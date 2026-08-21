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Η Banca Monte dei Paschi di Siena επιδιώκει την εξαγορά δύο διαφορετικών τραπεζών, συνολικής αξίας 34 δισ. ευρώ (40 δισ. δολάρια), σε μια επιθετική κίνηση με στόχο να αποτρέψει τη δική της εξαγορά από την ανταγωνίστρια Intesa Sanpaolo.

Η τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταθέτει προσφορά εξ ολοκλήρου σε μετοχές για την Banco BPM, αποτιμώντας την στα 25,3 δισ. ευρώ, καθώς και ξεχωριστή προσφορά για την Banca Generali, με αποτίμηση 8,7 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Monte Paschi προτίθεται επίσης να διανείμει έκτακτο μέρισμα 4 δισ. ευρώ, μέσω συνδυασμού μετρητών και μετοχών από τη συμμετοχή της στην ιταλική ασφαλιστική Assicurazioni Generali.

Η Monte Paschi θα συγκαλέσει γενική συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να ζητήσει την έγκριση των μετόχων για το σχέδιο.

Η άμυνα του Λοβάλιο απέναντι στην Intesa

Η κίνηση υψηλού ρίσκου δείχνει ότι ο διευθύνων σύμβουλος Λουίτζι Λοβάλιο επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αποτρέψει την εξαγορά της Monte Paschi από την Intesa, η οποία κατέθεσε τη δική της προσφορά λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν.

Ένα προηγούμενο σχέδιο για συγχώνευση μεταξύ ίσων με την Banco BPM δεν προχώρησε, ακυρώνοντας εκείνο που φαινόταν να αποτελεί την προτιμώμενη αμυντική επιλογή του Λοβάλιο.

Η εξαγορά της Banca Generali θα ενίσχυε σημαντικά την παρουσία της Monte Paschi στη διαχείριση πλούτου, ενώ μια συνένωση με την Banco BPM θα της έδινε ισχυρότερο αποτύπωμα σε ορισμένες από τις πλουσιότερες περιοχές της βόρειας Ιταλίας.

Ωστόσο, ακόμη και μία από τις δύο συναλλαγές θα ήταν δύσκολο να ολοκληρωθεί. Η ταυτόχρονη υλοποίηση και των δύο ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας. Πρώτα απ’ όλα, ο Λοβάλιο θα πρέπει να πείσει τους μετόχους της Monte Paschi ότι το δικό του σχέδιο δημιουργεί μεγαλύτερη αξία από την πρόταση της Intesa.

Η προσφορά της Intesa έχει ενεργοποιήσει τον λεγόμενο κανόνα παθητικότητας της ιταλικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο Λοβάλιο θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον των δύο τρίτων των επενδυτών προκειμένου να προχωρήσει.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη σημαντικών μετόχων των δύο τραπεζών-στόχων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η γαλλική Credit Agricole, η οποία ελέγχει σχεδόν το 30% της Banco BPM, καθώς και η Generali, πλειοψηφικός μέτοχος της Banca Generali.

Η Monte Paschi προσφέρει 1,567 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Banco BPM και 6,958 μετοχές της για κάθε μετοχή της Banca Generali.

«Οι προσφορές έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσουν έναν νέο, ισχυρότερο εθνικό πρωταθλητή, με διακριτές δυνατότητες στην τραπεζική, τη συμβουλευτική και τη διαχείριση πλούτου, συνδυάζοντας εμβληματικά brands με ισχυρές τοπικές ρίζες και μακροχρόνιες σχέσεις με ιδιώτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες», ανέφερε η τράπεζα.

Νέο επεισόδιο στο ιταλικό τραπεζικό ντόμινο

Η πρόταση αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στο κύμα συμφωνιών και εξαγορών που έχει σαρώσει τον ιταλικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Η Banco BPM εξαγόρασε την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Anima Holding περίπου πριν από δύο χρόνια, για να βρεθεί στη συνέχεια στο στόχαστρο μιας ανεπιτυχούς προσπάθειας εξαγοράς από τη UniCredit.

Η Monte Paschi απέκτησε πέρυσι τη Mediobanca, η οποία είχε επιχειρήσει να αμυνθεί επιδιώκοντας με τη σειρά της την εξαγορά της Banca Generali. Στη συνέχεια, όμως, η ίδια η Monte Paschi μετατράπηκε σε στόχο της Intesa.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας προσφέρει 1,6 μετοχές της και 1 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή της Monte Paschi. Με βάση το κλείσιμο της Τετάρτης, η πρόταση αποτιμούσε την τράπεζα της Σιένα σε περίπου 36 δισ. ευρώ (42 δισ. δολάρια).

Η Intesa έχει δεσμευθεί να πουλήσει τα μισά καταστήματα της Monte Paschi στην Unipol Assicurazioni, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές ενστάσεις των αρχών ανταγωνισμού.

Παρότι το διοικητικό συμβούλιο της Monte Paschi δεν έχει απορρίψει επισήμως την προσφορά της Intesa, έχει εκφράσει αμφιβολίες τόσο για το προσφερόμενο τίμημα όσο και για το σχέδιο εκποίησης σημαντικού μέρους των περιουσιακών της στοιχείων.

Η εξαγορά της Mediobanca έδωσε στη Monte Paschi τον έλεγχο συμμετοχής περίπου 13% στην Generali, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 8,5 δισ. ευρώ.

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