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Πολιτικά εκτεθειμένη χαρακτηρίζει την κυβέρνηση όσον αφορά στην «ενθάρρυνση» της συμπεριφοράς «πέρα από τους διπλωματικούς κανόνες» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας, παράλληλα, σκληρή κριτική στην πολιτική Τραμπ.

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, για τη συνειδητή του επιλογή να μην συναντήσει όλο το προηγούμενο διάστημα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ δήλωσε ότι: «Δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές» είπε και κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει; Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα γίνει κάποια έρευνα; Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως γι’ αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μια σιωπή, άλλον έναν κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;». Και πρόσθεσε:

«Υπάρχει πολιτικό ζήτημα με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινόταν. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά».

Αναφερόμενος εν τω μεταξύ στις διεθνείς εξελίξεις και την ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι: «Ο Τραμπ παρουσιάζει ως ειρηνευτική διαδικασία το damage control που κάνει μετά την επίθεση στο Ιράν και θύματα είναι η Ευρώπη, η Ελλάδα, η Δύση και οι ευρωπαϊκοί λαοί. Το ευρύτερο θέμα είναι πού πάμε. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που πανηγύριζαν για την εκλογή Τραμπ, έτρεχαν να βγάλουν φωτογραφίες χαρούμενοι, ευτυχισμένοι για τις εξελίξεις, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εσωτερικό επίπεδο. Σήμερα που κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, εις βάρος της Ευρώπης και της Ελλάδας, έχουν να πούνε κάτι οι οπαδοί του Τραμπ;», είπε ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργός λέγοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος, ο οποίος έλεγε ότι όποιος δεν στήριζε την Ουκρανία, ήταν εχθρός της Ευρώπης και της Ελλάδας. Είχε μια φιλοσοφία. Οι τραμπικοί της ΝΔ έχουν να πουν κάτι τώρα που ο Τραμπ κάνει αυτό ασκεί μια φιλορωσική πολιτική εις βάρος της Ευρώπης και της Ουκρανίας;».

Όσον αφορά στην ενεργειακή κρίση και στις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως «αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις». Και εξήγησε σχετικά με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: «Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216 εκατ. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 εκατ. από τα 300 που λέγανε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος; Διότι η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας».

Στο ερώτημα για το αν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα μέτρα από την κυβέρνηση με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε «προφανώς», ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο με τις 120 δόσεις, το οποίο είχε προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είχε αρχικά απορρίψει.

Στη συνέχεια σχολίασε πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συστημικό κόμμα αλλά ορθολογικό. «Έχουμε συστημικό λαϊκισμό και αντισυστημικό λαϊκισμό. Έχουμε ορθό λόγο που είναι συστημικός και αντισυστημικός. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος και θεωρούμε συστημικό τον ρεαλισμό. Μπορεί να λαϊκίζεις και να είσαι εργαλείο του συστήματος και αυτό το έχουμε δει πανευρωπαϊκά με τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Ο Τραμπ είναι μια εμβληματική περίπτωση. Υπάρχουν στην Ευρώπη πάρα πολλές, σε πάρα πολλά κράτη, να λαϊκίζεις αλλά να είσαι συστημικός, να σε σπρώχνει το σύστημα, η ολιγαρχία και η διαπλοκή. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα προοδευτικό ορθό λόγο που είναι συγχρόνως και αντισυστημικός. Γιατί χτυπάει ένα κατεστημένο που έχει βολευτεί με ολιγοπολιακές πρακτικές, με πρακτικές εις βάρος του δημοσίου». συμφέροντος». Άρα, υπογράμμισε, ο προγραμματικός λόγος του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που θέλουν αλλαγή της σημερινής πολιτικής».

«Η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά, εάν μας εμπιστευόταν ο ελληνικός λαός, θα ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και της ποιότητας των θεσμών», δήώσε στη συνέχεια μιλώντας για τη συνταγματική αναθέωρηση. «Εγώ πιστεύω η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια θεσμική κρίση. Το Μέγαρο Μαξίμου, το επιτελικό κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας το οποίο έχει υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό δρόμο, διότι έχει αποδυναμωθεί η διάκριση των εξουσιών. Γι’ αυτό οι προτάσεις μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, να μην την επιλέγει το κόμμα που κυβερνά ή ο πρωθυπουργός, αλλά ένα διευρυμένο σώμα με πρυτάνεις, δικηγορικούς συλλόγους, βουλευτές όλων των κομμάτων. Αλλαγή του άρθρου ’86, η παραπομπή να πηγαίνει στο δικαστικό συμβούλιο. Γι’ αυτό προτείναμε να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη, ανεξάρτητη η αρχή διαφάνειας, για να ψάχνει το πολιτικό χρήμα σε βάθος και όχι σήμερα αυτά που βλέπουμε. Αυτές είναι πρωτοβουλίες για να ξαναπιστέψει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε ποιότητα δημοκρατίας και αξίζει να μας εμπιστευθεί», κατέληξε.

Για τα σενάρια περί συνεργασίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση συμπόρευσης με τη ΝΔ. «Ή η ΝΔ θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός. Η δέσμευσή μου είναι μία: αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν και που θα μπορούν να σεβαστούν το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος».

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