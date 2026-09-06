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Στο δεύτερο μεγάλο πολιτικό ραντεβού της φετινής ΔΕΘ περνά σήμερα Κυριακή 6/9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς αυτήν την ώρα στο «Ι. Βελλίδης» παραχωρεί την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μία ημέρα μετά την ομιλία του με την οποία παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη τετραετία.

Η χθεσινοβραδινή ομιλία είχε έντονο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει ένα ευρύ πακέτο παρεμβάσεων για νοικοκυριά, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρότες, οικογένειες και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65, ο μηδενικός φόρος για αγρότες και τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ, το νέο «Σπίτι μου 3», αλλά και το μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τους μεγάλους στόχους έως το 2030, με ανεργία κάτω από 6%, μέσο μισθό άνω των 1.800 ευρώ, επενδύσεις 65 δισ. ευρώ και περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους.

Σήμερα, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις απαντήσεις του πρωθυπουργού στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, καθώς αναμένεται να δοθούν οι πρώτες διευκρινίσεις για την εφαρμογή των μέτρων, το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα, αλλά και τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης.

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Η ερώτηση του protothema.gr και του Αγγελου Μόσχοβα στον πρωθυπουργό

«Κύριε πρόεδρε, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά: Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών τις οποίες έχετε προσδιορίσει για την άνοιξη του 2027 – δεν ξέρω αν μπορείτε σήμερα να μας πείτε και τον μήνα. Στις δημοσκοπήσεις είστε σταθερά μακράν πρώτοι, αλλά απέχετε πόρρω από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας μετά τις κάλπες τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία; Θα αξιοποιήσετε τον χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την καταθέσετε άμεσα στον ΠτΔ και θα οδεύσουμε σε δεύτερες εκλογές; Με δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όρκο βαρύ, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής;»

Η απάντηση Μητσοτάκη στο protothema.gr

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε, ότι από την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση.

Υποστήριξε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες για τη χώρα, καθώς δεν εγκλωβίζονται σε «παζάρια» που ενδέχεται να περιορίζουν ή να «νερώνουν» την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα σεβαστεί την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, όποια και αν είναι αυτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος οφείλει να εξηγήσει στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο πάμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο για τη χώρα. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει και εμείς θα σεβαστούμε την κρίση του», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, έχει αποκλείσει με εμφατικό τρόπο μια τέτοια συνεργασία.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι στις εκλογές του 2023 το κόμμα έλαβε περίπου 41%, ενώ εκτίμησε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας παραμένει εφικτός.

Όπως υπογράμμισε, η επιδίωξη της αυτοδυναμίας «δεν υποκρύπτει αλαζονεία», αλλά αποτελεί, κατά την άποψή του, «τη μόνη πολιτική λύση» που μπορεί να διασφαλίσει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα.

Μητσοτάκης στο Πρώτο Θέμα: Εφικτή η αυτοδυναμία – Αιχμή σε Ανδρουλάκη για τις συνεργασίες

Καθαρό στόχο αυτοδυναμίας για τις επόμενες εκλογές έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του Πρώτου Θέματος. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εφικτή» την αυτοδυναμία, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο η χώρα να οδηγηθεί σε υπηρεσιακή κυβέρνηση και άφησε σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το κλειστό σήμερα παράθυρο των μετεκλογικών συνεργασιών.

«Η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου 2027 σταθερή κυβέρνηση», τόνισε ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την προτίμησή του στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι είναι «οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες» για να αντιμετωπίζουν δύσκολες συγκυρίες και να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, χωρίς να εγκλωβίζονται «σε παζάρια πίσω από κομματικές πόρτες, τα οποία νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων».

«Η πίστη μου για την ανάγκη η χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτή τη λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε παράλληλα ότι τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι πολίτες. «Προφανώς και σεβόμαστε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού. Θα σεβαστούμε και την όποια απόφασή του», σημείωσε.

Έθεσε, ωστόσο, το ερώτημα της κυβερνητικής σταθερότητας σε περίπτωση που η κάλπη δεν δώσει κυβέρνηση, συνδέοντάς το με τη συγκυρία στην οποία θα βρίσκεται τότε η χώρα. «Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε», ανέφερε.

Η αιχμή προς Ανδρουλάκη

Στο ερώτημα για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ένα κλειστό, με τα σημερινά δεδομένα, τοπίο και έστρεψε την πίεση προς τα κόμματα που έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ, με την αναφορά του να παραπέμπει ευθέως στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία», είπε. Και συνέχισε: «Οφείλεται σε άλλα κόμματα που το έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις. Με τρόπο τόσο εμφατικό, ώστε να μην υπάρχει κάποια αμφισβήτηση για τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης παρέπεμψε ουσιαστικά στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

«Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα την επόμενη των εκλογών», είπε χαρακτηριστικά. Όταν, μάλιστα, η ερώτηση έφτασε στο ενδεχόμενο διερευνητικής εντολής, ο πρωθυπουργός απάντησε με μία σκωπτική παρατήρηση: «Σας ευχαριστώ που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές».

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, φέρνοντας ως παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2023 και τη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και στο τελικό αποτέλεσμα.

«Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος εφικτός. Γι’ αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε», τόνισε.

Απέρριψε δε την άποψη ότι η επιμονή σε αυτόν τον στόχο αποτελεί έκφραση αλαζονείας και έκλεισε την απάντησή του επαναφέροντας το δίλημμα της κυβερνητικής σταθερότητας: «Δεν είναι στόχος που υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονεία. Είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση».

Μητσοτάκης για Σαμαρά: «Έχει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη ΝΔ – Να σκεφτεί την υστεροφημία του»

Την πόρτα σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά έκλεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, περνώντας ταυτόχρονα σε μία από τις πιο σκληρές δημόσιες τοποθετήσεις του για τον πρώην πρωθυπουργό. «Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», είπε και τον κάλεσε δύο φορές να σκεφτεί την υστεροφημία του.

Η ερώτηση αφορούσε το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να χρειαστεί μετεκλογικά τη συνεργασία του για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να μπει στη συζήτηση για ένα σενάριο που σήμερα παραμένει υποθετικό. «Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα. Δεν το έχει κάνει. Αν ο κ. Σαμαράς μπει στη Βουλή. Και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει έναν κυβερνητικό εταίρο. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική», είπε.

Αμέσως μετά, όμως, ήταν απόλυτος ως προς το πολιτικό σκέλος της απάντησής του. «Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε.

«Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον έκανε πρωθυπουργό»

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε από την πολιτική διαφωνία σε μία σαφώς πιο προσωπική αιχμή, κάνοντας αναφορά στη διαδρομή του Αντώνη Σαμαρά και στη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω. Τον έκανε πρωθυπουργό», είπε. Και συνέχισε με την πιο αιχμηρή φράση της απάντησής του: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί τελικά την υστεροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας». Ο πρωθυπουργός έκλεισε με μία ακόμη προειδοποίηση προς τον πρώην πρωθυπουργό:

«Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του».

Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Όχι» στη μείωση ΦΠΑ – Γιατί επιλέγει στοχευμένη στήριξη

«Πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, εξηγώντας παράλληλα γιατί απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ ως απάντηση στις υψηλές τιμές. Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την Τράπεζα της Ελλάδος για να υποστηρίξει ότι μόνο το 20% μιας μείωσης του φόρου περνά στις τιμές και έθεσε το ερώτημα γιατί η κυβέρνηση να διαθέσει δημοσιονομικό χώρο για να ωφεληθούν οριζόντια ακόμη και όσοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή οι τουρίστες.

«Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», είπε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πάνω σε αυτή τη λογική έχει στηριχθεί η φιλοσοφία του κυβερνητικού προγράμματος τόσο φέτος όσο και την προηγούμενη χρονιά.

Περνώντας στη συζήτηση για τον ΦΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι μια οριζόντια μείωσή του δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να περάσει αντίστοιχη μείωση στο ράφι.

«Η συζήτηση για τον ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρα ότι μόνο το 20% της μείωσης του ΦΠΑ καταλήγει στη μείωση των τιμών», ανέφερε.

«Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους»

Ο πρωθυπουργός έβαλε στη συζήτηση και το ποιοι τελικά θα ωφελούνταν από μια τέτοια παρέμβαση, αντιπαραβάλλοντας την οριζόντια μείωση του φόρου με τη στοχευμένη ενίσχυση όσων πιέζονται περισσότερο από την ακρίβεια.

«Και κάτι ακόμα. Η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους μη προνομιούχους», είπε. Και πρόσθεσε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση, τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε για να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που τον έχουν περισσότερο ανάγκη».

Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – «Η τρίτη θητεία δεν θα είναι μία από τα ίδια»

Την άνοιξη του 2027 τοποθέτησε εκ νέου τις εθνικές εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, κλείνοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες και δηλώνοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον ρυθμό του». Παράλληλα, έδωσε το πρώτο καθαρό στίγμα για το πώς αντιλαμβάνεται μια τρίτη κυβερνητική θητεία: όχι ως συνέχεια «με μία από τα ίδια», αλλά ως εντολή για ταχύτερες αλλαγές και συγκρούσεις όπου αυτές είναι αναγκαίες.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν αναπτυχθεί σενάρια για κάλπες ακόμη και το φετινό φθινόπωρο. «Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γίνονταν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι; Ότι θα εμφανιζόμουν στη ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την εξάντληση της τετραετίας με τη θεσμική συνέπεια, επιμένοντας ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται και οι κυβερνήσεις να έχουν ορίζοντα τετραετίας για να υλοποιούν το πρόγραμμά τους.

«Δεν είμαι στη λογική των πρόωρων εκλογών»

Ο πρωθυπουργός άφησε μόνο μία εξαιρετική συνθήκη που θα μπορούσε να ανατρέψει αυτόν τον σχεδιασμό, εάν προέκυπτε κάτι δραματικό στα κοινοβουλευτικά δεδομένα.

«Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές, εκτός αν για οποιονδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύουν πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», τόνισε.

Και ήταν κατηγορηματικός: «Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα».

Στο ίδιο πλαίσιο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης και στη σημερινή λειτουργία της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα πιστεύω ότι έχει βρει τον ρυθμό του».

Το μήνυμα που έστειλε προς τους υπουργούς ήταν ότι μέχρι την τελευταία στιγμή το βάρος θα παραμείνει στο κυβερνητικό έργο και όχι στην προεκλογική προετοιμασία. Όπως είπε, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένας μήνας μέχρι τις κάλπες μόνο και μόνο για να χτιστεί το προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ.

Τρίτη θητεία: «Όχι μία από τα ίδια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε παράλληλα το στίγμα με το οποίο θα διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, τοποθετώντας στο επίκεντρο την ανάγκη σταθερότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως εκτίμησε, θα αλλάξει δραματικά τα επόμενα χρόνια.

«Η χώρα πρέπει να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα», είπε.

Και συνέχισε: «Για μένα μία εντολή για τρίτη θητεία δεν θα ήταν μία εντολή για να συνεχίσουμε με μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα».

Μάλιστα, συνέδεσε αυτή την επιτάχυνση με την ετοιμότητά του να προχωρήσει και σε δύσκολες πολιτικές επιλογές:

«Έχω αποδείξει ότι δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις, όταν κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να προωθηθεί μία πολιτική η οποία ωφελεί τους πολλούς».

Το μήνυμα κατά του εφησυχασμού

Ο πρωθυπουργός έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τη λογική ότι η σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης αρκεί για να εξασφαλίσει μια νέα εκλογική νίκη.

«Το τελευταίο που μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου και στα στελέχη μας είναι την αίσθηση ότι είμαστε αναντικατάστατοι και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία», σημείωσε.

Και έδωσε τη δική του απάντηση στο τι θα κρίνει την επόμενη κάλπη: «Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει γιατί πιστεύει ότι μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή του».

Η υλοποίηση, πάντως, όπως είπε, του μεγαλύτερου μέρους των δεσμεύσεων του 2023 αποτελεί για την κυβέρνηση «μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας», πάνω στην οποία θα επιχειρήσει να χτίσει την επόμενη πρότασή της προς τους ψηφοφόρους.

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Το 2014 είχε αυταπάτες, τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των πολιτών»

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».

Ερωτηθείς εάν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και ένα νέο πολιτικό δίπολο μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του από το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, εκεί θα πρέπει πρώτα να έχουν αντιληφθεί τη νέα συνθήκη, την ώρα που επιχειρούν να παρουσιάσουν τον ίδιο και τον κ. Τσίπρα ως «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

Στη συνέχεια πέρασε στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού, επισημαίνοντας μάλιστα διαφορές ανάμεσα στην ομιλία και στο υλικό που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους.

«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο του στους δημοσιογράφους και άλλα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του», ανέφερε.

Από το 2014 στο σήμερα

Στο σημείο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, παραπέμποντας στις εξαγγελίες Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη το 2014.

«Νομίζω ότι τζάμπα πήγε το rebranding», σχολίασε και πρόσθεσε:

«Ο κ. Τσίπρας, όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών».

Και συνέχισε λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνωρίζει «πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».

Η απάντηση για το «βολικό δίπολο»

Στο ερώτημα εάν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετεί εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου.

«Εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν με την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους», είπε.

Στο κάδρο και το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο τέλος της απάντησής του στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη φορά με αφορμή τη σύγκριση που έκανε το ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις Τσίπρα και στο δικό του πρόγραμμα.

«Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι copy-paste με το δικό του», ανέφερε.

Για να καταλήξει με την αιχμή και προς τις δύο πλευρές: «Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».

Μητσοτάκης για F-35 στην Τουρκία: «Υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια – Δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν»

Στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν για την απόκτηση F-35 από την Τουρκία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, εκτιμώντας ότι δεν διαφαίνεται τρόπος να ξεπεραστούν. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα διαθέσουν οπλικά συστήματα, ενώ έστειλε μήνυμα για τον αμυντικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» και τη στρατηγική της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή μετά τη Συμφωνία της Μέκκας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Άγκυρα, ο πρωθυπουργός απέφυγε να μπει στη λογική υποδείξεων προς την Ουάσιγκτον, επανέλαβε όμως την εκτίμησή του για τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Τουρκία.

«Για τα F-35 δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δουλειά μας να υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα», είπε.

Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Θα επαναλάβω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει F-35, τα οποία δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».

Το μήνυμα για την ελληνική άμυνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση για τους εξοπλισμούς με τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό και ειδικότερα με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τονίζοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αμυντικό προσανατολισμό.

«Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Το σύστημα της “Ασπίδας του Αχιλλέα” είναι αμυντικό σύστημα. Θωρακίζει τη χώρα από οποιαδήποτε απειλή», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για ένα σύστημα «το οποίο αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος».

Η Συμφωνία της Μέκκας και η Σαουδική Αραβία

Ο πρωθυπουργός άνοιξε παράλληλα το κάδρο πέρα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύτερο δίκτυο συμμαχιών στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα της Ελλάδας με την Τουρκία», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων» με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες, όπως σημείωσε, έχουν οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό και μέσα από προσωπικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τις ηγεσίες τους.

Για τη Συμφωνία της Μέκκας κράτησε στάση αναμονής ως προς τη σημασία και τις επιπτώσεις της, καθώς, όπως είπε, δεν είναι ακόμη γνωστές όλες οι λεπτομέρειες.

«Αυτή η Συμφωνία της Μέκκας, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια συμφωνία που αξίζει να την παρακολουθήσουμε», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν αλλάζει τον ελληνικό σχεδιασμό ούτε τις σχέσεις της Αθήνας με τις χώρες του Κόλπου.

«Δεν αλλάζει την προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφτώ πολύ σύντομα για να επαναβεβαιώσουμε αυτές τις σχέσεις», είπε.

Και κατέληξε: «Δεν σημαίνει αυτή η συμφωνία ότι εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό», χαρακτηρίζοντας τη σχέση της Ελλάδας με την περιοχή «γεωπολιτική, στρατηγική αλλά και ενεργειακή».

Μητσοτάκης για τεκμήρια: Γιατί αλλάζουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες – «Αν δηλώνεις μονίμως 300 ευρώ τον μήνα, δικαιούμαι να αμφιβάλλω»

Τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις «προσαρμογή σε μία νέα πραγματικότητα», καθώς, όπως είπε, η φορολογική διοίκηση γνωρίζει πλέον πολύ καλύτερα την πραγματική φορολογική εικόνα των ατομικών επιχειρήσεων. Υπερασπίστηκε, ωστόσο, την αρχική επιλογή της κυβέρνησης για τα τεκμήρια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει μονίμως 300 ευρώ τον μήνα, η Πολιτεία «δικαιούται να αμφιβάλλει».

«Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μία νέα πραγματικότητα», είπε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιτρέπει πλέον αλλαγές στο σύστημα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση καταργεί προσαυξήσεις που είχαν προβλεφθεί στο αρχικό πλαίσιο, επειδή σήμερα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τα πραγματικά εισοδήματα.

«Αυτές τις προσαυξήσεις καταργούμε, γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης, του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από τρία χρόνια δεν το γνωρίζαμε», είπε.

Παράλληλα, αναγνώρισε «την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση», εντάσσοντας τις αλλαγές στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Η απάντηση στους ελεύθερους επαγγελματίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε συνολικά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας τη μείωση φορολογικών επιβαρύνσεων των προηγούμενων ετών.

«Συνολικά η πολιτική μας ήταν μία θετική πολιτική απέναντι στις επιχειρήσεις. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιτηδεύματος», σημείωσε.

Έθεσε, ωστόσο, σαφή γραμμή στο ζήτημα των πολύ χαμηλών εισοδημάτων που δηλώνονται επί σειρά ετών από ελεύθερους επαγγελματίες.

«Ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως, μπορεί να ενοχλεί κάποιους. Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ τον μήνα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να αμφιβάλλω», είπε. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι το τεκμήριο μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο και επικαλέστηκε τον μικρό αριθμό όσων επέλεξαν αυτή τη διαδικασία.

«Στο κάτω κάτω το τεκμήριο είναι μαχητό. Και ξέρετε πόσοι το αμφισβήτησαν; Λιγότεροι από 400», ανέφερε.

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