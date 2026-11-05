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Με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, αναβαθμισμένο προϊόντικό χαρτοφυλάκιο, βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και έναν ισολογισμό που έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο μετασχηματισμού του, εισέρχεται η Alpha Bank στη νέα στρατηγική περίοδο έως το 2030. Το στοίχημα της διοίκησης, όπως αποτυπώνεται από τον CFO της τράπεζας κ. Βασίλη Κοσμά για το επιχειρησιακό σχέδιο, είναι ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης δεν θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία της οικονομίας και των επιτοκίων όσο από την ικανότητα της ίδιας της τράπεζας να υλοποιήσει τις αλλαγές που έχει σχεδιάσει.

Το μήνυμα είναι χαρακτηριστικό: execution, rather than macro. Δηλαδή, η επίτευξη των στόχων θα προέλθει πρωτίστως από την εκτέλεση της στρατηγικής και όχι από την προσδοκία ενός ευνοϊκότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η Alpha Bank έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτή τη μετάβαση. Για το 2026 εκτιμά ότι τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν περίπου στα 0,41 ευρώ, αυξημένα κατά περισσότερο από 25% σε σύγκριση με τα 0,32 ευρώ του 2023. Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να προσεγγίσουν τα 600 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 60% έναντι των περίπου 370 εκατ. ευρώ το 2023.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κόστους προς έσοδα υπολογίζεται περίπου στο 38%, βελτιωμένος κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 42% του 2023. Στο μέτωπο της ποιότητας του ενεργητικού, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 3,8% από 6% το 2023, ενώ η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) στον δείκτη CET1 θα υποχωρήσει περίπου στο 40% από 56%.

Πρόκειται για μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, κατά την οποία η τράπεζα έδωσε προτεραιότητα στην εξυγίανση του ισολογισμού, στην αποκατάσταση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και στην αναβάθμιση της λειτουργικής της υποδομής.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν αποτελεί το βασικό στοίχημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παραδοχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί το business plan. Η διοίκηση δεν στηρίζει τις φιλοδοξίες της σε ένα σενάριο θεαματικής επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας ή σημαντικής μεταβολής των επιτοκίων.

Η ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ εκτιμάται περίπου στο 1,9% για το 2026, στο 1,8% το 2028 και στο 1,6% το 2030. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από το 3,8% το 2026 στο 2,4% το 2028 και στο 2,1% το 2030, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το 8,8% στο 7%.

Εξίσου χαρακτηριστικές είναι οι παραδοχές για τα επιτόκια. Το τρίμηνο Euribor εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3% το 2026 και στο 2,5% τόσο το 2028 όσο και το 2030. Με άλλα λόγια, το σχέδιο δεν προϋποθέτει μια νέα μεγάλη άνοδο των επιτοκίων για να επιτύχει τους στόχους του.

Αντίθετα, η ανάπτυξη θα προέλθει από την πιστωτική επέκταση, τη διεύρυνση των προμηθειών, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Πρόκειται για μια προσέγγιση που επιχειρεί να καταστήσει την κερδοφορία λιγότερο ευάλωτη στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου.

Τέσσερις κινητήρες ανάπτυξης

Το επιχειρησιακό σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις αλληλοσυμπληρούμενους πυλώνες, οι οποίοι φιλοδοξούν να δημιουργήσουν πιο διαφοροποιημένα και ανθεκτικά έσοδα.

Ο πρώτος αφορά την αύξηση του ισολογισμού μέσω πειθαρχημένης πιστωτικής επέκτασης, με έμφαση στην αποδοτικότητα της χρήσης κεφαλαίων και στην αυστηρή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Η Alpha Bank θέτει ως στόχο καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως, η οποία θα χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την καταθετική της βάση.

Από το ποσό αυτό, περίπου τα δύο τρίτα θα προέρχονται από την εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο ένα τρίτο από τις διεθνείς δραστηριότητες και τη ναυτιλία. Η κατανομή αποτυπώνει την πρόθεση της τράπεζας να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία, χωρίς να περιορίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης εκτός συνόρων.

Οι προβλέψεις για την πιστωτική επέκταση στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται περίπου στα 9 δισ. ευρώ το 2026 και στα 8 δισ. ευρώ τόσο το 2028 όσο και το 2030. Από αυτά, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα αποτελεί τη μεγαλύτερη συνιστώσα, με περίπου 8 δισ. ευρώ το 2026 και 6 δισ. ευρώ στα επόμενα δύο έτη. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά προβλέπεται να αυξηθεί από περίπου 1 δισ. ευρώ το 2026 σε 2 δισ. ευρώ το 2028 και το 2030.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη διαφοροποίηση των εσόδων. Η τράπεζα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πιο ισορροπημένο μείγμα δραστηριοτήτων, με τις προμήθειες να αναπτύσσονται ταχύτερα από την οικονομία. Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, καθώς προβλέπεται ετήσια αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 9% έως το 2030.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την ενίσχυση των υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, τη διαχείριση περιουσίας, τις ασφαλιστικές εργασίες και τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Πρόκειται για δραστηριότητες που επιτρέπουν στην τράπεζα να αυξάνει τα επαναλαμβανόμενα έσοδά της χωρίς να απαιτούν πάντοτε αντίστοιχη δέσμευση κεφαλαίων με εκείνη της παραδοσιακής πιστωτικής επέκτασης.

Αύξηση εσόδων με συγκράτηση του κόστους

Ο τρίτος κινητήρας είναι η λειτουργική αποδοτικότητα και η δυνατότητα κλιμάκωσης των εργασιών χωρίς ανάλογη αύξηση των εξόδων. Η Alpha Bank προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξάνονται ταχύτερα από το κόστος, αξιοποιώντας τις επενδύσεις στην τεχνολογία, την αναδιοργάνωση των λειτουργιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του κόστους προβλέπεται να περιοριστεί περίπου στο 4%, έναντι του 9% που αναμένεται για τις προμήθειες. Η διαφορά αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής, καθώς επιτρέπει τη βελτίωση της λειτουργικής μόχλευσης και τη μετατροπή μεγαλύτερου μέρους της αύξησης των εσόδων σε κερδοφορία.

Ο τέταρτος πυλώνας αφορά τη διατήρηση ανθεκτικών κερδών μετά την προσαρμογή στον κίνδυνο. Η διοίκηση θέτει ως στόχο το κόστος πιστωτικού κινδύνου (cost of risk) να παραμείνει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, μεταξύ 45 και 50 μονάδων βάσης. Η πιστωτική ανάπτυξη, επομένως, δεν θα επιδιωχθεί εις βάρος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου η αύξηση των χορηγήσεων συνοδεύεται από την ανάγκη διατήρησης αυστηρών κριτηρίων χρηματοδότησης. Η τράπεζα θέλει να αυξήσει το ενεργητικό της, αλλά με τρόπο που να διασφαλίζει την απόδοση των κεφαλαίων και την ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων της.

Καταθέσεις και διαχείριση περιουσίας στο επίκεντρο

Κομβικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου θα διαδραματίσει η καταθετική βάση. Η επιδίωξη για καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως στηρίζεται στην παραδοχή ότι σημαντικό μέρος της νέας χρηματοδότησης θα προέρχεται από καταθέσεις πελατών και όχι από ακριβότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, η Alpha Bank επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή νέων καταθέσεων και κεφαλαίων υπό διαχείριση (AuM). Για το 2026 η σχετική πρόβλεψη αφορά περίπου 2 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων από ιδιώτες, ενώ για το 2028 το ποσό εκτιμάται σε περίπου 10 δισ. ευρώ και για το 2030 σε περισσότερα από 8 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης της σχέσης με τους πελάτες και διεύρυνσης των εργασιών διαχείρισης περιουσίας.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν βασίζεται αποκλειστικά στη διεύρυνση των χορηγήσεων. Η Alpha Bank θέλει να αξιοποιήσει την καταθετική της βάση, να αυξήσει τις υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και να δημιουργήσει περισσότερες πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Το στοίχημα έως το 2030 είναι, τελικά, η μετατροπή της σημερινής ισχυρότερης χρηματοοικονομικής θέσης σε διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας και των αποδόσεων. Με πιστωτική επέκταση, προμήθειες, παραγωγικότητα και ελεγχόμενο κόστος κινδύνου, η τράπεζα επιδιώκει να πετύχει ανάπτυξη χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικές ευνοϊκές συγκυρίες. Η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί, όπως υπογραμμίζει και η ίδια η διοίκηση, στην εκτέλεσή του.