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Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για τον στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς τον με την πορεία της οικονομίας και την «Ελλάδα του 2030».

«Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο», είπε στη συζήτησή του με την Connie Loizos του TechCrunch, στην εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030.

«Πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι διαθέτεις την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία -η εμπειρία έχει σημασία στις μέρες μας- για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός. Ευελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές», ανέφερε.

«Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα»

Σε αυτό το εκλογικό κάδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα αποτελεί σήμερα εξαίρεση σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων στις αγορές ομολόγων.

«Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα», είπε, παραπέμποντας στις πρόσφατες αναβαθμίσεις και στη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα «δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδική περίπτωση».

Στην ίδια γραμμή ενέταξε και μια σαφή προειδοποίηση για την επόμενη ημέρα: «Αν αναλάβει την εξουσία μια άλλη κυβέρνηση και αποφασίσει να ξαναβάλει τη χώρα στον δρόμο των δαπανών που υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας, δεν θα αργήσουν πολύ οι αγορές ομολόγων να στραφούν εναντίον μας».

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε διανύσει μια πολύ δύσκολη πορεία, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο και πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε πετύχει».

Από τη Silicon Valley μήνυμα για επενδύσεις

Το δεύτερο νήμα της συζήτησης ήταν το άνοιγμα της Ελλάδας στην τεχνολογική και επενδυτική κοινότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους, επιμένοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον ένα αναπτυσσόμενο οικοσύστημα τεχνολογίας και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

«Πρέπει να λέμε στους ιδρυτές επιχειρήσεων -όχι απαραιτήτως μόνο σε Έλληνες ιδρυτές- να έρθουν στην Ελλάδα και να συγκροτήσουν τις ομάδες τους εκεί», ανέφερε.

Η προειδοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε, τέλος, η αναφορά του στις επιπτώσεις της AI στην εργασία. «Πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς όσον αφορά τις πραγματικές ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί, καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία δεν είναι προετοιμασμένη για την ταχύτητα με την οποία θα συμβεί», είπε.

Τάχθηκε παράλληλα υπέρ μιας μορφής «έξυπνης ρύθμισης» της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι η παγκόσμια κούρσα εξελίσσεται πλέον ουσιαστικά μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

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