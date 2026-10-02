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Με «μαθητευόμενους μάγους» και «αστειάκια από το βήμα της Βουλής» απαντά ο Παύλος Μαρινάκης στις χθεσινές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παραθέτοντας τέσσερις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που, όπως αναφέρει, έφεραν «απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας».

«Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες, παρωχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στον πρωταγωνιστικό ρόλο που, όπως σημειώνει, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δημιουργία του, στη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, στο SAFE και στην άρση του casus belli ως όρο για τη συμμετοχή τρίτης χώρας, καθώς και στις ελληνικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή συνδεσιμότητα και περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στις υποδομές.

«Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις και όχι για αστειάκια από το βήμα της Βουλής», σημειώνει.

«Καμία συζήτηση» για αύξηση αποζημίωσης βουλευτών

Νωρίτερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 FM, ο Παύλος Μαρινάκης έκοψε κάθε συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση της αποζημίωσης των βουλευτών που συμμετέχουν στις επιτροπές της Βουλής.

Χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «άκαιρη», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να την ανοίξει ή να συναινέσει σε αυτήν η κυβερνητική πλειοψηφία».

«Καμία τέτοια συζήτηση δεν πρέπει καν να ανοίξει, ειδικά αυτή την περίοδο», πρόσθεσε, συνδέοντας τη θέση αυτή με την ανάγκη να εξαντληθούν τα περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας.

Η απάντηση για το καλώδιο

Για τις νεες δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Άγγελου Συρίγου, σχετικά με το καλώδιο στην Κάσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον χαρακτήρισε «αξιοπρεπή και σοβαρό επιστήμονα και πολιτικό», για να προσθέσει αμέσως: «Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή».

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπήρξε καμία υποχώρηση», είπε, σημειώνοντας ότι το έργο πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση τον προγραμματισμό.

«Ελλάδα – Κύπρος και Γαλλία, αλλά συνολικά και η Ευρώπη, θα προχωρήσουν το έργο αυτό, που δεν τίθεται κανένα θέμα άδειας, ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση», ανέφερε.

«Δεν πάμε για κάποιον προσωποπαγώς»

Για την απουσία του Κώστα Καραμανλή από τα επικείμενα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν αμφισβητεί κανείς την προσφορά του Κώστα Καραμανλή, τον πατριωτισμό του και όλα όσα προσπάθησε και εκείνος να δώσει στην παράταξη».

«Πρωτίστως σε μια εκδήλωση για τη Νέα Δημοκρατία πάμε για όλους εκείνους, οι οποίοι έμαθαν να προσφέρουν χωρίς να ζητάνε ποτέ τίποτα», είπε, σημειώνοντας ότι η εκδήλωση δεν γίνεται «για κάποιον προσωποπαγώς».

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