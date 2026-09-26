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Η VW θα ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιπλέον βάρδιες στο κεντρικό εργοστάσιό της στο Βόλφσμπουργκ, το οποίο κατασκευάζει αποκλειστικά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, συμπεριλαμβανομένου του Golf. Η εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή του εργοστασίου για φέτος θα διαμορφωθεί περίπου στις 580.000 μονάδες, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο του 2025.

«Η ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται αισθητά στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής πωλήσεων της μάρκας VW, Μάρτιν Σάντερ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «σημείο καμπής στον μετασχηματισμό της αγοράς αυτοκινήτου». Σύμφωνα με τον Σάντερ, οι υψηλές τιμές βενζίνης και πετρελαίου συγκαταλέγονται στους παράγοντες που ενισχύουν τη στροφή προς τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η VW προσθέτει δύο βάρδιες στο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Έμντεν για την παραγωγή του ηλεκτρικού σεντάν ID.7, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στο ίδιο εργοστάσιο κατασκευάζεται και το SUV ID.4, το οποίο πρόκειται να υποστεί σημαντική αναβάθμιση και να μετονομαστεί σε ID. Tiguan, στο πλαίσιο του σχεδίου της VW να δώσει στα ηλεκτρικά της μοντέλα ονομασίες που χρησιμοποιούνται ήδη σε μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Το εργοστάσιο στο Τσβικάου επωφελείται επίσης από την αυξημένη ζήτηση για το ID.3 Neo, τη ανανεωμένη έκδοση του κόμπακτ ηλεκτρικού μοντέλου που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο με νέα ονομασία. Προς το παρόν δεν προβλέπονται επιπλέον βάρδιες εκεί.

Η VW είχε αρχικά προβλέψει πιο αργή αύξηση της ζήτησης για τα ηλεκτρικά της μοντέλα το 2026. Ωστόσο, η εταιρεία δηλώνει ότι πλέον προσαρμόζεται στη «μεταβαλλόμενη κατάσταση της αγοράς».

Ο όμιλος εξετάζει το μέλλον των εργοστασίων στο Έμντεν και το Τσβικάου, καθώς και του εργοστασίου επαγγελματικών οχημάτων της VW στο Ανόβερο αλλά και της μονάδας παραγωγής της Audi στο Νέκαρζουλμ. Η VW έχει αναφέρει ότι τα εργοστάσια αυτά δεν διαθέτουν βιώσιμα σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων μετά τη λήξη των σημερινών προγραμμάτων τους, μεταξύ 2031 και 2034.

Η μεγαλύτερη εισροή παραγγελιών αφορά ηλεκτρικά οχήματα που κατασκευάζονται στην Ισπανία και όχι στη Γερμανία: το ID. Polo και το CUPRA Raval στο Μαρτορέλ, καθώς και τα ID. Cross και Skoda Epiq στην Παμπλόνα.

Τα τέσσερα αυτά μοντέλα αποτελούν τη σειρά Urban Electric Car Family του ομίλου VW, μια οικογένεια σχετικά προσιτών μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 προπαραγγελίες, εκ των οποίων πάνω από 40.000 αφορούν το ID. Polo.

Με βάση τις εισερχόμενες παραγγελίες, ο όμιλος VW λαμβάνει πλέον περισσότερες παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα παρά για μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο αυτή η μετατόπιση δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε υψηλότερη κερδοφορία. Η εταιρεία εξακολουθεί να κερδίζει λιγότερα χρήματα ανά ηλεκτρικό όχημα σε σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

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