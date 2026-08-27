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Η νέα γενιά μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα (ορισμένα από τα οποία ξεπερνούν τα 5 μέτρα σε μήκος και ζυγίζουν έως και 3 τόνους) ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο της χώρας. Παράλληλα, η αυξανόμενη χρήση τους μειώνει τα έσοδα από τον φόρο καυσίμων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των δρόμων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το 60% των νέων αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν στην κινεζική αγορά είχαν μήκος άνω των 5 μέτρων, δηλαδή περίπου όσο ένα SUV Ford Explorer. Αντίθετα, τα μικρά αυτοκίνητα, με μήκος μικρότερο των 4,5 μέτρων, αντιστοιχούσαν μόλις στο 2% των νέων μοντέλων, έναντι 13% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που σύλλεξε ο Τσούι Ντονγκσού, Γενικός Γραμματέας της Κινεζικής Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων.

Η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών σε μεγαλύτερα και βαρύτερα οχήματα δημιουργεί σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις για τις τοπικές κυβερνήσεις της Κίνας. Η κεντρική κυβέρνηση χρηματοδοτεί την κατασκευή και τη συντήρηση των βασικών εθνικών αυτοκινητοδρόμων, ενώ τα έσοδα από τον φόρο καυσίμων κατανέμονται στις περιφερειακές αρχές για τη συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου. Ωστόσο, τα έσοδα αυτά μειώνονται σταδιακά, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία είναι συνήθως βαρύτερα από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα, αποτελούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του συνολικού στόλου οχημάτων και προκαλούν μεγαλύτερη φθορά στο οδικό δίκτυο. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου χρηματοδότησης των οδικών υποδομών, με πιθανή λύση την επιβολή τελών χρήσης που θα βασίζονται στη χιλιομετρική απόσταση που διανύει κάθε όχημα.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητικής μονάδας του κινεζικού Υπουργείου Μεταφορών, η χώρα αντιμετωπίζει ετήσιο χρηματοδοτικό έλλειμμα που αγγίζει το 50% των αναγκών για τη συντήρηση και τη διαχείριση του επαρχιακού και τοπικού οδικού δικτύου. Παράλληλα, περίπου το 40% των τοπικών δρόμων βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, πρόκειται για οδούς που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα συντήρησης, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να απαιτούνται άμεσες επισκευές που δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων.

Σε άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 από την ίδια ερευνητική μονάδα, το ετήσιο χρηματοδοτικό έλλειμμα για τη συντήρηση του οδικού δικτύου εκτιμήθηκε σε περίπου 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντιμέτωπη με το ολοένα αυξανόμενο χρηματοδοτικό έλλειμμα, αλλά και με τις εντεινόμενες συζητήσεις γύρω από το ποιος θα πρέπει να επωμίζεται το κόστος συντήρησης των οδικών υποδομών, η κινεζική κυβέρνηση προχωρά σταδιακά στην κατάργηση των φορολογικών κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η φορολογική έκπτωση για την αγορά ηλεκτρικών και λοιπών οχημάτων εναλλακτικής τεχνολογίας, η οποία ίσχυε για περισσότερο από μία δεκαετία, ανέρχεται πλέον στο 5%, ενώ το ανώτατο ποσό της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.100 δολάρια. Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση των ετήσιων φορολογικών απαλλαγών για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα (plug-in hybrid) και τα ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (range extender). Πρόκειται για τις κατηγορίες οχημάτων που έχουν συμβάλει περισσότερο στην αυξανόμενη δημοτικότητα των μεγάλων και βαρέων ηλεκτρικών οχημάτων.

Ακολουθεί γράφημα με τη σταδιακή μετατόπιση από τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα οχήματα προς τα ηλεκτρικά και άλλα οχήματα νέας τεχνολογίας:

Η κινεζική κυβέρνηση έχει επίσης θεσπίσει αυστηρά υποχρεωτικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, τα οποία επιβάλλουν κυρώσεις στα ιδιαίτερα βαριά επιβατικά οχήματα. Οι κανονισμοί αυτοί ωθούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση ελαφρύτερων υλικών και στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης των οχημάτων, αντί να αυξάνουν απλώς το μέγεθος των μπαταριών προκειμένου να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αυτονομία.

Μακροπρόθεσμα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξετάζουν μια συνολική αναθεώρηση του συστήματος χρηματοδότησης των οδικών υποδομών. Σε επαρχίες όπως η Χαϊνάν, πιλοτικά προγράμματα χρησιμοποιούν συστήματα δορυφορικής πλοήγησης για την παρακολούθηση συγκεκριμένων οχημάτων, θέτοντας τις βάσεις για έναν δυναμικό φόρο χιλιομετρικής απόστασης που θα μπορούσε να τερματίσει οριστικά την εποχή της δωρεάν μετακίνησης με ηλεκτρικό όχημα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης τοποθετηθεί επί του ζητήματος, καλώντας τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να περιορίσουν το μέγεθος των υπερμεγέθων οχημάτων και να τερματίσουν τον ανταγωνισμό για την παραγωγή ολοένα μεγαλύτερων και βαρύτερων μοντέλων.

Η People’s Daily, η επίσημη εφημερίδα του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, επισήμανε τον περασμένο μήνα ότι οι διαστάσεις των αυτοκινήτων «έχουν αυξηθεί υπερβολικά τα τελευταία χρόνια». Η εφημερίδα υποστήριξε ότι η τάση για ολοένα μεγαλύτερα οχήματα όχι μόνο καθιστά χαρακτηριστικά, όπως η τρίτη σειρά καθισμάτων, σε μεγάλο βαθμό περιττά, αλλά παράλληλα δημιουργεί προβλήματα στις υφιστάμενες αστικές υποδομές και αυξάνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Στο σχόλιό της, κάλεσε τους σχεδιαστές αυτοκινήτων να υιοθετήσουν μια πιο ορθολογική προσέγγιση στον σχεδιασμό των οχημάτων.

Σε σειρά άρθρων του CCTV.com με τίτλο «Πώς να περιοριστεί η συνεχής αύξηση του βάρους των οχημάτων νέας ενέργειας», η συγκεκριμένη τάση χαρακτηρίστηκε ως «ένα βήμα προς τα πίσω για την καινοτομία». Τα άρθρα περιέγραψαν την υπερβολική αύξηση του μεγέθους των οχημάτων ως «παραμορφωμένη έκφραση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της αγοράς και των ανταγωνιστικών στρατηγικών» και αμφισβήτησαν το κατά πόσο αυτή η τάση μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

«Η τυποποίηση και η αυστηροποίηση των φορολογικών πολιτικών σε όλους τους τομείς αποτελούν αναπόφευκτη τάση», δήλωσε ο Τσούι Ντονγκσού από την Κινεζική Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων. «Αυτό θα οδηγήσει την αυτοκινητοβιομηχανία μας σε μια πιο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη».

Η περίπτωση του Great Tang

Η Κίνα δεν είναι η μόνη χώρα που αναζητά τρόπους αντικατάστασης των εσόδων από τους φόρους καυσίμων, καθώς ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους αυξάνεται συνεχώς. Στην Ισλανδία, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να καταγράφουν την ένδειξη του χιλιομετρητή των οχημάτων τους τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και να καταβάλλουν τέλος που αντιστοιχεί περίπου σε 6 σεντ ανά 1,6 χιλιόμετρα. Στη Νέα Ζηλανδία, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να προμηθεύονται άδεια χρήσης του οδικού δικτύου, το κόστος της οποίας ανέρχεται περίπου στα 44 δολάρια ανά 1.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν υψηλότερα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα.

Ωστόσο, στην Κίνα τα μεγαλύτερα οχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται σύμβολο κοινωνικού κύρους, ιδιαίτερα επειδή η απόκτησή τους δεν συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα μεσαίου μεγέθους μοντέλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο κορυφαίο SUV της BYD Co., το επταθέσιο Great Tang. Το όχημα έχει μήκος 5,3 μέτρα, βάρος 2.970 κιλά και αρχική τιμή περίπου 33.000 δολάρια.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξοπλίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα με μεγαλύτερες και βαρύτερες μπαταρίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την περιορισμένη αυτονομία. Παράλληλα, προσθέτουν χαρακτηριστικά όπως ενσωματωμένα ψυγεία και συστήματα ψυχαγωγίας με πολλαπλές οθόνες, με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους αγοραστές. Η τάση αυτή αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με μόλις πέντε χρόνια πριν, όταν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Κίνα ήταν το μικρό Hongguang Mini.

«Χωρίς τους παραδοσιακούς φορολογικούς περιορισμούς που συνδέονταν με τους μεγάλους κινητήρες και την υψηλή κατανάλωση καυσίμου, τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν φυσικό να γνωρίσουν ταχεία ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζου Γιουλόνγκ, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Zhineng Auto με έδρα τη Σαγκάη. «Παράλληλα, η επιθετική τιμολογιακή πολιτική των αυτοκινητοβιομηχανιών σημαίνει ότι, από οικονομικής άποψης, η επιλογή μικρότερων μοντέλων δεν αποτελεί πλέον την πιο συμφέρουσα λύση για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.

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