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Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στοίχημα για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να συνδέσει την πρόσβαση σε κεφάλαια με την ανθεκτικότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την πράσινη μετάβαση.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων περιβαλλοντικών, ενεργειακών και γεωστρατηγικών κινδύνων, τα κριτήρια ESG επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τη λειτουργία τους, σχεδιάζουν τις επενδύσεις τους και διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία τους.

Το μήνυμα που ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, στο πρώτο Μεσογειακό Φόρουμ της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI), στην Αθήνα, αποτυπώνει τη μεταβολή στον τρόπο προσέγγισης της χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις με πραγματική αξία είναι εκείνες που δημιουργούν προοπτικές για την επόμενη γενιά, μέσα από επενδύσεις και κεφάλαια που κατευθύνονται σε δραστηριότητες ανθεκτικές στις μελλοντικές προκλήσεις.

Για την Πειραιώς, η πρόκληση είναι να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά συχνά διαθέτουν περιορισμένους πόρους για την πράσινη μετάβαση.

Ο Daniel και η ανάγκη για μια διαφορετική επιχειρηματική κουλτούρα

Η κακοκαιρία Daniel ανέδειξε ότι οι φυσικοί κίνδυνοι μπορούν να ανατρέψουν την παραγωγική λειτουργία, να καταστρέψουν υποδομές και να απειλήσουν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Για τον αγροτικό τομέα και τη Θεσσαλία, η καταστροφή κατέδειξε τη στενή σύνδεση κλιματικής ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και οικονομικής ασφάλειας.

Η πρόκληση δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά αφορά την πρόληψη μέσω επενδύσεων σε ανθεκτικές εγκαταστάσεις, σύγχρονες τεχνολογίες, αποτελεσματικότερη διαχείριση νερού και ενέργειας, ασφαλιστική κάλυψη και καλύτερο σχεδιασμό της παραγωγής.

Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν πρακτικές διαφάνειας, υπεύθυνης διοίκησης και συστηματικής αξιολόγησης κινδύνων. Η χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με συμβουλευτική υποστήριξη, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης αυτής της αλλαγής.

Η Μεσόγειος ως ενιαίο οικονομικό και κλιματικό οικοσύστημα

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, η Μεσόγειος αποτελεί ένα σύνθετο οικονομικό σύστημα που συνδέει λιμάνια, ενεργειακά δίκτυα, νησιά, πόλεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και μικρές επιχειρήσεις.

Οι κλιματικές πιέσεις συνδυάζονται με τις συγκρούσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την ενεργειακή αστάθεια. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος και ανάγκη προσαρμογής. Οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τη λειψυδρία, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τις ακραίες θερμοκρασίες και η βιομηχανία την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η απάντηση απαιτεί ένα συνεκτικό πλαίσιο που συνδέει τη χρηματοδότηση με την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, καθώς και διασυνοριακή συνεργασία και κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο της μετάβασης

Η Πειραιώς διατηρεί ισχυρή παρουσία στην αγροτική χρηματοδότηση και επιδιώκει να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Η εμπειρία της Θεσσαλίας μετά τον Daniel υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα ανθεκτικότερο παραγωγικό μοντέλο. Επενδύσεις σε αποδοτικότερα συστήματα άρδευσης, σύγχρονο εξοπλισμό, ενεργειακή αναβάθμιση και νέες τεχνολογίες μπορούν να προστατεύσουν το αγροτικό εισόδημα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

ESG και χρηματοδότηση: τι αλλάζει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τα κριτήρια ESG εντάσσονται σταδιακά και στην αξιολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσω ερωτηματολογίου που διακινείται μέσω του συστήματος Τειρεσίας, οι τράπεζες συλλέγουν στοιχεία για την περιβαλλοντική διαχείριση, την ενεργειακή κατανάλωση, την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, την προστασία των εργαζομένων, τη διαφάνεια και τη διοίκηση.

Εξετάζονται επίσης τα σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και οι έλεγχοι στους προμηθευτές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ερωτηματολόγιο απευθύνεται πλέον και σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 10 εκατ. ευρώ, ενώ αρχικά αφορούσε μεγαλύτερες εταιρείες.

Η διαδικασία μπορεί να αναδεικνύει αδυναμίες και να επηρεάζει την πιστοδοτική αξιολόγηση και τους όρους χρηματοδότησης. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις, η καταγραφή των κινδύνων και η οργάνωση των δεδομένων τους γίνονται επομένως σημαντικότερες. Το ζητούμενο είναι η αξιολόγηση να συνοδεύεται από καθοδήγηση και κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο εκσυγχρονισμού και όχι ως πρόσθετο διοικητικό βάρος.

Η βιωσιμότητα ως προϋπόθεση κερδοφορίας

Το στοίχημα για την Πειραιώς είναι να συνδέσει τη βιωσιμότητα με παραγωγικές επενδύσεις και μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα. Η αυστηρότερη αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να αποτελέσει κίνητρο ανάπτυξης, εφόσον συνοδεύεται από χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και σταδιακή προσαρμογή.

Παράλληλα, η πράσινη μετάβαση χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνίζονται ισότιμα τις επιχειρήσεις άλλων οικονομιών.

Σε μια χώρα που δοκιμάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα και βρίσκεται σε περιοχή αυξημένων γεωστρατηγικών κινδύνων, η ανθεκτικότητα αποτελεί όρο οικονομικής ασφάλειας και ανάπτυξης. Για τις τράπεζες, η χρηματοδότηση αυτής της αλλαγής είναι ταυτόχρονα επένδυση στη βιωσιμότητα της οικονομίας και στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων τους. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πρόσβαση σε κεφάλαια και τεχνογνωσία μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός παραγωγικού μοντέλου που συνδυάζει μακροπρόθεσμη κερδοφορία, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.

Από την πράσινη μετάβαση στην οικονομική απόδοση

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό πλεονέκτημα στον τομέα της ενέργειας, καθώς περίπου το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, η αποθήκευση και η ευελιξία του συστήματος παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Ο Θοδωρής Τζούρος, Chief Corporate & Investment Banking του Ομίλου Πειραιώς, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη επανεξέτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου βιωσιμότητας, ώστε η επίτευξη των κλιματικών στόχων να μη λειτουργεί εις βάρος της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.

Αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του κόστους άνθρακα και στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Όπως υποστήριξε, το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων χωρίς επαρκή υποκατάσταση της παραγωγής και η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές έχουν επιβαρύνει την ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είχε φθάσει περίπου στα 28 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu), έναντι περίπου 3 δολαρίων στις ΗΠΑ. Η απόκλιση αυτή επιβαρύνει ενεργοβόρους κλάδους, όπως το τσιμέντο, ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα λιπάσματα. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 35 από τα 100 διυλιστήρια που λειτουργούσαν στην Ευρώπη πριν από μία δεκαετία έχουν κλείσει.

Αναφερόμενος στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), επισήμανε ότι η περιορισμένη κάλυψη κατηγοριών προϊόντων ενδέχεται να δημιουργεί μειονεκτήματα για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Ο ρόλος της Πειραιώς: 108 δάνεια ύψους 1,4 δισ. ευρώ με σύνδεση με στόχους βιωσιμότητας

Η Πειραιώς έχει χορηγήσει 108 δάνεια συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ, συνδεδεμένα με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked loans), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Τζούρος.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές συνδέουν τους όρους δανεισμού με συγκεκριμένους στόχους, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να ενσωματώνουν μετρήσιμες δεσμεύσεις στη στρατηγική τους.

Η πρόκληση είναι η επέκταση της προσέγγισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνδυασμό χρηματοδότησης, συμβουλευτικής καθοδήγησης και αξιοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων. Η συνεργασία με θεσμικούς φορείς και την πολιτεία μπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων και την κατανομή των κινδύνων.

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