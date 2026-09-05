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Σειρά δράσεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, του αθλητισμού και του πολιτισμού, καθώς και νέες παροχές προς τους πελάτες της, παρουσιάζει η Alpha Bank σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απολογισμό των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της για τον Αύγουστο.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η συμπλήρωση δέκα συνεχόμενων ετών παρουσίας της Alpha Bank στη σειρά δεικτών FTSE4Good Index Series, μία από τις πλέον καθιερωμένες, διεθνώς, οικογένειες δεικτών ESG. Η διατήρηση της τράπεζας στους συγκεκριμένους δείκτες ακολούθησε ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρακτικών της στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα με την τράπεζα, η παρουσία της στον δείκτη ενισχύει την προβολή της στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και αντανακλά την πρόοδο στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη στρατηγική, τις λειτουργίες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιτυχίες της ελληνικής κωπηλασίας. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο ελαφρύ σκιφ, ενώ η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο ελαφρύ διπλό σκιφ. Λίγες ημέρες αργότερα, στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο, η Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας κατέκτησε δέκα μετάλλια -επτά χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο- με τα 12 μέλη της ελληνικής ομάδας να ανεβαίνουν στο βάθρο. Η Alpha Bank είναι Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας και Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, η τράπεζα αναφέρεται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που συμμετέχουν οι 4 συστημικές τράπεζες, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του οποίου συνολικά 670 δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπροσώπους των τραπεζών που συμμετέχουν, επισκέφθηκαν το ιστορικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Καισαριανή, το πρώτο δημόσιο σχολείο ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, λειτουργικότητας και προσβασιμότητας.

Στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης περιλαμβάνεται και η δράση Job Shadowing. Για τέταρτη συνεχή χρονιά η Alpha Bank υποδέχθηκε μαθητές από το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ», με τη δράση να πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο ανακαινισμένο κτίριο της οδού Σταδίου 40, στο Alpha Bank Campus. Οι έξι συμμετέχοντες συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, γνώρισαν διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους και συμμετείχαν σε επιλεγμένες καθημερινές δραστηριότητες. Δύο συμμετέχοντες προηγούμενων ετών, ο Γιάννης και η Χρύσα, αποτελούν πλέον μέρος της ομάδας της Alpha Bank.

Στον πολιτισμό, συνεχίζεται η έκθεση «Cycladic Women: Untold Stories of Women in the Cyclades», η οποία έχει ήδη υποδεχθεί περισσότερους από 44.000 επισκέπτες. Η έκθεση, που παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική στον ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση της ιστορίας και του πολιτισμού των Κυκλάδων, μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας στη Σαντορίνη, όπου θα παραμείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, η Alpha Bank παρουσιάζει νέες παροχές για τους κατόχους καρτών Aegean Bonus Visa. Οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Aegean Bonus Visa προσφέρουν πλέον μηδενική προμήθεια συναλλάγματος για αγορές και πληρωμές στο εξωτερικό, καθώς και για ηλεκτρονικές αγορές σε ξένο νόμισμα, χωρίς χρονικούς περιορισμούς ή περιορισμούς στην αξία της συναλλαγής.

Οι κάτοχοι των καρτών μπορούν επίσης να επωφελούνται από ταξιδιωτική ασφάλιση όταν αγοράζουν το εισιτήριό τους με Aegean Bonus Visa και να συγκεντρώνουν Bonus πόντους, οι οποίοι μπορούν να μετατραπούν σε μίλια του προγράμματος AEGEAN Miles+Bonus. Όσοι υποβάλουν αίτηση για νέα χρεωστική ή πιστωτική Aegean Bonus Visa έως τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μηδενική ετήσια συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.

Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης Bonus, έως τις 17 Σεπτεμβρίου όλες οι αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω με κάρτες Alpha Bank Bonus σε συνεργάτες του προγράμματος αποδίδουν διπλάσιους Bonus πόντους.

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