούς οικισμούς, δημιουργώντας ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν.

Η τάση έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τις τοπικές κοινωνίες. Η προσέλκυση επισκεπτών και εκτός της παραδοσιακής χειμερινής περιόδου μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας σε ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, περιορίζοντας παράλληλα την εποχικότητα.

Σε ορισμένους προορισμούς, μάλιστα, βουνό και θάλασσα δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά. Η δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε παραλία, πεζοπορία και περιήγηση στη φύση μέσα στην ίδια ημέρα εξελίσσεται σε σημαντικό πλεονέκτημα για επισκέπτες που αναζητούν πιο σύνθετες διακοπές.

Η Ήπειρος κερδίζει με ποτάμια, φαράγγια και δραστηριότητες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ήπειρος, όπου τα Ζαγοροχώρια και γενικότερα οι ορεινές περιοχές του νομού Ιωαννίνων εμφανίζουν υψηλή τουριστική κίνηση, παρά τις δυσκολίες που είχαν καταγραφεί στην αρχή του καλοκαιριού λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Σημαντικό ρόλο στην τελική εικόνα παίζουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, μια τάση που γίνεται ολοένα πιο έντονη στον τουρισμό και περιορίζει την ορατότητα των επιχειρήσεων ως προς τις πληρότητες των επόμενων εβδομάδων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, Θεόδωρος Βαντώλας, εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός για την εξέλιξη της ζήτησης το επόμενο διάστημα. Οι προσδοκίες επεκτείνονται πέρα από τον Αύγουστο, καθώς Σεπτέμβριος και Οκτώβριος μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη κίνηση στην περιοχή, ενώ θετικά λειτουργεί και η επαναφορά της ισραηλινής αγοράς.

Η Ήπειρος διαθέτει ένα πλεονέκτημα που δύσκολα περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη εποχή: ένα εκτεταμένο φυσικό περιβάλλον που μπορεί να στηρίξει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

Στα Ζαγοροχώρια και την Κόνιτσα, ο Βοϊδομάτης και ο Αώος αποτελούν σημεία αναφοράς για rafting και καγιάκ, ενώ το Φαράγγι του Βίκου προσελκύει όσους προτιμούν την πεζοπορία και την εξερεύνηση.

Οι διαδρομές προς τις Δρακολίμνες της Τύμφης και του Σμόλικα συμπληρώνουν το προϊόν για τους φίλους της ορειβασίας, ενώ στα Βόρεια Τζουμέρκα ο Άραχθος, οι καταρράκτες, τα φαράγγια και τα παραδοσιακά χωριά δημιουργούν ένα μίγμα περιπέτειας και αυθεντικής επαφής με τον τόπο.

Αυτό επιτρέπει στην περιοχή να απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες ταξιδιωτών και να επιδιώκει τουριστική κίνηση πολύ πέρα από τις εβδομάδες της παραδοσιακής θερινής αιχμής.

Νότιο Πήλιο: Το πλεονέκτημα του βουνού δίπλα στη θάλασσα

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νοτίου Πηλίου, καθώς εκεί η γεωγραφία επιτρέπει στον επισκέπτη να συνδυάζει σχεδόν αυτονόητα δύο διαφορετικούς τύπους διακοπών.

Η φετινή τουριστική κίνηση βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο στα ορεινά όσο και στα παραθαλάσσια χωριά της περιοχής.

Όπως επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Νοτίου Πηλίου, Απόστολος Καφετζής, η ροή των επισκεπτών έχει ανακάμψει πλήρως μετά τη μικρή κάμψη που είχε καταγραφεί κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η πολυεθνική σύνθεση της ζήτησης. Στην περιοχή καταγράφεται παρουσία Γάλλων, Ιταλών και Γερμανών, ενώ ιδιαίτερα ισχυρό είναι το ενδιαφέρον ταξιδιωτών από τις βαλκανικές χώρες. Ταυτόχρονα, σημαντικό μερίδιο της κίνησης εξακολουθεί να προέρχεται από την ελληνική αγορά.

Προς το τέλος του Αυγούστου, μάλιστα, η παρουσία των Ελλήνων επισκεπτών ενισχύεται, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα έως και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ενώ η μέχρι τώρα εικόνα των κρατήσεων έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες του κλάδου.

Θετικό μήνυμα αποτελεί και η εικόνα στις πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όπου καταγράφονται υψηλές πληρότητες, ενισχύοντας την πρόσβαση ξένων επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Νοτίου Πηλίου παραμένει, πάντως, η δυνατότητα να προσφέρει βουνό και θάλασσα μέσα στο ίδιο ταξίδι. Ένας επισκέπτης μπορεί να διαμένει σε παραδοσιακό χωριό, να πραγματοποιεί διαδρομές στη φύση και ταυτόχρονα να έχει πρόσβαση στις ακτές, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξει αποκλειστικά μία μορφή διακοπών.

Γορτυνία: Το στοίχημα των αυθεντικών εμπειριών

Στην Ορεινή Αρκαδία, η Γορτυνία αναπτύσσεται πάνω σε ένα διαφορετικό αλλά συγγενικό μοντέλο: μικροί οικισμοί, φυσικό τοπίο, τοπική παράδοση και δραστηριότητες που προσφέρουν στον επισκέπτη μεγαλύτερη επαφή με τον προορισμό.

Η μέχρι τώρα τουριστική κίνηση χαρακτηρίζεται ικανοποιητική, με υψηλότερη ζήτηση στις ημέρες αιχμής, ενώ για τον Σεπτέμβριο επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, επισημαίνει ότι η τάση των κρατήσεων έχει αλλάξει αισθητά, καθώς οι ταξιδιώτες αποφασίζουν πλέον όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησής τους.

Αυτό δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις του τουρισμού: ακόμη και όταν υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για έναν προορισμό, η τελική εικόνα μπορεί να διαμορφωθεί μόλις λίγες ημέρες πριν από την άφιξη των επισκεπτών.

Η Γορτυνία επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή τη ζήτηση προβάλλοντας περισσότερο τις αυθεντικές εμπειρίες στην αρκαδική φύση, με ευρύτερο στόχο το ενδιαφέρον να μη μεταφράζεται μόνο σε μεμονωμένες περιόδους αυξημένης κίνησης.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία σταθερής και βιώσιμης επισκεψιμότητας σε δωδεκάμηνη βάση. Η ενίσχυση του θερινού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, καθώς διευρύνει τη σεζόν ενός προορισμού που έχει τη δυνατότητα να προσελκύει επισκέπτες σε διαφορετικές εποχές.

Το βουνό διεκδικεί μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής πίτας

Η εικόνα από Ήπειρο, Πήλιο και Γορτυνία αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις. Το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα του ελληνικού καλοκαιρινού τουρισμού, αλλά δεν είναι πλέον η μοναδική επιλογή.

Η ζήτηση για πεζοπορία, ποτάμια, δραστηριότητες περιπέτειας, παραδοσιακά χωριά και γαστρονομικές εμπειρίες δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για περιοχές της ενδοχώρας.

Για τις τοπικές οικονομίες, η τάση αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Οι επισκέπτες κατευθύνονται σε μικρότερους οικισμούς, χρησιμοποιούν τοπικά καταλύματα, επισκέπτονται επιχειρήσεις εστίασης και αγοράζουν προϊόντα της περιοχής, διαχέοντας μεγαλύτερο μέρος των τουριστικών εσόδων μακριά από τους παραδοσιακούς προορισμούς μαζικού τουρισμού.

Ταυτόχρονα, οι ορεινές περιοχές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν περισσότερο τις περιόδους πριν και μετά τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς μήνες, καθώς οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ευνοούν δραστηριότητες όπως η πεζοπορία και η εξερεύνηση της φύσης.

Το νέο τοπίο δεν σημαίνει ότι το βουνό πρόκειται να αντικαταστήσει τη θάλασσα ως κυρίαρχη εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού. Δείχνει, όμως, ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν αποκτά περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Για προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, το Νότιο Πήλιο και η Γορτυνία, η πρόκληση είναι πλέον να μετατρέψουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον σε σταθερή ζήτηση. Και εφόσον αυτό επιτευχθεί, η στροφή προς τη φύση μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως νέα ταξιδιωτική μόδα, αλλά ως εργαλείο επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών.

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