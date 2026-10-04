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Την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει αύριο το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά από τη συνάντηση με τον ανεξάρτητο βουλευτή.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που εκλέχτηκε βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και στήριξε την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία, θα είναι ενδεχομένως υποψήφιος στην Α’ Πειραιά ή στα Χανιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το προηγούμενο διάστημα ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε διαδοχικές συζητήσεις για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, όπως με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη, τον επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Θέμα ημερών είναι η «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη. Η ανεξάρτητη βουλευτής που προέρχεται επίσης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει εκ νέου έδρα στη Β’ Πειραιά. Αντιθέτως, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει το ζήτημα που αφορά στην «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδώρας Τζάκρη -η σχετική συζήτηση έχει μπει αυτό το διάστημα στον «πάγο» λόγω των αντιδράσεων στο εσωκομματικό πεδίο.

Το σίγουρο είναι ότι η επανεμφάνιση του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στην …πόρτα του ΠΑΣΟΚ αναστάτωσε τη Χαριλάου Τρικούπη με στελέχη της να σπεύδουν να διευκρινίσουν αρχικά ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές για κάθε ψηφοφόρο». Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρώην βουλευτής, που πέρασε από τέσσερα κόμματα και επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ με την εγγραφή του ως απλό μέλος στην οργάνωση του Ηρακλείου Κρήτης ουδεμία συζήτηση είχε με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη- «είδατε κάποια συνάντηση για την επίσημη ένταξή του;», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος θέλοντας να επισημάνει ότι o Γιάννης Μιχελογιαννάκης δεν έχει κλείσει κάποια θέση μέχρι αυτήν την ώρα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

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