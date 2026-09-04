Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Θετική για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών παραμένει η Deutsche Bank εκτιμώντας ότι οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, η πιστωτική επέκταση και η αυξημένη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις.

Η γερμανική τράπεζα διατηρεί σύσταση Buy για Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους. Η τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,45 ευρώ από 5 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,10 ευρώ από 4,80 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,30 ευρώ από 10,15 ευρώ και για την Εθνική στα 18,55 ευρώ από 17,10 ευρώ.

Η βασική εκτίμηση είναι ότι η ελληνική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η αύξηση των δανείων στην Ελλάδα έφτασε το 7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, με την επιχειρηματική πίστη να ενισχύεται κατά 10%. Η Deutsche Bank θεωρεί ότι η ζήτηση παραμένει ουσιαστική και στηρίζεται σε επενδυτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, παρά την πιθανή επιβράδυνση μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους γίνεται πλέον περισσότερο αποτέλεσμα της διεύρυνσης των όγκων και λιγότερο των επιτοκίων. Για το 2026 η Deutsche Bank προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους του κλάδου κατά περίπου 7%-8%, ενώ εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για νέες θετικές αναθεωρήσεις εφόσον διατηρηθεί η δυναμική των χορηγήσεων.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει ισχυρή. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,2% στο δεύτερο τρίμηνο, από 2,7% στο πρώτο, με πολύ περιορισμένες νέες εισροές προβληματικών δανείων.

Σημαντικός καταλύτης είναι και η αυξανόμενη δυνατότητα διανομών. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι οι κεφαλαιακές θέσεις επιτρέπουν υψηλότερα ποσοστά διανομής, επαναγορές μετοχών και μερισματικές αποδόσεις που μπορούν να κινηθούν σε υψηλό μονοψήφιο ή ακόμη και διψήφιο ποσοστό έως το 2028. Την ίδια στιγμή, η σταδιακή υποχώρηση της εξάρτησης από τις αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων.

Η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη επιλογή, καθώς η Deutsche Bank βλέπει μεγαλύτερα περιθώρια υπέρβασης των προσδοκιών, ισχυρή διεθνή παρουσία και αυξημένη συμβολή από προμήθειες και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Για την Alpha Bank αναδεικνύει τη δυναμική των χορηγήσεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενώ για την Πειραιώς τονίζει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της κερδοφορίας και τη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Εθνική διατηρεί ισχυρό προφίλ κερδοφορίας και κεφαλαίων, αλλά θεωρείται η λιγότερο ελκυστική σε σχετικούς όρους λόγω υψηλότερης αποτίμησης.

Διαβάστε ακόμη

ΔΕΘ: Η εξαγγελία που κρατά «κλειδωμένη» το Μαξίμου και αφορά πολύ κόσμο – Πάνω από €2,5 δισ. το πακέτο

«Σπίτι μου 3»: Το νέο σχέδιο για φθηνά στεγαστικά που πάει στη ΔΕΘ

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ