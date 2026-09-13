© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με στροφή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να κινηθούν, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ένα σημαντικό μέρος της πιστωτικής τους επέκτασης σε σταθερά και βιώσιμα επίπεδα.

Το ερώτημα, επομένως, είναι πού θα κατευθυνθούν τα νέα δάνεια. Ιδιαίτερη αξία έχει η χρηματοδότηση νέων πελατών, καθώς μέσα από αυτήν οι τράπεζες μπορούν να καλύψουν σημερινές ανάγκες, οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν νέες χρηματοδοτικές ανάγκες στο μέλλον.

Οι τράπεζες ασφαλώς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς την πιστωτική τους επέκταση. Αντίθετα, οι προοπτικές παραμένουν θετικές, καθώς:

Α. Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει και το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Β. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνεχίσει να αφήνει σημαντικό αποτύπωμα, καθώς εκταμιεύσεις θα πραγματοποιούνται και τα δύο επόμενα χρόνια.

Γ. Τα ναυτιλιακά δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα νέα projects των ναυτιλιακών εταιρειών.

Δ. Μια σειρά σημαντικών κοινοτικών πόρων έρχεται να περιορίσει τις επιπτώσεις από την ολοκλήρωση του RRF.

Ε. Περίπου 2 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα οποία μέσω της μόχλευσης μπορούν να οδηγήσουν σε χρηματοδότηση ύψους 8-10 δισ. ευρώ. Η πλειονότητα των πόρων αυτών αναμένεται να αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ένα μέρος τους θα κατευθυνθεί και στη χρηματοδότηση της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Από τη διοχέτευση πόρων στη μόχλευση

Η πιστωτική επέκταση των ελληνικών τραπεζών για το 2026 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 8,8 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση του τραπεζικού συστήματος σε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα διοχετευτούν στην οικονομία, αλλά από πού θα προέλθουν και πόσα ιδιωτικά κεφάλαια θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν.

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα πρωτοφανές σε μέγεθος και συγκέντρωση χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα. Συνολικά προβλέπει 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια. Η ολοκλήρωσή του στο τέλος του 2026 δεν σημαίνει ότι το αποτύπωμά του εξαφανίζεται. Οι εκταμιεύσεις θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται στους ισολογισμούς και στις χρηματοδοτήσεις των τραπεζών, όμως η οικονομία περνά πλέον σε μια διαφορετική φάση.

Η βασική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει ένα νέο RRF που θα έρθει να το αντικαταστήσει. Η επόμενη περίοδος θα στηριχθεί σε ένα πιο σύνθετο χρηματοδοτικό οικοσύστημα, στο οποίο συνυπάρχουν το ΕΣΠΑ, το InvestEU, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το EIF, εθνικά αναπτυξιακά εργαλεία και νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την άμυνα, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση.

Πώς θα μοχλευτούν οι πόροι

Το μεγάλο κέρδος για τις τράπεζες από την εμπειρία του RRF ήταν ότι απέκτησαν κεντρικό ρόλο στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών πόρων προς την πραγματική οικονομία. Από τα περίπου 17,7 δισ. ευρώ των δανείων του RRF, περί τα 16,7 δισ. ευρώ κατευθύνονται μέσω των τραπεζών στην ιδιωτική οικονομία.

Οι τράπεζες συνεπώς δεν λειτούργησαν απλώς ως ενδιάμεσοι. Αξιολόγησαν επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια, ανέλαβαν πιστωτικό κίνδυνο και μετέτρεψαν ευρωπαϊκούς πόρους σε πραγματικές επενδύσεις.

Στη μετά RRF εποχή, ο ρόλος αυτός όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά αναβαθμίζεται. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 διαθέτει στην Ελλάδα περίπου 25,7 δισ. ευρώ μαζί με την εθνική συμμετοχή, με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στις υποδομές και την επιχειρηματικότητα.

Το δυνατό χαρτί της άμυνας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αμυντικός τομέας. Η Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο χρηματοδοτικό οικοσύστημα γύρω από την ασφάλεια και την άμυνα, με το SAFE των 150 δισ. ευρώ να αποτελεί κεντρικό εργαλείο. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί με εγκεκριμένο ποσό περίπου 787,7 εκατ. ευρώ σε αμυντικά δάνεια.

Η Defense, Security and Resilience Bank (DSRB), στην οποία μετέχει και η χώρα μας, είναι μια πρωτοβουλία που συνδέεται με τη δημιουργία ισχυρότερης ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής υποδομής για την άμυνα και την ανθεκτικότητα. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση, εγγυήσεις και επενδυτικά κεφάλαια. Η λογική είναι να κινητοποιηθούν ιδιωτικοί πόροι παράλληλα με τα ευρωπαϊκά εργαλεία άμυνας ώστε να χρηματοδοτηθούν παραγωγικές δυνατότητες, τεχνολογία, καινοτομία και κρίσιμες υποδομές. Για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα νέα ευρωπαϊκά αμυντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Το μεγάλο στοίχημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα 2 δισ. ευρώ που από το πρόγραμμα του RRF κατέληξαν στο ταμείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στον βαθμό που αυτή έχει ήδη αποκτήσει το Pillar Assessment, μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κινητοποιώντας πόρους που είναι δυνατόν να φτάσουν ακόμη και τα 10 δισ. ευρώ.

Για τη διανομή των πόρων προβλέπονται εγγυοδοσία, συγχρηματοδότηση και χρηματοδότηση της στεγαστικής πολιτικής. Μέσα από αυτά τα κεφάλαια θα προέλθουν πόροι και για το «Σπίτι μου 3», ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα συμπληρωθούν και από άλλες πηγές.

Καθώς τα χρήματα προέρχονται από το RRF, αναμένεται, μεταξύ άλλων, να χρηματοδοτήσουν την ψηφιακή ανάπτυξη και τις πράσινες επενδύσεις, ενώ ένα σημαντικό μέρος τους θα κατευθυνθεί και σε κεφάλαια κίνησης. Και αυτό είναι κρίσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα: την έλλειψη επαρκούς κεφαλαίου κίνησης που θα τους επιτρέψει να μεγαλώσουν και τελικά να επενδύσουν.

Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά το RRF, ενισχυμένος είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), η οποία διαμορφώνει ένα ολοένα πιο διευρυμένο οπλοστάσιο χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο να κατευθύνει κεφάλαια στις επιχειρήσεις και παράλληλα να ενεργοποιήσει τραπεζική χρηματοδότηση.

Κεντρική θέση σε αυτό το πλαίσιο κατέχει το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με δύο βασικούς πυλώνες: το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Μέσω του πρώτου παρέχεται χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, ενώ μέσω του δεύτερου η HDB παρέχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες, περιορίζοντας τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε δανεισμό.

Το πλέγμα συμπληρώνουν το Ταμείο Μικροπιστώσεων, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τα οποία συνδυάζουν δάνεια και εγγυήσεις για επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Πώς η Αθήνα μπήκε στο ραντάρ των μεγάλων hedge funds και ανταγωνίζεται Λονδίνο, Μιλάνο και Ντουμπάι

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

To ελληνικό K-Studio μεταμόρφωσε ένα παλιό αγροτικό σπίτι στην Ιμπιζα σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ