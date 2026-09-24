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Ένας άνδρας από τη Μινεσότα που επί χρόνια δήλωνε ότι διέθετε ελάχιστες έως μηδενικές αποταμιεύσεις, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει κρατικά επιδόματα, καταδικάστηκε όταν οι αρχές αποκάλυψαν ότι είχε αποκρύψει έναν σημαντικό τραπεζικό λογαριασμό στις ετήσιες δηλώσεις ανανέωσης των παροχών του.

Ο 76χρονος Vincent Bellomo, από την αγροτική περιοχή Nevis της Μινεσότα, δήλωσε ένοχος για τρεις κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν στην παράνομη είσπραξη επιδομάτων. Στις 21 Σεπτεμβρίου, του επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 12, 13 και 15 μηνών, με αναστολή εκτέλεσης, ενώ το δικαστήριο διέταξε την καταβολή αποζημίωσης ύψους 263.949 δολαρίων, σύμφωνα με το Lakeland News.

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο μη δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός εντοπίζεται τουλάχιστον από το 2017. Στις ετήσιες ανανεώσεις των επιδομάτων του, ο Bellomo δήλωνε ότι διέθετε ελάχιστα ή καθόλου χρήματα, την ώρα που το υπόλοιπο του συγκεκριμένου λογαριασμού αυξανόταν από περίπου 24.000 δολάρια σε περισσότερα από 77.000 δολάρια, όπως αναφέρει το yahoo.com.

Δήλωνε μόλις 1,08 δολάρια σε αποταμιεύσεις

Σε μία από τις δηλώσεις ανανέωσης του 2018, ο Bellomo ανέφερε ότι είχε μόλις 1,08 δολάρια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου της Wells Fargo, καθώς και ένα Chevrolet El Camino του 1979 αξίας 500 δολαρίων.

Ωστόσο, τα τραπεζικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ποινική δικογραφία έδειξαν ότι λίγες ημέρες αργότερα, ο μη δηλωμένος λογαριασμός του στην Northwoods Bank εμφάνιζε υπόλοιπο 24.259,66 δολαρίων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η καταγγελία, δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες κινήσεις στον συγκεκριμένο λογαριασμό την ημέρα που ο Bellomo συμπλήρωσε τη σχετική δήλωση, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.

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