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Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της πρώτης κατοικίας, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να εξαπολύει επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου στο OPEN. Το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ότι υπάρχει ουσιαστικό δίχτυ προστασίας για τους δανειολήπτες και αντιπαραθέτει τους πλειστηριασμούς, τις κατασχέσεις και τις διαταγές πληρωμής, θέτοντας παράλληλα σειρά ερωτημάτων για τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού και τη στάση των funds.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ευνόησε funds και servicers και ότι δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, υποστηρίζοντας ότι μέσω του εξωδικαστικού έχουν ρυθμιστεί περίπου 19 δισ. ευρώ έναντι συνολικού αρρύθμιστου ιδιωτικού χρέους 236 δισ. ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητεί απαντήσεις για τις ρυθμίσεις που χάθηκαν, τις οφειλές προς τράπεζες και funds και τα προγράμματα πλειστηριασμών, ενώ ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και αφελληνισμό της» και δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ «το πάρτι κερδοσκοπίας θα τελειώσει».

Ολόκληρη η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει.

Ντράπηκε και η ντροπή. Ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ρεκόρ πλειστηριασμών, δήλωσε στο Open ότι υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας.

Ζουν στο ψέμα , ανασαίνουν με το ψέμα, ανερυθρίαστα λένε ψέματα στους πολίτες.

Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κ. Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πλειστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής; Ηθοποιοί είναι οι συμπολίτες μας που χάνουν τα σπίτια τους;

Δεν ξέρει ο κ.Μαρινάκης ότι τα funds δεν απαντούν σχεδόν ποτέ στις αιτήσεις συμμετοχής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

Πότε θα απολογηθούν για την αποτυχία του εξωδικαστικού;

Έξι χρόνια λειτουργίας και έχουν ενταχθεί 60.000 οφειλέτες ενώ οι ίδιοι έλεγαν το 2020 ότι θα ενταχθούν 500.000 οφειλέτες. Γιατί δεν μας λέει ο κ. Μαρινακης πόσοι από αυτούς έχουν χάσει τη ρύθμιση;

Γιατί δεν λέει πως έχουν ρυθμιστεί περίπου 19 δισεκατομμύρια σε σύνολο αρρύθμιστου ιδιωτικού χρέους ύψους 236 δισ.;

Γιατί δεν λέει πόσα χρήματα από τις ρυθμίσεις αφορούν οφειλές σε τράπεζες και funds και πόσα σε εφορία και ταμεία;

Γιατί δεν λέει πόσο είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος στα funds;

Γιατί δεν λέει πόσα προγράμματα πλειστηριασμών έχουν αναρτηθεί στη σελίδα e-auction μετά τη λειτουργία του εξωδικαστικού;

Γιατί δε νομοθετούν την προστασία της πρώτης κατοικίας;

Γιατί απορρίπτουν τις τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί δεν επέλεξαν για το ελβετικό φράγκο τη λύση που πρόκριναν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρώπης;

Γιατί στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν προέβλεψαν διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων;

Γιατί δεν ελέγχετε τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ funds, servicers και εταιρειών REOCO;

Όχι, κ. Μαρινάκη δεν λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ ούτε τα έχετε εφαρμόσει. Συνεχίσατε την πολιτική των προκατόχων σας και την επεκτείνατε υπέρ των funds. Η πρωτοφανής αναδιανομή ακίνητης περιουσίας και ο αφελληνισμός της έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι κερδοσκοπίας που ανέχεστε και στηρίζετε, θα τελειώσει.

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