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Με σταθερή δέσμευση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για κάθε παιδί, η Alpha Bank, όπως επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση, στηρίζει και εφέτος το πρόγραμμα “Back to School” της ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ, συμβάλλοντας στην κάλυψη των βασικών σχολικών αναγκών για περισσότερα από 870 παιδιά από ευάλωτες οικογένειες.

Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε παράδοση σχολικών ειδών στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας στον Πειραιά, με την παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Δημήτρη Τσιτσιράγκου, καθώς και εκπροσώπων της ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς της τράπεζας με επίκεντρο την εκπαίδευση. Η Alpha Bank προσέφερε πλήρως εξοπλισμένες με σχολικά είδη σχολικές τσάντες σε τέσσερα Κοινωνικά Παντοπωλεία και δύο Ιδρύματα Προστασίας Παιδιών.

Οι ωφελούμενοι φορείς είναι:

* Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Κορυδαλλού

* Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Χαλανδρίου

* Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Μεταμόρφωσης

* Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Σαλαμίνας

* Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «Βενιαμίν» στην Κατερίνη

* Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας στον Πειραιά

Η παρουσία του Προέδρου της Alpha Bank στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα ανέδειξε τη σημασία που αποδίδει η τράπεζα στην έμπρακτη στήριξη φορέων και πρωτοβουλιών που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά. Ο κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος δήλωσε: «Η πρώτη μέρα στο σχολείο πρέπει να είναι μια ημέρα χαράς, προσδοκίας και αυτοπεποίθησης για κάθε παιδί. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον ΔΕΣΜΟ, συμβάλλουμε ώστε παιδιά ευάλωτων οικογενειών να έχουν τα απαραίτητα σχολικά εφόδια για να ξεκινήσουν ισότιμα τη νέα σχολική χρονιά. Για την Alpha Bank, η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί ουσιαστική επένδυση στις ίσες ευκαιρίες και στο μέλλον της κοινωνίας μας».

Εκπρόσωποι της Alpha Bank συμμετείχαν παράλληλα και σε παραδόσεις σχολικών ειδών στους κοινωνικούς φορείς του Κορυδαλλού, της Μεταμόρφωσης και της Κατερίνης.

Η ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ υλοποιεί κάθε χρόνο το πρόγραμμα «Back to School», προσφέροντας σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών σχολικές τσάντες και είδη προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους, ώστε να ξεκινούν τη σχολική χρονιά με όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους φορείς παιδικής μέριμνας στην Ελλάδα, προσφέροντας στέγη, φροντίδα, εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε κορίτσια που προέρχονται από ευάλωτα οικογενειακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Η Alpha Bank διατηρεί μια μακρόχρονη και ουσιαστική σχέση με το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, στηρίζοντας συστηματικά το έργο του μέσα από οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές εξοπλισμού, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις.

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