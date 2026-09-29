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Ένα «κλικ» έκλεισε έναν κύκλο πέντε ετών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, δηλώνοντας ότι «δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ» από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφάλισε η χώρα.

Τα δύο τελευταία αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν 123 ορόσημα και στόχους και αφορούν 6,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,4 δισ. σε επιχορηγήσεις. Δύο προηγούμενα αιτήματα, ύψους 4,55 δισ. ευρώ, βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση.

Συνολικά, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει 35,95 δισ. ευρώ από το «Ελλάδα 2.0», το υψηλότερο ποσό αναλογικά με το ΑΕΠ μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

«Δώσαμε την καλύτερη απάντηση»

«Οι μεγάλοι ωφελημένοι τελικά είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, οι οποίοι βλέπουν ότι τελικά δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ», είπε ο Πρωθυπουργός.

«Δώσαμε και την καλύτερη απάντηση σε αυτούς οι οποίοι εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε αυτούς τους πόρους», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη διαπραγμάτευση για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης:

«Οι “φειδωλοί” Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε, οι νότιες χώρες, να απορροφήσουμε όλους τους πόρους που έθεσαν τότε στη διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε».

376 ορόσημα σε πέντε χρόνια

Η ολοκλήρωση του προγράμματος συνδέθηκε με την επίτευξη 376 οροσήμων και στόχων.

Στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν περιλαμβάνονται η αναβάθμιση περισσότερων από 200 νοσοκομείων και κέντρων υγείας, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η διασύνδεση σχεδόν 500.000 ταμειακών μηχανών και POS με την ΑΑΔΕ, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, υπηρεσίες του gov.gr και έργα Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, το «Ελλάδα 2.0» συνέβαλε έως το 2025 σε άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες, στη δημιουργία σχεδόν 600.000 θέσεων εργασίας και στην αύξηση των επενδύσεων ως μερίδιο του ΑΕΠ κατά 60%.

Οι εκκρεμότητες έμπαιναν πρώτες στο Υπουργικό

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην τεχνογνωσία που απέκτησε η Δημόσια Διοίκηση και αποκάλυψε ότι στα τελευταία Υπουργικά Συμβούλια η συζήτηση ξεκινούσε από τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Γνώριζαν ότι αυτό αποτελούσε και για εμένα πρώτη πολιτική προτεραιότητα», είπε για τους υπουργούς.

Όπως τόνισε, η τεχνογνωσία παραμένει πλέον στη Δημόσια Διοίκηση και θα μπορεί να αξιοποιηθεί στα επόμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πακέτα.

Στο τέλος της σύσκεψης έδωσε το σύνθημα για την αποστολή:

«Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να πατήσουμε το κουμπί, γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε και… μην χάσουμε την προθεσμία, ε;» Και το τελευταίο αίτημα υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες.

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