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Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε το αίτημα των τραπεζών να χωριστεί στα δύο το μεγάλο σχέδιο για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV, η Αλμπουκέρκε υποστήριξε ότι τα συμφέροντα της Ευρώπης εξυπηρετούνται καλύτερα μέσα από ένα ενιαίο πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα περιορίζει τη γραφειοκρατία, θα μειώνει τα εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες και θα απλοποιεί μέρος του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

«Εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα ενιαίο πακέτο, επειδή όλα συνδέονται μεταξύ τους», δήλωσε.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα που μας κρατούν πίσω και αυτά προέρχονται κυρίως από τον κατακερματισμό, από το γεγονός ότι εξακολουθούμε να έχουμε τη συζήτηση μεταξύ χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, οι επικεφαλής 11 κορυφαίων τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσαν τις Βρυξέλλες να δώσουν βραχυπρόθεσμα προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την «απλοποίηση» του κανονιστικού πλαισίου και να διαθέσουν περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση πιο δύσκολων θεμάτων, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων.

Η Αλμπουκέρκε απέρριψε ουσιαστικά αυτή την προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές δεν σχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν τον τραπεζικό κλάδο.

«Δεν το κάνουμε για χάρη των τραπεζών. Το κάνουμε για χάρη της οικονομίας της ΕΕ», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εκεί όπου έχουν πραγματικά εντοπιστεί και ότι οι βασικές αδυναμίες του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν προέρχονται κυρίως από τους σημερινούς κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι και αυτοί οι κανόνες εξετάζονται, με στόχο να γίνουν απλούστεροι.

Η συζήτηση στην Ευρώπη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της κινούνται προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης του χρηματοπιστωτικού κανονιστικού πλαισίου.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχωρά με ταχύ ρυθμό στην αποδυνάμωση της ρύθμισης και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει υιοθετήσει σειρά μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η μείωση του συνήθους επιπέδου κεφαλαίων που υποχρεούνται να διακρατούν οι τράπεζες.

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