Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί μια κατάλληλη περίοδο για μια νέα αρχή, καθώς το καλοκαίρι έχει πλέον ολοκληρωθεί και ξεκινά σταδιακά η μετάβαση στους πιο ψυχρούς μήνες του έτους. Παράλληλα, καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, η περίοδος αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για την επανεξέταση των οικονομικών και την εφαρμογή ορισμένων απλών αλλαγών που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εξόδων.

Η εξοικονόμηση χρημάτων δεν προϋποθέτει απαραίτητα μεγάλες αλλαγές στην καθημερινότητα. Μικρές αλλαγές στο σπίτι, στις εβδομαδιαίες αγορές και στις καθημερινές δαπάνες μπορούν, συνολικά, να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των εξόδων, σύμφωνα με το dailymail.com.

Ακολουθούν 27 απλές συμβουλές για τη μείωση των καθημερινών εξόδων και την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Οι συμβουλές προέρχονται από τη Βρετανίδα ειδικό σε θέματα εξοικονόμησης χρημάτων και δημιουργό περιεχομένου, Τζέμα Μπερντ, γνωστή ως «Money Mum», η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 500.000 ακολούθους στο Instagram και μοιράζεται πρακτικές συμβουλές και τρόπους για τον περιορισμό των δαπανών.

1. Ελέγξτε τη χρέωση του ρεύματος πριν από τον χειμώνα

Ο Οκτώβριος αποτελεί κατάλληλη περίοδο για να επανεξεταστεί το πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος και να ελεγχθεί το ποσό που καταβάλλεται, καθώς και αν υπάρχουν οικονομικότερες επιλογές. Η σύγκριση διαφορετικών προγραμμάτων μέσω σχετικών ιστοτόπων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας πιο συμφέρουσας επιλογής. Παράλληλα, αξίζει να γίνει επικοινωνία με τον υφιστάμενο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης σε πρόγραμμα με χαμηλότερη χρέωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μια απλή επικοινωνία με τον πάροχο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη προσφορά. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να ελέγχεται αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο από τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς αυτό μπορεί να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η κατανάλωση ρεύματος αναμένεται να αυξηθεί.

2. Αφαιρέστε τον αέρα από τα καλοριφέρ

Τα καλοριφέρ καλό είναι να ελέγχονται και να αφαιρείται ο αέρας που έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό τους μία φορά τον χρόνο, ιδανικά πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Αν ένα καλοριφέρ παραμένει κρύο στο πάνω μέρος, ενώ είναι ζεστό στο κάτω, αυτό συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι έχει συγκεντρωθεί αέρας στο εσωτερικό του.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει εύκολα με ένα ειδικό κλειδί για καλοριφέρ. Η αφαίρεση του αέρα βοηθά τα καλοριφέρ να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να αποδίδουν καλύτερα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της περιττής κατανάλωσης ενέργειας.

3. Βράζετε μόνο την ποσότητα νερού που χρειάζεστε

Όταν χρειάζονται μόνο ένα ή δύο φλιτζάνια τσάι ή καφέ, είναι προτιμότερο να βράζει στον βραστήρα μόνο η αντίστοιχη ποσότητα νερού. Η θέρμανση μεγαλύτερης ποσότητας από αυτή που απαιτείται οδηγεί σε περιττή κατανάλωση ενέργειας.

Μπορεί η εξοικονόμηση από αυτή τη συνήθεια να είναι μικρή κάθε φορά, όμως όταν εφαρμόζεται καθημερινά, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εξόδων.

4. Ακυρώστε τις καλοκαιρινές συνδρομές

Μετά το τέλος του καλοκαιριού, είναι χρήσιμο να ελέγχονται όλες οι συνδρομές και οι συνδρομητικές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν τους αντίστοιχους μήνες. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η συνδρομή σε μια εξωτερική πισίνα, κάποια εποχική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ανανεώνεται αυτόματα.

Οι συγκεκριμένες χρεώσεις είναι εύκολο να παραβλεφθούν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά ποσά. Ωστόσο, αν συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει πλέον ανάγκη για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορούν σταδιακά να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό σας.

5. Ξεκινήστε από τώρα τις χριστουγεννιάτικες αγορές

Δεν χρειάζεται όλες οι χριστουγεννιάτικες αγορές να γίνουν τον Δεκέμβριο. Η αγορά των δώρων και άλλων απαραίτητων προϊόντων μπορεί να ξεκινήσει από τους προηγούμενους μήνες, ώστε τα έξοδα να μην συγκεντρωθούν όλα μέσα σε μία περίοδο. Για παράδειγμα, αν χρειάζεται να αγοραστούν δώρα για εννέα άτομα, μπορούν να αγοραστούν τρία τον Σεπτέμβριο, τρία τον Οκτώβριο και τα υπόλοιπα τρία τον Νοέμβριο.

Με αυτόν τον τρόπο, τον Δεκέμβριο θα απομένουν κυρίως μικρότερες αγορές και τυχόν δώρα της τελευταίας στιγμής. Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα έξοδα γίνονται πιο εύκολα διαχειρίσιμα, καθώς δεν χρειάζεται να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Επιπλέον, προϊόντα που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως τα χριστουγεννιάτικα κέικ και οι πουτίγκες, μπορούν να αγοράζονται νωρίτερα, ενώ τρόφιμα που μπορούν να καταψυχθούν είναι δυνατό να αποθηκεύονται για μεταγενέστερη χρήση.

6. Αγοράστε μεταχειρισμένα δώρα για τα παιδιά

Η αγορά μεταχειρισμένων δώρων μπορεί να αποτελέσει μια οικονομικότερη επιλογή, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδικών παιχνιδιών. Παιχνίδια και άλλα παιδικά είδη μπορούν να αναζητηθούν σε πλατφόρμες αγοραπωλησιών, όπως το Facebook Marketplace, αλλά και σε καταστήματα φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι δυνατό να βρεθούν παιχνίδια σε πολύ καλή κατάσταση ή ακόμη και καινούργια, σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να περιοριστεί το κόστος των χριστουγεννιάτικων δώρων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται απαραίτητα η χαρά των παιδιών όταν τα ανοίγουν.

7. Κλείστε τα κενά σε πόρτες και παράθυρα

Αν υπάρχουν κενά γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, από τα οποία περνάει κρύος αέρας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές ταινίες για να τα καλύψουν. Πρόκειται για μια οικονομική και εύκολη λύση, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς τη βοήθεια ειδικού.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η απώλεια θερμότητας, καθώς ο ζεστός αέρας δεν διαφεύγει εύκολα από το σπίτι και ο κρύος αέρας δεν εισέρχεται από τα κενά. Παρότι πρόκειται για μια μικρή αλλαγή, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

8. Θερμαίνετε μόνο τα δωμάτια που χρησιμοποιείτε

Σε ένα σπίτι με πολλά δωμάτια, δεν είναι απαραίτητο να παραμένουν όλα θερμαινόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα όταν κάποιοι χώροι δεν χρησιμοποιούνται. Τα καλοριφέρ στα δωμάτια που παραμένουν κλειστά μπορούν να ρυθμίζονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία ή να απενεργοποιούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Ωστόσο, σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να διατηρείται επαρκής θερμοκρασία και αερισμός, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης υγρασίας. Η επιλεκτική θέρμανση των χώρων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατ’ επέκταση, του κόστους θέρμανσης.

9. Κάντε συντήρηση στον λέβητα κάθε χρόνο

Η ετήσια συντήρηση του λέβητα είναι σημαντική, ιδιαίτερα πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου, όταν η χρήση της θέρμανσης αυξάνεται σημαντικά. Ο τακτικός έλεγχος βοηθά στη σωστή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Παράλληλα, η συντήρηση δεν αφορά μόνο την εξοικονόμηση χρημάτων, αλλά και την ασφάλεια. Ο τακτικός έλεγχος του λέβητα μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και να μειώσει τον κίνδυνο βλαβών.

10. Ελέγξτε την ντουλάπα σας πριν αγοράσετε νέα ρούχα

Πριν από την αγορά φθινοπωρινών ρούχων, είναι χρήσιμο να ελέγχεται πρώτα η ντουλάπα και να καταγράφεται τι υπάρχει ήδη. Αν υπάρχουν αρκετά πουλόβερ, για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να αγοραστεί ένα ακόμη χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Παράλληλα, τα ρούχα που δεν έχουν φορεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορούν να αξιολογηθούν και, εφόσον δεν χρειάζονται πλέον, να πωληθούν. Με αυτόν τον τρόπο, απελευθερώνεται χώρος στην ντουλάπα και μπορεί να εξοικονομηθεί ή να ανακτηθεί μέρος των χρημάτων που είχαν δαπανηθεί για την αγορά τους.

11. Ελέγξτε τους πόντους επιβράβευσης που έχετε συγκεντρώσει

Είναι χρήσιμο να ελέγχονται όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί πόντοι επιβράβευσης, είτε πρόκειται για προγράμματα καταστημάτων, όπως η Tesco Clubcard και το Nectar, είτε για πόντους που έχουν συγκεντρωθεί μέσω πιστωτικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διαπιστωθεί πόσοι πόντοι έχουν συγκεντρωθεί μέσα στη χρονιά και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

Ανάλογα με το πρόγραμμα, οι πόντοι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία όταν χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες παροχές ή δραστηριότητες, όπως εκδρομές, αντί να εξαργυρώνονται απευθείας για αγορές. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερο όφελος η συστηματική συγκέντρωση πόντων εάν τελικά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

12. Αγοράστε καλοκαιρινά είδη σε έκπτωση για την επόμενη χρονιά

Παρότι το καλοκαίρι έχει τελειώσει, το φθινόπωρο μπορεί να είναι κατάλληλη περίοδος για την αγορά καλοκαιρινών ειδών που θα χρειαστούν την επόμενη χρονιά. Καθώς πολλά από αυτά τα προϊόντα διατίθενται πλέον σε χαμηλότερες τιμές, μπορούν να αγοραστούν αρκετούς μήνες νωρίτερα και να αποθηκευτούν για το επόμενο καλοκαίρι.

Για παράδειγμα, αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού διαπιστώθηκε ότι έλειπαν συγκεκριμένα είδη, η αγορά τους κατά την περίοδο των εκπτώσεων μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος της αγοράς τους στο μέλλον. Έτσι, αποφεύγεται η αγορά των ίδιων προϊόντων την επόμενη σεζόν, όταν η ζήτηση και οι τιμές ενδέχεται να είναι υψηλότερες.

13. Αξιοποιήστε την επιστροφή χρημάτων από τις αγορές σας

Πριν από μια ηλεκτρονική αγορά, είναι χρήσιμο να ελέγχεται αν προσφέρεται επιστροφή χρημάτων μέσω κάποιου σχετικού προγράμματος. Εφόσον η αγορά θα γινόταν ούτως ή άλλως, η επιστροφή ενός μέρους των χρημάτων αποτελεί έναν απλό τρόπο εξοικονόμησης, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον δαπάνη.

Το ποσό που μπορεί να επιστραφεί μέσα σε έναν χρόνο εξαρτάται από το πόσο συχνά δαπανώνται χρήματα, αλλά και πόσα. Παρότι κάθε επιστροφή μπορεί να είναι μικρή, τα ποσά μπορεί σωρευτικά να συμβάλουν σε σημαντική εξοικονόμηση.

14. Καθαρίστε τις υδρορροές πριν από το φθινόπωρο

Πριν από την έναρξη του φθινοπώρου και του χειμώνα, είναι χρήσιμο να ελέγχεται η εξωτερική κατάσταση του σπιτιού, με ιδιαίτερη προσοχή στις υδρορροές, τα εξωτερικά σημεία του κτιρίου και τη σοφίτα.

Ο καθαρισμός των υδρορροών είναι σημαντικός, καθώς η συσσώρευση φύλλων και άλλων υλικών μπορεί να εμποδίσει τη σωστή απομάκρυνση του νερού και να προκαλέσει ζημιές. Η έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων μπορεί να αποτρέψει μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές επισκευές στο μέλλον.

15. Χρησιμοποιήστε το σκάνερ του σούπερ μάρκετ για να ελέγχετε τα έξοδά σας

Όταν υπάρχει η συνήθεια να προστίθενται στο καλάθι προϊόντα που δεν υπήρχαν αρχικά στη λίστα αγορών, μπορεί να βοηθήσει η χρήση του σκάνερ που διαθέτουν αρκετά σούπερ μάρκετ. Με αυτόν τον τρόπο, η τιμή κάθε προϊόντος καταγράφεται κατά τη διάρκεια των αγορών και είναι εύκολο να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πόσα χρήματα έχετε ξοδέψει.

Έτσι, υπάρχει καλύτερος έλεγχος των αγορών και μειώνονται οι πιθανότητες να ξεπεραστεί το ποσό που είχε προγραμματιστεί να δαπανηθεί.

16. Πηγαίνετε για ψώνια χωρίς σακούλες

Όταν χρειάζονται μόνο λίγα προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, μια απλή λύση είναι να μην χρησιμοποιούνται σακούλες. Κρατώντας τα προϊόντα στα χέρια, ο αριθμός των αγορών περιορίζεται φυσικά, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν πολλά επιπλέον προϊόντα.

Η πρακτική αυτή μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των αυθόρμητων αγορών και να αποτρέψει την αγορά προϊόντων που δεν υπήρχαν αρχικά στη λίστα.

17. Ελέγξτε τις δαπάνες σας μέσω της τράπεζας

Αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ένας λεπτομερής έλεγχος των εξόδων, είναι χρήσιμο να εξεταστούν οι δαπάνες των τελευταίων έξι μηνών μέσα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Ο στόχος δεν είναι μόνο να εντοπιστούν οι μεγάλες αγορές, αλλά και οι μικρότερες δαπάνες που επαναλαμβάνονται συχνά.

Καθημερινές αγορές, όπως ο καφές, το φαγητό απ’ έξω, τα ρούχα, τα καλλυντικά ή οι συνδρομές, μπορεί να φαίνονται ασήμαντες μεμονωμένα, όμως το συνολικό τους κόστος μπορεί να είναι αρκετά υψηλό. Η εξέταση αυτών των εξόδων βοηθά να εντοπιστούν οι συνήθειες που επιβαρύνουν περισσότερο τον προϋπολογισμό και να αποφασιστεί ποιες μπορούν να περιοριστούν.

18. Αποταμιεύστε μόλις λάβετε τον μισθό σας

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθεί μια σταθερή αποταμίευση είναι να απομονώνεται ένα συγκεκριμένο ποσό αμέσως μετά την καταβολή του μισθού. Αφού καλυφθούν οι βασικές υποχρεώσεις, μπορεί να μεταφέρεται σε λογαριασμό αποταμίευσης το ποσό που υπάρχει δυνατότητα να αποταμιευτεί, ακόμη και αν πρόκειται για 30, 70 ή 150 δολάρια.

Στη συνέχεια, η διαχείριση των υπόλοιπων χρημάτων γίνεται με βάση το ποσό που απομένει. Αν στο τέλος του μήνα υπάρχει επιπλέον διαθέσιμο ποσό, μπορεί να προστίθεται στις αποταμιεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η αποταμίευση γίνεται σταθερή συνήθεια και μπορεί να συνεχίζεται κάθε μήνα.

19. Μαγειρέψτε περισσότερο φαγητό με τα ίδια υλικά

Το μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη αξιοποίηση των υλικών και στη μείωση του κόστους των γευμάτων. Φαγητά όπως το στιφάδο και η σάλτσα μπολονέζ μπορούν να μαγειρευτούν σε μεγαλύτερη ποσότητα, ώστε να προκύψουν αρκετά γεύματα από τα ίδια υλικά. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του φούρνου, καθώς μπορούν να προετοιμαστούν ταυτόχρονα περισσότερες μερίδες αντί να χρησιμοποιείται ο φούρνος για ένα μόνο γεύμα.

Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται ακριβά υλικά, όπως το κρέας, μπορεί να μειωθεί η ποσότητά τους και το φαγητό να εμπλουτιστεί με οικονομικότερα υλικά, όπως λαχανικά. Για παράδειγμα, το κρέας μπορεί να συνδυαστεί με καρότα, πατάτες και ντομάτες, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες μερίδες χωρίς σημαντική αύξηση του κόστους.

20. Κλείστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε

Είναι χρήσιμο να ελέγχονται τακτικά οι διακόπτες και οι πρίζες σε όλο το σπίτι και να απενεργοποιούνται οι συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται, ιδιαίτερα σε δωμάτια που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για μια απλή συνήθεια που μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και η εξοικονόμηση από κάθε συσκευή μπορεί να είναι μικρή, η συστηματική εφαρμογή της πρακτικής αυτής μπορεί να περιορίσει σταδιακά τη συνολική κατανάλωση.

21. Ελέγξτε τις αποταμιεύσεις και τις εισφορές σας στη σύνταξη

Κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, είναι χρήσιμο να ελέγχετε πόσα χρήματα έχετε αποταμιεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή και πόσα έχετε καταβάλει στο συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε αν υπάρχει περιθώριο να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις ή τις εισφορές σας πριν από τη λήξη του φορολογικού έτους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ετήσιο όριο για έναν ειδικό λογαριασμό αποταμίευσης με φορολογικά πλεονεκτήματα ανέρχεται σε περίπου 27.024 δολάρια. Επομένως, αν διατηρείτε χρήματα σε έναν απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου και πληρώνετε φόρο για τους τόκους, αξίζει να εξετάσετε αν ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα μπορούσε να μεταφερθεί σε έναν τέτοιο λογαριασμό.

Γενικότερα, ένας τακτικός έλεγχος των αποταμιεύσεων και των συνταξιοδοτικών εισφορών βοηθά να διαπιστωθεί αν τα χρήματα αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αντί να παραμένουν σε λογαριασμούς που ενδεχομένως προσφέρουν μικρή ή καθόλου απόδοση.

22. Ελέγξτε αν δικαιούστε οικονομική ενίσχυση

Όσοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι δεν δικαιούνται κάποια μορφή οικονομικής βοήθειας. Υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες, όπως το Entitled To, μέσω των οποίων μπορεί να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συγκεκριμένα επιδόματα ή άλλες παροχές.

Με την εισαγωγή των απαραίτητων προσωπικών και οικονομικών στοιχείων, η υπηρεσία μπορεί να δείξει ποιες παροχές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες. Έτσι, μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό τι είδους οικονομική στήριξη υπάρχει και αν υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτήν.

23. Να παρακολουθείτε τις τιμές των πτήσεων πριν κάνετε την κράτηση

Αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι, είναι χρήσιμο να αναζητάτε προσφορές και να παρακολουθείτε τις τιμές των πτήσεων πριν κάνετε την κράτηση. Μέσω του Google Flights μπορείτε να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις, ώστε να ενημερώνεστε όταν αλλάζει η τιμή μιας πτήσης που σας ενδιαφέρει.

Παράλληλα, αξίζει να εξετάζετε διαφορετικά αεροδρόμια αναχώρησης. Η επιλογή ενός άλλου αεροδρομίου μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσει σημαντικά το κόστος του ταξιδιού.

24. Αξιοποιήστε τους πόντους και τα κουπόνια για τις πτήσεις

Αν διαθέτετε κάρτα που προσφέρει πόντους επιβράβευσης για τις αγορές σας, μπορείτε να τους αξιοποιήσετε για μελλοντικά ταξίδια. Ορισμένες κάρτες προσφέρουν επίσης κουπόνια για δεύτερο επιβάτη, τα οποία μπορούν να μειώσουν το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων.

Πριν αγοράσετε εισιτήρια, είναι χρήσιμο να ελέγχετε αν υπάρχουν διαθέσιμοι πόντοι, κουπόνια, εκπτώσεις ή ειδικές προσφορές που μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος.

25. Συγκρίνετε διαφορετικά αεροδρόμια πριν κλείσετε πτήση

Κατά την αναζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων, αξίζει να συγκρίνετε τις τιμές από διαφορετικά αεροδρόμια και να εξετάζετε εναλλακτικές διαδρομές. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο δεν είναι πάντα και η οικονομικότερη επιλογή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμφέρει να μετακινηθείτε σε ένα πιο μακρινό αεροδρόμιο με τρένο ή άλλο μέσο μεταφοράς, εφόσον η συνολική εξοικονόμηση στην τιμή της πτήσης είναι μεγαλύτερη από το κόστος της μετακίνησης.

Γι’ αυτό, πριν από την κράτηση, είναι χρήσιμο να υπολογίζεται το συνολικό κόστος του ταξιδιού και όχι μόνο η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου.

26. Ψάξτε το ίδιο κατάλυμα σε άλλες ιστοσελίδες

Αν βρείτε ένα κατάλυμα που σας ενδιαφέρει μέσω της Airbnb, αξίζει να ελέγξετε αν διατίθεται και σε άλλη ιστοσελίδα ή απευθείας από τον ιδιοκτήτη σε χαμηλότερη τιμή.

Ένας εύκολος τρόπος είναι να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία του καταλύματος και να την αναζητήσετε μέσω της Αναζήτησης Εικόνων της Google. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εντοπιστεί το ίδιο κατάλυμα σε άλλες πλατφόρμες κρατήσεων ή στην ιστοσελίδα του ιδιοκτήτη. Η σύγκριση των τιμών μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση μιας οικονομικότερης επιλογής και στην αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων.

27. Αναζητήστε εκπτώσεις πριν κλείσετε μια ημερήσια εκδρομή

Πριν από την κράτηση μιας ημερήσιας εκδρομής ή την επίσκεψη σε κάποιο αξιοθέατο, αξίζει να ελέγχετε αν υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις και προσφορές. Αυτές μπορεί να βρίσκονται σε κουπόνια σούπερ μάρκετ, σε περιοδικά ή απευθείας στην ιστοσελίδα του αξιοθέατου.

Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν πόντοι επιβράβευσης ή προσφορές για τις μετακινήσεις με τρένο, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά το συνολικό κόστος.

Ωστόσο, μια έκπτωση δεν αποτελεί πραγματική εξοικονόμηση αν η αγορά δεν ήταν απαραίτητη εξαρχής. Επομένως, το βασικό είναι να αξιοποιούνται οι προσφορές μόνο για δραστηριότητες που υπήρχε ήδη πρόθεση να πραγματοποιηθούν.

Δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν και οι 27 συμβουλές. Η εξοικονόμηση που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές συνθήκες κάθε νοικοκυριού. Ορισμένες αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε μικρή εξοικονόμηση, ενώ άλλες σε σημαντικά μεγαλύτερη. Ωστόσο, ακόμη και οι μικρότερες μειώσεις στα καθημερινά έξοδα μπορούν, όταν εφαρμόζονται συστηματικά, να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό ποσό μέσα σε έναν χρόνο.

Διαβάστε ακόμη

Goldman Sachs: «Ταύρος» για το ελληνικό χρηματιστήριο – Στόχος οι 2.900 μονάδες

FT: Το σχέδιο του Νικ Στορόνσκι για τη Revolut – Μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Αντουάν Αρνό: Από την Christian Dior στα hypercars των €2 εκατ. – Η επένδυση στην Delage

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ