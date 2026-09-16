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Κέρδη για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την ΔΕΘ αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, που πάντως παραμένει στην τρίτη θέση, με δεύτερη την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πιο αξιόπιστο να υλοποιήσει τις εξαγγελίες, αλλά και σε όλο το φάσμα της πολιτικής: Εξωτερικά, άμυνα, οικονομία και κοινωνικό κράτος.

Στα σημαντικά ευρήματα καταγράφεται το προβάδισμα ΝΔ της τάξης των 15,1 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, η μείωση της ψαλίδας ΠΑΣΟΚ με ΕΛ.Α.Σ, η κατάρρευση του κόμματος Καρυστιανού η οποία σε τρεισήμισι μόλις μήνες έχασε σχεδόν το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών της, ενώ σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για τυχόν κόμμα Σαμαρά, το οποίο πάνω από 4 στους 10 (40,6%) θεωρεί ότι θα το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν στην σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει οκτακομματική Βουλή και η ΝΔ φτάνει στο 31%, ανεβασμένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η ΕΛ.Α.Σ κινείται στο 15,9% ενώ το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 12,1% αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κέρδη και για την Ελληνική Λύση που ανεβαίνει στο 7,3% από 5,9% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.

Η Ν.Δ παρουσιάζει σημαντικό προβάδισμα 15,1% από την δεύτερη ΕΛΑΣ , η οποία επίσης προηγείται με διαφορά 3,8% του τρίτου ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο δε σημείο είναι η ραγδαία, μεγάλη πτώση της Ελπίδας κατά 7,8%, χάνοντας το 61,9% των δυνάμεων που κατέγραψε μετά την ίδρυσή της μέσα σε τρεισήμισι μόλις μήνες.

Η κατανομή εδρών

Με βάση αυτή την εκτίμηση ψήφου, η Opinion Poll έκανε κατανομή εδρών. Έτσι η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ποσοστό θα λάμβανε 126 έδρες, η ΕΛΑΣ 49, το ΠΑΣΟΚ 38, το ΚΚΕ 21, η Ελληνική Λύση 24 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 17 έδρες, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 15 έδρες και η Φωνή Λογικής 10.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Η Ελληνική Λύση 6,1%, το ΚΚΕ 5,7%, η Πλεύση 4,5%. η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4%, στο 2,7% η Φωνή Λογικής. Το ΜέΡα25 κινείται στο 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, οι Σπαρτιάτες στο 1,1%, η Νίκη στο 0,9%, η Νέα Αριστερά στο 0,4%, οι Δημοκράτες του Κασσελάκη στο 1,1%. Άλλο κόμμα δηλώνει το 4% και αναποφάσιστοι στο 16,9%, αυξημένοι σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η ΝΔ διατηρεί συντριπτική εικόνα επικράτησης στην παράσταση νίκης καθώς προηγείται με 56.1% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 9.5% και το ΠΑΣΟΚ με 5%.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις ως προς το αποτύπωμα που άφησαν στην κοινή γνώμη οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και τα μέτρα που εξήγγειλαν.

Έτσι πολύ και αρκετά ικανοποιημένοι σε ποσοστό 42,8% δηλώνουν οι ερωτηθέντες στην εξαγγελία Μητσοτάκη για τον μηδενισμό φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες από 1/1/2027 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα (39,1%) είδαν με ικανοποίηση στην εξαγγελία για αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, ενώ το 38,6% δηλώνει ικανοποιημένο από την αύξηση στα 400 ευρώ του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων. Ακολουθούν ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες με 38,1%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις με 38,1% , η θέσπιση «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» με 32,9%, το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους με 32,7% και η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών με 30,9%.

Επίσης στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, σχεδόν 4 στους δέκα, (ποσοστό 38,3%) απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι», ενώ το 59,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι». Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Από τις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, το 62,2% απαντά ότι δεν ικανοποιήθηκε (το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου») έναντι 16,4% που τις είδε θετικά (3,1% «πολύ», 13,3% «αρκετά»).

Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ν. Ανδρουλάκης πιο σημαντικά θεωρούνται ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη με 14.6% στην κοινή γνώμη, η μείωση Φ.Π.Α σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11.2% , οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία 1ης κατοικίας όπως και οι προτάσεις για το στεγαστικό με 3.4% και για τα δυο.

Αντιστοίχως, σχεδόν ένας στους δύο (ποσοστό 49,1%) απαντά ότι δεν ικανοποιήθηκε καθόλου από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, έναντι ποσοστού 15,9% που απαντά θετικά (πολύ 4,6%, αρκετά 11,3%).

Ποιον εμπιστεύονται για οικονομία, εξωτερική πολιτική, οικονομία, κοινωνικό κράτος

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απάντηση των ερωτηθέντων στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν στην πρώτη θέση καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%, «άλλος» λέει το 4,7%, ενώ το 35,1% απαντά «κανένας» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%. Το 32% απαντά «κανέναν», ενώ 6,2% επιλέγει άλλον και 5,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,6%. Το 35,6% δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ 6,8% επιλέγει άλλον και 4,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 17,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,2%. Το 34,5% απαντά «κανέναν», το 6,6% επιλέγει άλλον και το 3,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η έως τώρα θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στο σύνολο της κοινής γνώμης αξιολογείται θετικά σε ποσοστό 32,7%, σημειώνοντας άνοδο από το 30,9% τον Ιούνιο. Το 18,3% την αξιολογεί μάλλον αρνητικά και το 46,4% αρνητικά, ενώ το 2,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην αυθόρμητη απάντηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 27,9%, (από 29% τον Ιούνιο) ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 13,9% (από 13,2% τον Ιούνιο), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7,4% από 4,8%. Ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%. «Κανέναν» απαντά το 24,9% (από 21,6%).

Κόμμα Σαμαρά

Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται σταθερά στο 11,5% αθροιστικά (από 11,7%). Το 73,2% δηλώνει απίθανο να το ψηφίσει, πολύ πιθανόν δηλώνει το 3,6%, και αρκετά το 7,9%, ενώ λίγο πιθανό να ψήφιζαν το κόμμα εμφανίζεται ένα 13%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα για τους λόγους που ο Α. Σαμαράς προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος, καθώς πάνω από 4 στους 10 (40,6%) θεωρεί ότι θα το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν στην σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 27% θεωρεί ότι θα το κάνει λόγω συνολικής διαφωνίας με τη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, το 11,5% λόγω ιδεολογικών λόγων, το 5,2% λόγω διαφωνίας με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Δείτε την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24:

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