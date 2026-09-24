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Η Honda Motor βρίσκεται στα τελικά στάδια προετοιμασίας για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής υβριδικών οχημάτων στο Οχάιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιαπωνικής οικονομικής εφημερίδας Nikkei.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 300 έως 400 δισ. γεν (περίπου 1,90 έως 2,53 δισ. δολάρια) στη νέα μονάδα.

Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή του το 2030, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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