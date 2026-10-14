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Το όριο του 3% στην Τράπεζα Κύπρου ξεπέρασε η Eaton Vance Management, σύμφωνα με γνωστοποίηση σημαντικής συμμετοχής που υποβλήθηκε στην Bank of Cyprus Holdings PLC.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, με έδρα τη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, κατέχει πλέον ποσοστό 3,02% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας, έναντι ποσοστού χαμηλότερου του 3% που είχε δηλωθεί προηγουμένως.

Η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενημερώθηκε επισήμως στις 13 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, η Eaton Vance Management διαθέτει συνολικά 13.161.303 δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν στο 3,02% του συνόλου.

Από αυτά, 308.982 δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,07%, κατέχονται άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα 12.852.321 δικαιώματα, ή ποσοστό 2,95%, κατέχονται έμμεσα.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το σύνολο της συμμετοχής αφορά σε δικαιώματα ψήφου συνδεδεμένα με μετοχές και όχι σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Bank of Cyprus Holdings PLC ανέρχεται σε 435.962.305.

Στη γνωστοποίηση περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για την αλυσίδα των συνδεδεμένων εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου.

Συγκεκριμένα, αναφέρονται η Eaton Vance Management, η Boston Management and Research και η Calvert Research and Management.

Η μεταβολή ενεργοποίησε την υποχρέωση γνωστοποίησης σημαντικής συμμετοχής, καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου υπερέβη το προβλεπόμενο όριο του 3%.

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