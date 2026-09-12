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Ποσοστό-ρεκόρ, που ανέρχεται στο 12% των αγοραστών, αντικατέστησε τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης με αμιγώς ηλεκτρικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας Huk-Coburg.

Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο εκείνου που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό παράγοντα της αυξημένης ζήτησης.

Ιδιαίτερα οι οδηγοί που διανύουν μεγάλες αποστάσεις -περισσότερα από 12.000 km ετησίως- στράφηκαν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τόσο καινούρια όσο και μεταχειρισμένα, με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους τέσσερις οδηγούς δήλωσε ότι εξέτασε ή έδωσε προτεραιότητα στην αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για πρώτη φορά αποκλειστικά λόγω της αύξησης του κόστους των υγρών καυσίμων.

Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στη Γερμανία ξεπέρασαν τα 2 ευρώ ανά λίτρο για πρώτη φορά από το 2022 και, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, παρέμεναν αισθητά πάνω από αυτό το επίπεδο μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα για λογαριασμό της Huk-Coburg, το νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων της γερμανικής κυβέρνησης, το οποίο παρέχει κίνητρα αγοράς και μίσθωσης για οχήματα μηδενικών εκπομπών, είχε ήδη συμβάλει στην επίτευξη ιστορικού υψηλού στο ποσοστό των οδηγών που αντικαθιστούν τα συμβατικά τους αυτοκίνητα με ηλεκτρικά κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η πιο πρόσφατη έκθεση της ασφαλιστικής εταιρείας συμβαδίζει με την έντονη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον Ιούνιο, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τροφοδότησαν τη μεγαλύτερη άνοδο στις ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά από τα τέλη του 2023.

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