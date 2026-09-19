Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη υψηλόβαθμων στελεχών του χρηματοπιστωτικού κλάδου, στο πλαίσιο έρευνας για ένα «σχήμα τύπου Ponzi» στον χώρο των επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, υπό κράτηση τέθηκαν ο πρόεδρος της Tera Holding, Εμρέ Τεζμέν, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εμρέ Αλκίν και Κερέμ Αλκίν.

Νωρίτερα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Pusula Holding, Σερντάρ Τουρχάν, σύμφωνα με το NTV.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ο Αλτούντς Κουμόβα, πρόεδρος της Destek Holding, συνελήφθη επίσημα, αφού είχε τεθεί υπό κράτηση στις 17 Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο 131 επενδυτικά κεφάλαια

Η δικαστική έρευνα πραγματοποιείται μετά την απόφαση της τουρκικής εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς να διατάξει την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονται επτά εταιρείες διαχείρισης και έχουν συνολική αξία περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Μεταξύ των κεφαλαίων περιλαμβάνονται και εκείνα που συνδέονται με τις Tera και Pusula.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων σε ορισμένα από τα κεφάλαιά τους, καθώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων λόγω των μαζικών εκροών κεφαλαίων.

Αναταραχή στο χρηματιστήριο

Η κερδοσκοπική φούσκα, την οποία ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ παρομοίασε με σχήμα Ponzi, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους επενδυτές και πυροδότησε ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο.

Οι τουρκικές αρχές παρενέβησαν προκειμένου να ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά και να περιορίσουν τις επιπτώσεις του πανικού.

Ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε την Παρασκευή ότι όσοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Διαβάστε ακόμη

The Times: Αθήνα όπως Ντουμπάι – Ουρανοξύστες, hedge funds και πλούσιοι επενδυτές αλλάζουν το τοπίο

Στουρνάρας στο Bloomberg: Δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο

Ράτκλιφ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ): «Η Βρετανία παρακμάζει» και η Ελλάδα κερδίζει δισεκατομμυριούχους – Το παράδειγμα του Κρις Ρόκος

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ