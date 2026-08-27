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Στη βουλή θα καταθέσει μέσα στις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να τη φέρει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια.

Πρόκειται για 10+1 παρεμβάσεις που κατά το ΠΑΣΟΚ δημιουργούν ασπίδα προστασίας στους δανειολήπτες. Για το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ μίλησε η αρμόδια τομεάρχης Μιλένα Αποστολάκη, οι κ.κ. Κώστας Τσουκαλάς και Νίκος Φαραντούρης και άλλα στελέχη, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος ανέπτυξε στο τέλος της σημερινής σχετικής εκδήλωσης το σύνολο των προτάσεων, ασκώντας σκληρή κριτική για την πολιτική για το θέμα αυτό τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα 11 σημεία του σχεδίου:

«Πρώτον, επαναφέρουμε την προστασία της κύριας κατοικίας. Με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δεύτερον, θεσπίζουμε μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

Τρίτον, αλλάζουμε ουσιαστικά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Τέταρτον, θεσπίζουμε αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και όταν δεν τις τηρεί, να υπάρχουν πραγματικές συνέπειες. Και υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα από τη λειτουργία εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.

Πέμπτο, δίνουμε στον δανειολήπτη δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund.

Έκτο, κατοχυρώνουμε πραγματικά δικαιώματα για τον οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση.

Έβδομο, δίνουμε οριστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Όγδοο, επιβραβεύουμε τη συνέπεια του δανειολήπτη.

Ένατο, προστατεύουμε την αναγκαία αγροτική γη.

Δέκατο, θεσπίζουμε δικαιότερους κανόνες για τους εγγυητές.

Ενδέκατο: θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό».

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