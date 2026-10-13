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Περισσότερες τράπεζες παγκοσμίως θα μπορούσαν να βρεθούν σε οριακή κατάσταση σε ένα ακραίο σενάριο, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να απειλήσουν τις τράπεζες ακόμη και σε μια περίοδο κατά την οποία τα κέρδη τους αυξάνονται σημαντικά.

Το τελευταίο stress test του ΔΝΤ εξέτασε την αντοχή των τραπεζών απέναντι σε ένα πιθανό κραχ στην τεχνητή νοημοσύνη, απότομη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο συγκεκριμένο ακραίο σενάριο, το 22% των περιουσιακών στοιχείων των παγκόσμιων τραπεζών θα βρισκόταν σε 110 τράπεζες που θα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, με τα βασικά τους κεφάλαια να υποχωρούν κάτω από το 7%.

Στο αντίστοιχο stress test του προηγούμενου έτους, το ποσοστό των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν σε «αδύναμες» τράπεζες υπό συνθήκες πίεσης ήταν 18% και αφορούσε 88 τράπεζες.

Ο Αθανάσιος Βαμβακίδης του ΔΝΤ εξήγησε ότι τα σενάρια κάθε έτους αποτυπώνουν τους κινδύνους που θεωρούνταν τότε πιο σημαντικοί, στη βάση μιας κοινής μεθοδολογίας. Ωστόσο, οι κίνδυνοι έχουν ενταθεί φέτος στην παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό, των φόβων για φούσκα στην AI και της ανόδου των αποδόσεων.

«Είναι μια καλή υπενθύμιση ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την ανθεκτικότητα», δήλωσε ο Βαμβακίδης, προσθέτοντας ότι η ανάλυση θα πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για τις αρχές που εξετάζουν αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές αρχές έχουν πρωτοστατήσει σε ένα κύμα παγκόσμιας απορρύθμισης του τραπεζικού κλάδου, ενισχύοντας τα κέρδη των τραπεζών σε επίπεδα-ρεκόρ και οδηγώντας σε μεγάλες επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Το ακραίο σενάριο

Τα stress tests δεν δημοσιοποιούν αποτελέσματα για μεμονωμένες τράπεζες. Το μοντέλο εξέτασε την πορεία των τραπεζών σε ορίζοντα τριών ετών, υπό συνθήκες επιδείνωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, κατακερματισμού του παγκόσμιου εμπορίου και προβλημάτων στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στο σενάριο περιλαμβανόταν επίσης μια απότομη αναθεώρηση προς τα κάτω των αποτιμήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι «αδύναμες» τράπεζες εντοπίζονται κυρίως μεταξύ μικρότερων ιδρυμάτων, αλλά και σε έναν περιορισμένο αριθμό μεγάλων τραπεζών, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Οι ασιατικές τράπεζες, με εξαίρεση τις κινεζικές, εμφάνισαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση κεφαλαίων στο συγκεκριμένο σενάριο. Ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

Αντίθετα, οι τράπεζες της Βόρειας Αμερικής εμφανίστηκαν περισσότερο ανθεκτικές, καθώς τα ισχυρά κέρδη τους συνέβαλαν στην αναπλήρωση των κεφαλαίων τους.

Η έκθεση στις μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες

Το ΔΝΤ χαρακτήρισε προς το παρόν «διαχειρίσιμες» τις διασυνδέσεις των τραπεζών με μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (NBFIs), προειδοποίησε όμως ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή ευπάθειας.

Το Ταμείο διαπίστωσε ότι μια «υποκατηγορία» τραπεζών της Βόρειας Αμερικής με μεγαλύτερη έκθεση σε NBFIs υπέστη σημαντική απομείωση κεφαλαίων στο συγκεκριμένο σενάριο.

Η έκθεση των αμερικανικών τραπεζών σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των χρησιμοποιημένων όσο και των αχρησιμοποίητων πιστωτικών δεσμεύσεων, έχει αυξηθεί στο 134% των κεφαλαίων Tier 1, από 119% έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αισθητά χαμηλότερα, αν και πιθανότατα είναι λιγότερο ολοκληρωμένα, καθώς στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζών. Η Citigroup, η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Wells Fargo ξεκινούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους την Τρίτη, ενώ η Bank of America και η Morgan Stanley ακολουθούν την Τετάρτη.

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