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Η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να παίρνει σχήμα «Κ», με τις χώρες που έχουν περιορισμένη έκθεση στον κλονισμό του πολέμου στο Ιράν και ισχυρή συμμετοχή στην ανοδική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης να αποκομίζουν οφέλη, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ανέφερε το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία.

Η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να επιβραδυνθεί σε ρυθμό ανάπτυξης 3,1% το 2026, πριν ανακάμψει σε ρυθμό 3,4% το 2027. Πρόκειται για ανοδική αναθεώρηση κατά 0,2% για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, αυτός ο σταθερός συνολικός δείκτης κρύβει πολύ διαφορετικές τάσεις μεταξύ των χωρών.

Τριάντα δύο χώρες αντιπροσωπεύουν πλέον το 95% της παγκόσμιας ανάπτυξης, σε σύγκριση με 54 χώρες τον περασμένο Απρίλιο. Το ΔΝΤ αναθεώρησε καθοδικά τις προβλέψεις για σχεδόν το 50% των χωρών που εξετάζει.

«Πολλές χώρες με περιορισμένη έκθεση στις επιπτώσεις του πολέμου και ισχυρή συμμετοχή στην τεχνολογική ανάπτυξη βλέπουν τη δραστηριότητά τους να διατηρείται σταθερή ή να ενισχύεται», ανέφερε το ΔΝΤ.

Στις χώρες που βρίσκονται στο άνω σκέλος του σχήματος «Κ» περιλαμβάνονται η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και η Ινδία.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σαφώς στην πλευρά των νικητών, με την ανάπτυξη να προβλέπεται στο 2,3% φέτος και το επόμενο έτος, μια ανοδική αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% των καθαρών εισαγωγών τεχνολογικού υλικού σχετικού με την τεχνητή νοημοσύνη το 2025 και το 57% των νεόδμητων κέντρων δεδομένων από το 2024.

«Αντίθετα, οι οικονομίες που εισάγουν ενέργεια και έχουν ελάχιστη σύνδεση με την αλυσίδα αξίας της τεχνολογίας αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη κατάσταση: υψηλότερο κόστος εισαγωγών και πιέσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, χαμηλότερα πραγματικά εισοδήματα, πιο περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο και λιγότερες αντισταθμιστικές ωθήσεις στη ζήτηση», ανέφερε το ΔΝΤ.

Οι προβλέψεις ανάπτυξης για χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Μέσης Ανατολής αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω.

Συνολικά, το ΔΝΤ ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει προσαρμοστεί καλά στις γεωπολιτικές διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ωστόσο, η πιθανότητα μεγαλύτερου οικονομικού κόστους γίνεται όλο και πιο αισθητή. Πέρα από το άμεσο μέλλον, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη «μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών εξουσίας και τη διάβρωση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης» είναι εξαιρετικά αβέβαιες.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ βασίζεται στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ έως τον Μάρτιο του 2027 και στην επιστροφή, σε γενικές γραμμές, στις προπολεμικές συνθήκες έως τον επόμενο Οκτώβριο.

Ο παγκόσμιος τεχνολογικός κύκλος που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι θα είναι μέτριος. Δεν γίνεται καμία υπόθεση για επιπλέον ώθηση στην αύξηση της παραγωγικότητας από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, σύμφωνα με το MarketWatch.

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