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Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε ένα ακροατήριο που γνωρίζει πλέον καλά την Ελλάδα. Περισσότεροι από 30 θεσμικοί επενδυτές βρίσκονται στον κύκλο των επαφών του και για αρκετούς το ερώτημα δεν είναι εάν θα επενδύσουν στη χώρα. Έχουν ήδη επενδύσει. Το ερώτημα είναι πού θα μπουν τα επόμενα κεφάλαια.

Η δημοσιονομική πειθαρχία

Το μήνυμα Μητσοτάκη προς τις αγορές είναι ότι η πορεία προς τις εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξει τη δημοσιονομική πολιτική. «Θα παραμείνουμε, με κάθε κόστος, δεσμευμένοι στη δημοσιονομική πειθαρχία», είπε στη Νέα Υόρκη, χαρακτηρίζοντάς την «θεμέλιο» της πολιτικής του και συνδέοντάς την με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Και δεν απέφυγε το δύσκολο κομμάτι της συζήτησης. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, είπε, υπάρχει πάντα ο πειρασμός να ξοδέψει μια κυβέρνηση λίγο περισσότερο για να γίνει δημοφιλέστερη και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει. «Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ελλάδα έχει δουλέψει σκληρά ώστε να μη γυρίσει στη «σκοτεινή περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας».

Τα μηνύματα έχουν συγκεκριμένους παραλήπτες στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός συναντά περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κύκλο των επαφών βρίσκονται ο Ted Pick της Morgan Stanley και ο Jamie Dimon της JPMorgan Chase, μαζί με στελέχη από την ενέργεια, τις υποδομές και την άμυνα.

Exxon στο γεωτρύπανο, Chevron στα σεισμικά

Στην ενέργεια, ήδη μπαίνουν σε τροχιά τα επόμενα βήματα με τους κολοσσούς ExxonMobil και Chevron. Η ExxonMobil πλησιάζει στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ο σχεδιασμός την τοποθετεί την άνοιξη του 2027 στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.

Η Chevron βρίσκεται νωρίτερα στη διαδικασία, αλλά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με την επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα Beatrice Bienvenu στη Νέα Υόρκη επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες θα αρχίσουν πριν από το τέλος του 2026 στο Ιόνιο και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Η οικονομική διάσταση, όπως λέει στο newmoney αρμόδιο στέλεχος είναι προφανής: επενδύσεις στις έρευνες, δουλειές για υποστηρικτικές δραστηριότητες και, εφόσον υπάρξουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, ένα εντελώς διαφορετικό μέγεθος επενδύσεων σε βάθος χρόνου. Υπάρχει όμως και αμερικανικό φυσικό αέριο που δεν χρειάζεται να βρεθεί κάτω από τον ελληνικό βυθό. Είναι το LNG που φτάνει ήδη στην Ελλάδα και μπορεί μέσω του Κάθετου Διαδρόμου να κινηθεί προς τα Βαλκάνια και βορειότερα.

Για την Αθήνα, περισσότερες ποσότητες που περνούν από την Ελλάδα σημαίνουν μεγαλύτερη αξιοποίηση των υποδομών και των δικτύων της χώρας και ισχυρότερη θέση στις ενεργειακές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η «δύσκολη γειτονιά»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε άλλωστε στη Νέα Υόρκη την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία με τη γεωπολιτική ισχύ. Και η γεωγραφία εξηγεί γιατί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να μην εμφανίστηκε λάβρος για την Ελλάδα από το βήμα του ΟΗΕ, στην Άγκυρα όμως συνεχίζουν να πέφτουν η μία μετά την άλλη οι «τορπίλες» στα ήρεμα νερά.

Μέσα σε λίγες ημέρες επανήλθαν η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Καστελλόριζο. Ο Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «απειλή» την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά, ενώ το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αμφισβήτησε την παρουσία στρατιωτικών και πολεμικού πλοίου στο Καστελλόριζο. Η Αθήνα απέρριψε τις τουρκικές αιτιάσεις ως στερούμενες νομικής βάσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει διάθεση να ακολουθήσει την Άγκυρα στην ένταση. Δεν αλλάζει όμως και στάση. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν», είπε στη Νέα Υόρκη, μιλώντας για «ταραγμένους καιρούς» και μια «δύσκολη γειτονιά». «Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε», πρόσθεσε.

Και ενώ η Άγκυρα έχει αντιδράσει στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να τα προβάλει ξανά στη Νέα Υόρκη. Στην OceanEye, παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε στα δύο πάρκα, στο Ιόνιο και στις νότιες Κυκλάδες, και στον στόχο προστασίας του 30% των ελληνικών χωρικών υδάτων πριν από το 2030.

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