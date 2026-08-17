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Συνολικά 1.245.703 ίδιες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens απέκτησε η Eurobank, κατά το διάστημα 10.08.2026 – 14.08.2026, με μέση τιμή κτήσης €4,4941 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €5.598.354,27. Έτσι, η Τράπεζα κατέχει συνολικά 21.187.677 ίδιες μετοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank, η Τράπεζα, σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 10.08.2026 – 14.08.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.245.703 μετοχές εκδόσεως της ιδίας που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,4941 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €5.598.354,27.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 21.187.677 Ίδιες Μετοχές.

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