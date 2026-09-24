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Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη επιταχύνεται, όμως η πορεία δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες. Ενώ αρκετές αγορές έχουν ήδη περάσει σε μια νέα εποχή η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται με πιο αργούς ρυθμούς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις χωρίς να ακολουθεί την ευρωπαϊκή ταχύτητα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλέον εγκαταλείψει τον ρόλο της εναλλακτικής επιλογής και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο των νέων πωλήσεων στην Ευρώπη, με 2,35 εκατ. οχήματα και μερίδιο 32,5%.

Την ίδια στιγμή, τα υβριδικά αυτοκίνητα αναδείχθηκαν στην πιο δημοφιλή κατηγορία, καταγράφοντας μερίδιο 37%, ενώ τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υποχώρησαν κάτω από το 30%, με τα βενζινοκίνητα στο 22% και τα πετρελαιοκίνητα μόλις στο 6,5%.

Η αλλαγή αυτή ενισχύεται από την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης, τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εκπομπές ρύπων και την πίεση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες να περιορίσουν σταδιακά την εξάρτησή τους από τους κινητήρες καυσίμων.

Ωστόσο, η εικόνα παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών. Οι Σκανδιναβικές αγορές βρίσκονται στην κορυφή, με τη Νορβηγία να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς σχεδόν το σύνολο των νέων ταξινομήσεων αφορά ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα.

Ακολουθούν η Δανία, η Σουηδία, η Ισλανδία και η Φινλανδία, ενώ χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Μάλτα εμφανίζουν επίσης υψηλά ποσοστά διείσδυσης. Στην Κεντρική Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να κινούνται σε επίπεδα άνω του 30%.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Οι νέες ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιστοιχούν μόλις στο 12,8%, ενώ οι συνολικές πωλήσεις εξαμήνου ανήλθαν σε περίπου 10.500 ηλεκτρικά, 47.600 υβριδικά και 23.400 οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το εισόδημα των καταναλωτών, το κόστος αγοράς, η κρατική στήριξη και η διαθεσιμότητα δικτύων φόρτισης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ταχύτητα μετάβασης. Για αυτό και στην Ελλάδα οι καταναλωτές στρέφονται κυρίως στα υβριδικά μοντέλα, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάμεση λύση.

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