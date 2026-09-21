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Σε νέες αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τράπεζα απέκτησε την περίοδο 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 1.313.681 μετοχές, συνολικής αξίας 6,14 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας πλέον τον αριθμό των ιδίων μετοχών που κατέχει σε 27.131.714.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 14.09.2026 – 18.09.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.313.681 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,6710 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.136.138,34.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 27.131.714 Ίδιες Μετοχές.

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