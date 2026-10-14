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Ανοιχτό θεωρεί το ΠΑΣΟΚ το «παιχνίδι» κατάληψης της πρώτης θέσης στην κεντροαριστερά και μάλιστα σε εύλογο προεκλογικό χρόνο, εκτιμώντας ότι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει περιορισμένη δεξαμενή ψηφοφόρων.

Με αυτήν την παραδοχή, προσπαθούν να κινητοποιήσουν όλο και περισσότερες δυνάμεις γύρω από τον στόχο για τη δημοσκοπική επιστροφή στη δεύτερη θέση, ξεκινώντας από τη δυσκολότερη μάχη στην Αττική. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ήταν μονοψήφια και μόνο αν ενισχυθούν και ξεπεράσουν το 10-11% θα μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να προβλέψει, με μεγαλύτερη ασφάλεια, νίκη στο εκλογικό ντέρμπι με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε πρώτη φάση λοιπόν και με αφορμή την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου το 1981, οργανώνουν την Κυριακή, ανήμερα της επετείου μαζική συγκέντρωση στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Αιγάλεω, όπου θα μιλήσει για το κυβερνητικό πρόγραμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή εν τω μεταξύ, κορυφαία στελέχη και βουλευτές έχουν προγραμματίσει περιοδείες σε όλους τους Δήμους της Αττικής, μοιράζοντας φυλλάδια με το πρόγραμμα (για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, τις 120 δόσεις κ.α) και συνομιλώντας με τον κόσμο που συναντούν στις αγορές και στις πλατείες. Την ίδια ώρα τα αρμόδια γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη πυκνώνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις σε μέλη και φίλους του κόμματος καλώντας τους στην εκδήλωση στο Αιγάλεω- «σας περιμένουμε- μαζί φέρνουμε την αλλαγή», λέει το sms που λαμβάνουν.

Η άγρια σύγκρουση με την ΕΛΑΣ και τα γκάλοπ

Τα προηγούμενα 24ωρα πάντως η σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ «ξέφυγε», ίσως και από τα όρια που είχαν «προϋπολογίσει» τα δύο κόμματα, μετά από το άρθρο του επί χρόνια στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, που είχε στην «προθήκη» του το ερώτημα αν είναι «βλάκας» ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ αντεπιτέθηκε με σφοδρότητα, ενώ αρκετά στελέχη της ΕΛΑΣ δήλωναν ότι δεν θα χρησιμοποιούσαν τέτοιες εκφράσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη χωρίς να «αδειάζει» με εμφατικό λόγο τον κ. Καρτερό, δήλωσε ότι αντίπαλός του είναι όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται του αρχηγού της ΕΛΑΣ με 13 μονάδες και πλέον (σύμφωνα με το χθεσινό γκάλοπ της Opinion Poll) Οι καλά γνωρίζοντες τα πρόσωπα και την κινητικότητα στην κεντροαριστερά πιστεύουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες άγριες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κομμάτων και σημειώνουν ότι το μεν ΠΑΣΟΚ έχει να περιμένει υπό προϋποθέσεις μεγαλύτερη διείσδυση και στο χώρο του Κέντρου, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται μέχρι τώρα απορροφώντας τις δημοσκοπικές δυνάμεις κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Πρόκειται για μια συνθήκη που συναντάται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και δείχνει, αν υπάρχουν και που, δυνατότητες στόχευσης των δύο κομμάτων και σε κοινά που δεν είχαν μέχρι τώρα καταφέρει να προσεγγίσουν. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιφέρεια και δη στις αγροτικές περιοχές, ενώ η ΕΛΑΣ ποντάρει στη δυναμική της Αττικής και των αστικών κέντρων.

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