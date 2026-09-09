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Στη νέα έκθεση της Deutsche Bank για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, η Eurobank παραμένει ανάμεσα στις ισχυρότερες επενδυτικές επιλογές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με τιμή στόχο τα 5,45 ευρώ και σύσταση αγοράς, καθώς συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξανόμενη συνεισφορά από τις διεθνείς δραστηριότητες και σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη Eurobank είναι ότι η αναπτυξιακή της δυναμική δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Η τράπεζα εμφανίζει πλέον περισσότερο ισορροπημένο μοντέλο κερδοφορίας, με σημαντική παρουσία στο εξωτερικό και με τις εξαγορές να λειτουργούν ως επιπλέον μοχλός ενίσχυσης των μεγεθών της.

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η Eurobank επωφελείται από την ισχυρή έκθεσή της τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στις διεθνείς αγορές, ενώ οι κινήσεις εξαγορών ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές κερδοφορίας. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στις κορυφαίες επιλογές του οίκου μαζί με Erste, ING, NatWest και Santander.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην πιστωτική επέκταση. Η Eurobank έχει σημαντική παρουσία στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και τη ζήτηση για νέα δάνεια από επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων προσθέτει νέες πηγές εσόδων και διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Deutsche Bank αναμένει ισχυρή αύξηση τα επόμενα χρόνια, ακόμη και με σχετικά σταθερό καθαρό επιτοκιακό περιθώριο. Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση των εσόδων βασίζεται περισσότερο στην αύξηση των δανειακών όγκων και στη διεύρυνση του ισολογισμού παρά σε πρόσθετη ώθηση από τα επιτόκια.

Η τάση αυτή είναι συμβατή με τη γενικότερη εικόνα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους επέστρεψαν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηριζόμενα από την αύξηση των χορηγήσεων και τη διατήρηση ισχυρής καταθετικής βάσης. Για τράπεζες με έκθεση σε οικονομίες υψηλότερης ανάπτυξης, όπως η Ελλάδα, η πιστωτική επέκταση αποτελεί ακόμη σημαντικότερο παράγοντα.

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας της επενδυτικής περίπτωσης της Eurobank είναι η διεθνής διαφοροποίηση. Η συμβολή των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας στα συνολικά καθαρά κέρδη αυξάνεται αισθητά και αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου κατά την περίοδο των εκτιμήσεων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και μειώνει την εξάρτηση από μία μόνο αγορά. Παράλληλα, οι εξαγορές αυξάνουν τη βάση κερδών και ενισχύουν την επαναληψιμότητα της κερδοφορίας, στοιχείο που αποτελεί κεντρικό μέρος της θετικής επενδυτικής προσέγγισης.

Η Eurobank ξεχωρίζει επίσης στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή, μαζί με τις διανομές κεφαλαίου, αναμένεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 18% την περίοδο 2025-2028. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών που εξετάζονται.

Η θετική στάση απέναντι στη Eurobank αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές δεν θεωρούνται πλέον συνολικά φθηνές μετά την πολυετή άνοδο του κλάδου. Οι αποτιμήσεις έχουν αυξηθεί και η επιλογή μετοχών γίνεται περισσότερο απαιτητική.

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