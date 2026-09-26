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Λίγες ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο για να κλείσουν οριστικά έναν λογαριασμό που για πολλούς παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της οφειλής, μέσω βελτιωμένης ισοτιμίας μετατροπής κατά 15% έως 50%. Παράλληλα, το δάνειο μετατρέπεται από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, το επιτόκιο «κλειδώνει» για όλη την υπόλοιπη διάρκειά του και μπορεί να δοθεί επιμήκυνση έως πέντε χρόνια για τη μείωση της μηνιαίας δόσης.

Η παράταση έως το τέλος Σεπτεμβρίου δόθηκε καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπήρξε σημαντική ανταπόκριση στη ρύθμιση. Από τον Φεβρουάριο, όταν άνοιξε η σχετική πλατφόρμα, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου περίπου το 60% των δανειοληπτών, δηλαδή περίπου 14.000 οφειλέτες, είχε ήδη προχωρήσει σε αίτηση ένταξης.

Το κλειδί της ρύθμισης βρίσκεται στην ισοτιμία με την οποία μετατρέπεται το υπόλοιπο του δανείου σε ευρώ. Ως βάση λαμβάνεται η τρέχουσα ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον πιστωτή και πάνω σε αυτή εφαρμόζεται η προβλεπόμενη βελτίωση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δανειολήπτης.

Στην πρώτη κατηγορία προβλέπεται βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%, στη δεύτερη κατά 30% με επιτόκιο 2,50% και στην τρίτη κατά 20% με επιτόκιο 2,70%. Ακόμη όμως και όσοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των τριών πρώτων κατηγοριών δεν μένουν εκτός. Εντάσσονται στην τέταρτη κατηγορία, η οποία προβλέπει βελτίωση της ισοτιμίας κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90%, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Σε όλα τα επιτόκια προστίθεται η εισφορά του ν. 128/1975.

Το μεγαλύτερο όφελος προβλέπεται για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, η πρώτη κατηγορία καλύπτει ετήσιο εισόδημα έως 7.500 ευρώ, ακίνητη περιουσία έως 125.000 ευρώ και καταθέσεις έως 7.500 ευρώ. Για δύο μέλη τα αντίστοιχα όρια ανεβαίνουν σε 11.000 ευρώ εισόδημα, 140.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 11.000 ευρώ καταθέσεις, ενώ για νοικοκυριά πέντε ή περισσότερων μελών φθάνουν σε 22.000 ευρώ εισόδημα, 185.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 22.000 ευρώ καταθέσεις.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία. Δανειολήπτες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην πρώτη κατηγορία, χωρίς έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, εξασφαλίζοντας έτσι βελτίωση της ισοτιμίας κατά 50% και σταθερό επιτόκιο 2,30%. Η πρόβλεψη καλύπτει δάνεια τόσο προς τράπεζες όσο και προς εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Στην πράξη, η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τα δάνεια που παραμένουν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Καλύπτει και απαιτήσεις που έχουν τιτλοποιηθεί και βρίσκονται πλέον υπό τη διαχείριση servicers. Από τα περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο που είχαν χορηγηθεί στην Ελλάδα, συνολικής αρχικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων, σήμερα περίπου 20.625 δάνεια, ύψους 2,5 δισ. φράγκων, παραμένουν στις τράπεζες, ενώ άλλα 17.442, ύψους περίπου 3 δισ. φράγκων, βρίσκονται υπό τη διαχείριση servicers.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη μεγάλη ανατροπή της ισοτιμίας. Την περίοδο 2004-2008, όταν χορηγήθηκε μεγάλος αριθμός αυτών των δανείων, ένα ευρώ αντιστοιχούσε περίπου σε 1,6 ελβετικό φράγκο. Η ισχυρή ανατίμηση του ελβετικού νομίσματος που ακολούθησε αύξησε το βάρος της οφειλής σε ευρώ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδήγησε σε αύξηση των δόσεων έως και 70%.

Για τα ενήμερα ή ρυθμισμένα και εξυπηρετούμενα δάνεια, η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά. Οι δανειολήπτες που μπορούν να ενταχθούν στις τρεις πρώτες κατηγορίες υποβάλλουν με τους κωδικούς Taxisnet αίτηση για «Βεβαίωση Κατάταξης». Μέσω της πλατφόρμας γίνεται ο έλεγχος των κριτηρίων, προσδιορίζεται η κατηγορία στην οποία ανήκει ο οφειλέτης και γνωστοποιούνται οι αντίστοιχοι όροι και στον πιστωτή. Στη συνέχεια ο δανειολήπτης υποβάλλει στην τράπεζα ή στον servicer το επίσημο αίτημα μετατροπής του δανείου σε ευρώ. Για την τέταρτη κατηγορία δεν απαιτείται Βεβαίωση Κατάταξης, καθώς δεν υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με τη μετατροπή εξαλείφεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος για το μέλλον και η δόση γίνεται προβλέψιμη, καθώς το επιτόκιο παραμένει σταθερό για όλη την εναπομένουσα διάρκεια. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής έως πέντε χρόνια, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η μηνιαία επιβάρυνση.

Χρειάζεται ωστόσο προσοχή πριν από την τελική επιλογή. Η μετατροπή είναι οριστική. Ο δανειολήπτης που θα επιλέξει να περάσει από το ελβετικό φράγκο στο ευρώ δεν μπορεί στη συνέχεια να ανακαλέσει την επιλογή του εάν μεταβληθεί η ισοτιμία. Γι’ αυτό και το όφελος πρέπει να εξετάζεται με βάση το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής, τη νέα δόση, το επιτόκιο και την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου.

Διαφορετική διαδρομή προβλέπεται για τα «κόκκινα» δάνεια. Εφόσον η οφειλή βρισκόταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό. Η οφειλή σε ελβετικό φράγκο μετατρέπεται σε ευρώ με βάση την προβλεπόμενη ισοτιμία και στη συνέχεια ρυθμίζεται με τους όρους του Εξωδικαστικού. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα ο οφειλέτης να ρυθμίσει πρώτα διμερώς το δάνειο με τον πιστωτή του, ώστε αυτό να καταστεί «ρυθμισμένο και εξυπηρετούμενο», και στη συνέχεια να ζητήσει την ένταξή του στο πρόγραμμα μετατροπής.

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την αίτηση, λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης μέσω του myEGDIXlive, τόσο για τεχνική βοήθεια στη χρήση της πλατφόρμας όσο και για ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία. Η εξυπηρέτηση γίνεται με ψηφιακό ραντεβού ή τηλεφωνικά στο 213 212 5730.

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