Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην τρίτη θέση, μετά την Κροατία και την Πορτογαλία, ψηλότερα όπως από τις πολύ ισχυρές τουριστικές αγορές της Ιταλίας και της Ισπανίας βρέθηκε η χώρα μας εφέτος το καλοκαίρι όσον αφορά τη διαδικτυακή της φήμη με βάση τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των τουριστών.

Στα «δυνατά» της σημεία βρίσκονται σταθερά ο πολιτισμός, η γαστρονομία, αλλά και το ανθρωπινό δυναμικό που συγκέντρωσαν στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, την περίοδο Απριλίου- Μαϊου- Ιουνίου τα περισσότερα θετικά σχόλια.

Την ίδια στιγμή όμως τα θέματα περιβάλλοντος όπως η λειψυδρία ή το ζήτημα των λαγοκέφαλων, οι καιρικές συνθήκες με την πολλή ζέστη ή ακόμη και κοινωνικά ζητήματα όπως η αποχή τουριστικών λεωφορείων στη Σαντορίνη εν μέσω τουριστικής σεζόν ήταν τα θέματα που συγκέντρωσαν τα περισσότερα αρνητικά σχόλια με βάση τις αξιολογήσεις.

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές, συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research (μέλος του ομίλου MMGY) σχετικά με τη συλλογή δεδομένων για την Ελλάδα και ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία) επιτρέποντας τη σύγκριση της συνολικής εικόνας της χώρας και της Αθήνας με τον ανταγωνισμό.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία και για τις 13 Περιφέρειες της χώρας (με διαχωρισμό του Ν. Αιγαίου σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα), που αποτυπώνουν την τουριστική εμπειρία ως προς την εστίαση και τα αξιοθέατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί 108 χιλ. σχόλια για αξιοθέατα (attractions) και 73 χιλ. για εστιατόρια / bar στην Ελλάδα και 1,7 εκατ. και 3,3 εκατ. αντίστοιχα για ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Η φήμη της χώρας και η εμπειρία

Σε επίπεδο συνολικής διαδικτυακής φήμης, η Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε, βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης μεταξύ των προορισμών αναφοράς, με την Αθήνα οριακά υψηλότερα.

Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπειρία της επίσκεψης, η Ελλάδα μαζί με την Κροατία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, στο 9,2 με την Αθήνα ειδικά ακομη υψηλότερα, στο 9,3. Η Ελλάδα είχε υψηλότερη βαθμολογία στο β’ τρίμηνο του 2026 από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και από άμεσα ανταγωνιστικές χώρες όπως η Πορτογαλία (9), η Ιταλία (8,9%) και η Ισπανία (8,9).

Συνολικά, η φήμη της χώρας διατηρήθηκε χάρη στις θετικές συζητήσεις με άξονες την ισχυρή πολιτιστική και γαστρονομική της ταυτότητα, αλλά επιβαρύνθηκε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ευρύτερα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά ζητήματα (πχ μια απεργία λεωφορείων στη Σαντορίνη).

Ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών συζητήσεων το θετικό συναίσθημα τροφοδοτήθηκε από την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικές, λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες εμπειρίες: Η γαστρονομική αφήγηση ξεχώρισε, με αιχμή την αναγνώριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας και την ιδιαίτερη τοπική ταυτότητα της ελληνικής κουζίνας.

Τα πολιτιστικά μνημεία (πχ Μετέωρα) και τα εντυπωσιακά τοπία (πχ Όλυμπος και ακτές Πιερίας) ενίσχυσαν τη διαχρονική ελκυστικότητα της χώρας, ενώ τα πιο ήσυχα νησιά (πχ Κίμωλος, Αντικύθηρα) και οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί (πχ Καρδαμύλη) προσέλκυσαν ταξιδιώτες που αναζητούσαν ηρεμία μακριά από τα πλήθη. Η ελληνική φιλοξενία, σε συνδυασμό με τις αναδυόμενες πρωτοβουλίες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, διεύρυναν περαιτέρω τη θετική εικόνα της χώρας.

«Η δυναμική αυτή αποδεικνύει ότι η πολιτιστική κληρονομιά και η γαστρονομική ταυτότητα της Ελλάδας αποτελούν σταθερούς άξονες ελκυστικότητας, ενώ το αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυθεντικές και λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες εμπειρίες δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος.

Η φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό διαχρονικά αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, επιβεβαιώνει τη σημασία της ποιότητας της εξυπηρέτησης για τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών».

Οι αρνητικές αναφορές

Όπως επισημαίνει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, οι αρνητικές αναφορές κατά το δεύτερο τρίμηνο επικεντρώθηκαν σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον και τα ακραία καιρικά φαινόμενα: Μια καταιγίδα σκόνης από τη Σαχάρα και οι θερμοκρασίες-ρεκόρ του καλοκαιριού με τα προβλήματα στις πτήσεις και το κλείσιμο υπαίθριων χώρων, ήταν στις αρνητικές αναφορές όπως και το θέμα των πυρκαγιών.

«Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικτυακή φήμη της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σχετικές επενδύσεις – κυρίως δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές.

Η βιωσιμότητα δεν πρέπει να μένει σε επίπεδο λόγων, αλλά να ενσωματωθεί στον καθημερινό επιχειρησιακό σχεδιασμό προορισμών και εταιρειών ως εργαλείο διοίκησης, μέτρησης και βελτίωσης», σχολιάζεται από το ΙΝΣΕΤΕ. Παράλληλα, καταγράφηκαν αρνητικές αναφορές για κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα (πχ τοπικές διαμαρτυρίες για gentrification και κινητοποιήσεων εργαζόμενων στον τουρισμό).

Στα σύν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη μελέτη είναι και η υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών από λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένες Περιφέρειες, όπως η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία. «Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, οι υψηλές επιδόσεις ως προς τη σχέση ποιότητας-τιμής σε αρκετές Περιφέρειες ενισχύουν την ελκυστικότητά τους ως τουριστικών προορισμών», αναφέρεται σχετικά.

Με βάση τις αξιολογήσεις σε τουριστικά sites (online travel agents, travel review sites κλπ.), η Θεσσαλία (9,5) και η Δυτική Μακεδονία (9,5) κατέγραψαν τις υψηλότερες συνολικές βαθμολογίες, ακολουθούμενες από τη Δυτική Ελλάδα (9,4) και τις Κυκλάδες (9,4). Άλλες περιφέρειες, όπως η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ήπειρος, τα Ιόνια Νησιά, το Βόρειο Αιγαίο και η Πελοπόννησος (όλες περίπου στο 9,3-9,2), κινήθηκαν πολύ κοντά στον εθνικό δείκτη αναφοράς, ενώ η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα (9,1-9,0) υστέρησαν ελαφρώς.

Οι βαθμολογίες για το ανθρώπινο δυναμικό ήταν εξαιρετικά υψηλές σε όλες τις Περιφέρειες, με την Ελλάδα συνολικά να καταγράφει 9,6 και πολλές Περιφέρειες να ξεπερνούν το 9,5, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα φιλοξενίας και εξυπηρέτησης ως βασικό στοιχείο διαφοροποίησης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της σχέσης ποιότητας-τιμής (Value for Money), με βαθμολογίες 9,7 στη Δυτική Μακεδονία, 9,4 στην Ήπειρο, 9,3 στη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και τη Στερεά Ελλάδα, 9,2 στην Πελοπόννησο και 9,1 στην Αττική και στην Ελλάδα συνολικά. Στην υγιεινή, η εικόνα ήταν περισσότερο ανομοιογενής.

Παρά τις υψηλές επιδόσεις σε ορισμένες περιοχές με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Κυκλάδες (9,2) καταγράφηκαν και σημαντικές αποκλίσεις, με χαμηλές βαθμολογίες στην Πελοπόννησο (6,7), τα Ιόνια Νησιά (7,7) και την Ανατολική Μακεδονία–Θράκη (7,9). Αντίστοιχα, η βιωσιμότητα (Sustainable Travel) κατέγραψε συγκριτικά χαμηλότερες επιδόσεις, με τις Κυκλάδες να σημειώνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία (6,9).

Διαβάστε ακόμη

Δημόσιo real estate: Πάνω από 15 νέες αναπτύξεις – Η ΔΕΘ, η Διώρυγα Κορίνθου και τα 2.500 στρέμματα σε νέους αγρότες

METLEN: Συστήνει holding υποδομών που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο

Ιστορικό ρεκόρ για το αεροδρόμιο της Αθήνας: Για πρώτη φορά πάνω από 4 εκατ. επιβάτες σε μηνιαία βάση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ