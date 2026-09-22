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Πλήθος επαφών θα έχει από αύριο και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με ηγέτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους, επαφές με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων, ενώ στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη και συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Bassirou Diomaye Diakhar Faye και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.
Στις 10.00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye».
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση.
Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Nikol Pashinyan.
Το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.
Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.
Στις 15.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με τίτλο «AI + Culture».
Στις 17.10 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres.
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Την Παρασκευή στις 8.15 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.
Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας Vasile Tofan.
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