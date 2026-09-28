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Κατά τουλάχιστον 2.000 ευρώ εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί το κόστος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου εξαιτίας των τελευταίων παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών οχημάτων έως τις προτάσεις για μεγαλύτερη χρήση ευρωπαϊκών υλικών μέσω του «Made in Europe» και τη χαλάρωση της απαγόρευσης πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035.

Ενδεικτικό είναι το κόστος των μπαταριών. Η απαίτηση να παράγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος τους από περίπου 50 ευρώ σε 85 ευρώ ανά κιλοβατώρα, σύμφωνα με το Euronews. Μια τέτοια εξέλιξη θα προσέθετε περίπου 2.100 ευρώ στην τελική τιμή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Την ίδια στιγμή, ενδεχόμενη υποχρέωση χρησιμοποίησης χάλυβα χαμηλών εκπομπών άνθρακα εκτιμάται ότι θα επιβάρυνε την τιμή κατά ακόμη 200 ευρώ ανά όχημα. Αντίθετα, οι απλουστευμένοι κανόνες για την έγκριση των αυτοκινήτων που προτείνει η ΕΕ υπολογίζεται ότι θα προσφέρουν στους κατασκευαστές εξοικονόμηση μόλις 61 ευρώ ανά αυτοκίνητο, ποσό που καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Η περίπτωση της Γαλλίας προσφέρει ήδη μια πρώτη εικόνα για τις πιθανές επιπτώσεις τέτοιων πολιτικών στην αγορά. Το γαλλικό σύστημα επιδοτήσεων προς τους καταναλωτές, το οποίο στην πράξη αφήνει εκτός αρκετά κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είχε ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις των μη επιλέξιμων μοντέλων να μειωθούν κατά 60% σε σύγκριση με εκείνες των οχημάτων που πληρούν τα κριτήρια. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο ενδέχεται να έχει επιβραδύνει συνολικά τον ρυθμό διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στη γαλλική αγορά.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις διαδραματίζει και ένα σημαντικό «παράθυρο» στο ευρωπαϊκό καθεστώς δασμών για τα κινεζικά οχήματα. Οι πρόσθετοι δασμοί της ΕΕ, που φθάνουν έως το 35,3% και τέθηκαν σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2024, αφορούν αποκλειστικά τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν καλύπτουν τα plug-in υβριδικά.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει επηρεάσει αισθητά τις εμπορικές ροές. Μετά την επιβολή των δασμών, οι εισαγωγές αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα έχουν σταθεροποιηθεί, την ώρα που οι εισαγωγές plug-in υβριδικών ακολουθούν εντελώς διαφορετική πορεία, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση. Με τον τρόπο αυτό, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω μιας κατηγορίας οχημάτων που δεν υπόκειται στις ίδιες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Την ίδια ώρα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής έχουν ξεπεράσει φέτος το 20% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή αυτοκινήτων έχει περιοριστεί κατά περίπου 2,6 εκατ. οχήματα σε σχέση με το 2019, καταγράφοντας πτώση 19%. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αγόρασαν πέρυσι περίπου 2,2 εκατ. λιγότερα καινούργια αυτοκίνητα σε σύγκριση με το 2019.

Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση της παραγωγής και των πωλήσεων, η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνολικά απασχολεί περίπου 14 εκατ. εργαζομένους, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που εξηγεί και τη βαρύτητα που αποκτούν οι αποφάσεις των Βρυξελλών για το μέλλον του κλάδου.

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