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Σε €5,15 δισ. ανέρχονται τα κεφάλαια που έχουν αντλήσει από τις διεθνείς αγορές οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες από τις αρχές του 2026, μέσα από εκδόσεις Senior Preferred, Tier 2 και AT1. Η εικόνα που διαμορφώνεται αποτυπώνει τη σταθερή πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις αγορές, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.

Η Eurobank έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες εκδόσεις, με συνολικά €2,1 δισ., ενώ ακολουθούν η Alpha Bank με €1,45 δισ., η Εθνική με €1,1 δισ. και η Τρ. Πειραιώς με €500 εκατ.

Το ποσό των €5,15 δισ. περιλαμβάνει και την έκδοση Tier 2 της Eurobank ύψους €400 εκατ. τον Ιανουάριο, η οποία είχε αρχικά μείνει εκτός της καταγραφής. Η συγκεκριμένη έκδοση συγκέντρωσε εντυπωσιακή ζήτηση €3,8 δισ., δηλαδή υπερκαλύφθηκε 9,5 φορές, με το spread να περιορίζεται στις 160 μονάδες βάσης από αρχική ένδειξη 200 μ.β. και κουπόνι 4,125%.

Eurobank: €2,1 δισ. με τέσσερις κινήσεις

Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερις εκδόσεις συνολικού ύψους €2,1 δισ.

Η χρονιά άνοιξε με το Tier 2 των €400 εκατ., ενώ τον Απρίλιο ακολούθησε Senior Preferred €400 εκατ., μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με απόδοση 3,50%.

Τον Μάιο η τράπεζα άντλησε ακόμη €700 εκατ. μέσω Senior Preferred, με κουπόνι 3,875%. Η ζήτηση έφτασε περίπου τα €2,7 δισ., ενώ το τελικό spread περιορίστηκε στις 97 μ.β., από αρχική ένδειξη 125 μ.β.

Η πιο πρόσφατη κίνηση ήταν τον Σεπτέμβριο, με Green Senior Preferred €600 εκατ., κουπόνι 4,125% και spread 98 μ.β. Η ζήτηση έφτασε τα €1,4 δισ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση 2,5 φορές.

Alpha Bank: το νέο ρεκόρ

Η Alpha Bank έχει αντλήσει συνολικά €1,45 δισ. μέσα στο 2026, από δύο Senior Preferred εκδόσεις.

Τον Φεβρουάριο άντλησε €750 εκατ. μέσω επταετούς Senior Preferred, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα €3,5 δισ.

Ακολούθησε η νέα έκδοση των €700 εκατ., η οποία ξεχωρίζει για το μέγεθος της ζήτησης. Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €2,9 δισ., ενώ το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 85 μ.β. πάνω από το mid-swap, από αρχική καθοδήγηση 115 μ.β. Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει πετύχει η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.

Εθνική: €1,1 δισ. με Senior και AT1

Η Εθνική Τράπεζα έχει αντλήσει €1,1 δισ., μέσω δύο διαφορετικών τύπων τίτλων.

Τον Ιανουάριο εξέδωσε Green Senior Preferred €600 εκατ., με κουπόνι 3,125%, συγκεντρώνοντας ζήτηση περίπου €3,5 δισ. και υπερκάλυψη 5,8 φορές.

Τον Φεβρουάριο ακολούθησε η έκδοση AT1 €500 εκατ., με αρχικό επιτόκιο 5,80%, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας.

Τρ. Πειραιώς: €500 εκατ.

Η Τρ. Πειραιώς συμπληρώνει την εικόνα με έκδοση Senior Preferred €500 εκατ. τον Αύγουστο, ανεβάζοντας στα €5,15 δισ. το συνολικό ποσό των εκδόσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από την αρχή του έτους.

Το «ταμείο» των εκδόσεων

Τράπεζα Εκδόσεις 2026 Σύνολο Eurobank €400m Tier 2 + €400m + €700m + €600m €2,10 δισ. Alpha Bank €750m + €700m €1,45 δισ. Εθνική €600m + €500m AT1 €1,10 δισ. Πειραιώς €500m €0,50 δισ. Σύνολο 9 εκδόσεις €5,15 δισ.

Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των κεφαλαίων, αλλά και η ποιότητα της ζήτησης και η δυνατότητα των τραπεζών να βελτιώνουν την τιμολόγησή τους. Στις πρόσφατες συναλλαγές, η Eurobank κατέβασε το spread της Green Senior Preferred στις 98 μ.β., ενώ η Alpha Bank έφτασε στις 85 μ.β.

Οι εκδόσεις λειτουργούν έτσι σε δύο επίπεδα: καλύπτουν τις ανάγκες MREL και κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν ένα σημαντικό τεστ της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς τις ελληνικές τράπεζες. Και μέχρι στιγμής, η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

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