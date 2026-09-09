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Οι δανειολήπτες με οφειλές σε ελβετικό φράγκο έχουν πλέον περιορισμένο χρόνο για να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση που προβλέπει μετατροπή των δανείων σε ευρώ, με ευνοϊκότερη ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στη μετατροπή, η οποία ουσιαστικά εξαλείφει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που συνδέεται με το ελβετικό φράγκο.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η ισοτιμία μετατροπής μπορεί να είναι βελτιωμένη από 15% έως και 50% σε σχέση με την τρέχουσα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη. Παράλληλα, το νέο σταθερό επιτόκιο διαμορφώνεται από 2,30% έως 2,90%, πλέον της εισφοράς του Ν.128/1975.

Με τη μετατροπή, το υπόλοιπο της οφειλής υπολογίζεται με ευνοϊκότερη ισοτιμία, η μηνιαία δόση γίνεται σταθερή για το υπόλοιπο της διάρκειας του δανείου και ο δανειολήπτης προστατεύεται από μελλοντικές μεταβολές του ελβετικού φράγκου.

Ωστόσο, η επιλογή είναι οριστική, καθώς μετά την υποβολή της αίτησης μετατροπής δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

φυσικά πρόσωπα , ιδιώτες ή επιτηδευματίες, καθώς και όσοι διατηρούν ατομική επιχείρηση,

, ιδιώτες ή επιτηδευματίες, καθώς και όσοι διατηρούν ατομική επιχείρηση, κάτοχοι δανείου σε ελβετικό φράγκο που δεν έχει καταγγελθεί ,

, όσοι δεν έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν.3869/2010.

Οι δανειολήπτες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, με διαφορετικό επίπεδο βελτίωσης της ισοτιμίας και διαφορετικό σταθερό επιτόκιο.

Οι τέσσερις κατηγορίες της ρύθμισης

Η νέα διαδικασία προβλέπει:

Κατηγορία 1: βελτίωση ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30% .

βελτίωση ισοτιμίας κατά και σταθερό επιτόκιο . Κατηγορία 2: βελτίωση ισοτιμίας κατά 30% και επιτόκιο 2,50% .

βελτίωση ισοτιμίας κατά και επιτόκιο . Κατηγορία 3: βελτίωση ισοτιμίας κατά 20% και επιτόκιο 2,70% .

βελτίωση ισοτιμίας κατά και επιτόκιο . Κατηγορία 4: βελτίωση ισοτιμίας κατά 15% και επιτόκιο 2,90%.

Σε όλες τις περιπτώσεις προστίθεται η εισφορά του Ν.128/1975.

Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες εξετάζονται εισοδηματικά, περιουσιακά και καταθετικά κριτήρια, ενώ στην τέταρτη κατηγορία δεν υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί.

Τα όρια για την ευνοϊκότερη κατηγορία

Η Κατηγορία 1, που προβλέπει τη μεγαλύτερη βελτίωση της ισοτιμίας, αφορά δανειολήπτες με συγκεκριμένα οικονομικά χαρακτηριστικά.

Για ένα άτομο, το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, η ακίνητη περιουσία τις 125.000 ευρώ και οι καταθέσεις τις 7.500 ευρώ.

Για νοικοκυριό δύο ατόμων τα όρια αυξάνονται σε 11.000 ευρώ εισόδημα, 140.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 11.000 ευρώ καταθέσεις.

Για οικογένεια πέντε ή περισσότερων μελών τα αντίστοιχα όρια φτάνουν τις 22.000 ευρώ εισόδημα, 185.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 22.000 ευρώ καταθέσεις.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για όσους διαθέτουν πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 1 χωρίς έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών προϋποθέσεων.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι που επιδιώκουν ένταξη στις Κατηγορίες 1, 2 και 3 θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα στοιχεία για:

το εισόδημα,

τις φορολογικές δηλώσεις,

την ακίνητη περιουσία,

τις τραπεζικές καταθέσεις.

Ο δανειολήπτης πρέπει να δώσει συναίνεση για την άντληση των δεδομένων και την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Σε διαφορετική περίπτωση κατατάσσεται στην Κατηγορία 4.

Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Κατάταξης, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην τράπεζα ή στον διαχειριστή της οφειλής για την ολοκλήρωση της μετατροπής.

Για την Κατηγορία 4 δεν απαιτείται Βεβαίωση Κατάταξης και η διαδικασία γίνεται απευθείας μέσω της τράπεζας.

Δυνατότητα επιμήκυνσης του δανείου

Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να ζητήσουν παράταση της διάρκειας του δανείου έως πέντε χρόνια, ώστε να περιοριστεί το ύψος της μηνιαίας δόσης.

Υπάρχουν όμως δύο περιορισμοί:

ο νεότερος δανειολήπτης δεν πρέπει να ξεπερνά το 80ό έτος ηλικίας κατά τη λήξη της νέας σύμβασης,

κατά τη λήξη της νέας σύμβασης, η συνολική επιμήκυνση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης διάρκειας του δανείου.

Πώς υπολογίζεται η νέα ισοτιμία

Η μετατροπή δεν πραγματοποιείται με βάση μια προκαθορισμένη ισοτιμία, αλλά χρησιμοποιεί την ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται η προβλεπόμενη βελτίωση κατά 15%, 20%, 30% ή 50%, ανάλογα με την κατηγορία του δανειολήπτη.

Μετά τη μετατροπή, η οφειλή μετατρέπεται αποκλειστικά σε ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης δεν θα επηρεάζεται πλέον από τις διακυμάνσεις του φράγκου, αλλά παράλληλα δεν θα μπορεί να επωφεληθεί σε περίπτωση μελλοντικής ευνοϊκής μεταβολής της ισοτιμίας.

Πρόωρη εξόφληση χωρίς επιβάρυνση

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής, ο δανειολήπτης μπορεί να προχωρήσει σε μερική ή ολική πρόωρη αποπληρωμή χωρίς πρόσθετο κόστος.

Η τράπεζα ενημερώνει τον πελάτη για το νέο ποσό της οφειλής σε ευρώ, τη νέα δόση και τον ανανεωμένο πίνακα αποπληρωμής.

Το βασικό σημείο για τους ενδιαφερομένους είναι ότι η 30ή Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, επομένως όσοι θέλουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση θα πρέπει να κινηθούν άμεσα.

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