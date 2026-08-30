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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε να αναφερθεί στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή είναι ενδεικτική, όπως αναφέρει, της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής.

«Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του, περιμέναμε από τον Πρωθυπουργό να εκθειάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο “ανεύθυνο” είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ καταγράφεται «ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων», ενώ σημειώνει ότι 70.000 προγράμματα πλειστηριασμών αναρτήθηκαν το 2025.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποστηρίζει πως νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβη το αντίθετο, καθώς δόθηκε στα funds η δυνατότητα να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η πρόταση της ΝΔ το 2018

Ο Κώστας Τσουκαλάς επαναφέρει στο επίκεντρο πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2018, όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, σχετικά με τη δυνατότητα των δανειοληπτών να εξαγοράζουν τα δάνειά τους πριν αυτά μεταβιβαστούν από τις τράπεζες σε funds.

Όπως επισημαίνει, ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Τζαβάρας, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε καταθέσει στη Βουλή πρόταση ώστε οι δανειολήπτες να έχουν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες πριν αυτά πωληθούν σε funds.

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ασκούσε τότε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν προχωρούσε στη νομοθέτηση της συγκεκριμένης δυνατότητας.

«Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας; Και εδώ εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Καλεί, παράλληλα, τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τη σημερινή στάση της κυβέρνησης: «Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο;»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί ακόμη τον πρωθυπουργό ότι προεκλογικά «εξαπάτησε τους πολίτες», παραπέμποντας μεταξύ άλλων στις δεσμεύσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ και πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Κλιμακώνοντας την επίθεση, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αρνείται να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες όχι επειδή αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση.

«Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη αλλά γιατί δεν θέλει», σημειώνει.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των funds θα τελειώσει».

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