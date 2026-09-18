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Πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση με ιδιαίτερα χαμηλό μηνιαίο κόστος και χωρίς προκαταβολή φιλοδοξεί να προσφέρει το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Leasing, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου από χιλιάδες νοικοκυριά που σήμερα δυσκολεύονται να καλύψουν το υψηλό κόστος αγοράς ενός νέου ΙΧ.

Το σχέδιο προβλέπει ότι περίπου 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να μισθώσουν αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τέσσερα χρόνια, καταβάλλοντας μηνιαίο ποσό που θα κινείται από 50 έως το ανώτατο όριο των 150 ευρώ. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ελληνικό σχέδιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με ένα συμβατικό πρόγραμμα αγοράς αυτοκινήτου είναι ότι ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να διαθέσει σημαντικό κεφάλαιο στην αρχή. Το όχημα αποκτάται μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, με την επιδότηση να περιορίζει δραστικά το ποσό που επιβαρύνει κάθε μήνα το νοικοκυριό.

Για κάθε ωφελούμενο προβλέπεται συνολική επιδότηση από 12.500 έως 15.000 ευρώ για την τετραετή περίοδο μίσθωσης, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και πρόσθετη ενίσχυση 500 ευρώ για αγορά οικιακού φορτιστή.

Πώς θα λειτουργεί το Κοινωνικό Leasing

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που τους εξυπηρετεί μέσα από δημόσια διαθέσιμη λίστα οικονομικών ηλεκτρικών μοντέλων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τέσσερα χρόνια, δηλαδή 48 μηνιαίες δόσεις, με το ποσό να διαμορφώνεται μεταξύ 50 και 150 ευρώ τον μήνα.

Με την ολοκλήρωση της τετραετίας, ο χρήστης δεν θα είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει απαραίτητα το όχημα. Θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εξαγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καταβάλλοντας ένα επιπλέον ποσό.

Το κόστος εξαγοράς προβλέπεται να κινείται από 3.000 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τους όρους της μίσθωσης.

Έτσι, το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά εμπόδια που περιορίζουν σήμερα τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης: την υψηλή αρχική τιμή αγοράς.

Αντί ο πολίτης να χρειάζεται να χρηματοδοτήσει εξαρχής ένα ακριβότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το κόστος κατανέμεται σε βάθος τετραετίας, με σημαντικό μέρος του να καλύπτεται από τη δημόσια ενίσχυση.

Χωρίς έξοδα για service, ελαστικά και ασφάλεια

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν αποτελεί το μοναδικό οικονομικό πλεονέκτημα του προγράμματος. Στη διάρκεια των τεσσάρων ετών, ο κάτοχος του αυτοκινήτου δεν θα επιβαρύνεται με το κόστος για service, ελαστικά και ασφάλιση, καθώς τις σχετικές δαπάνες θα αναλαμβάνει η εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης.

Η παράμετρος αυτή περιορίζει σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης του οχήματος, καθώς τα συγκεκριμένα έξοδα μπορούν να αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για έναν οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος ενός ηλεκτρικού ΙΧ μπορεί να προσθέσει επιπλέον εξοικονόμηση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Με φόρτιση στο σπίτι που υπολογίζεται ότι μπορεί να κοστίζει περίπου 4 έως 5 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί, ανάλογα με το μοντέλο και τις συνθήκες χρήσης, να καλύψει περίπου 300 χιλιόμετρα.

Η διαφορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους υψηλών τιμών στα συμβατικά καύσιμα, καθώς το κόστος βενζίνης και diesel αυξάνει σημαντικά τη δαπάνη μετακίνησης των νοικοκυριών.

Το οικονομικό μοντέλο για τον δικαιούχο

Στο κατώτερο επίπεδο της προβλεπόμενης μηνιαίας δόσης, δηλαδή στα 50 ευρώ, οι 48 πληρωμές της τετραετίας αντιστοιχούν σε 2.400 ευρώ συνολικά. Στο ανώτατο όριο των 150 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό φτάνει τις 7.200 ευρώ.

Στα ποσά αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστεί, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει να κρατήσει το αυτοκίνητο, το τίμημα εξαγοράς των 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα θα εξαρτάται επομένως από το μοντέλο, το ύψος της επιδότησης, τη μηνιαία δόση και την απόφαση του νοικοκυριού για εξαγορά μετά την τετραετία.

Το σημαντικότερο στοιχείο, πάντως, είναι ότι δεν απαιτείται προκαταβολή, ενώ παράλληλα περιορίζονται αρκετές από τις συνήθεις δαπάνες κατοχής αυτοκινήτου.

Η ενίσχυση για οικιακό φορτιστή προσθέτει ακόμη ένα κίνητρο, καθώς η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομικότερη και ευκολότερη καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Στο επίκεντρο τα ευάλωτα νοικοκυριά

Το Κοινωνικό Leasing διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά προγράμματα επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς δεν απευθύνεται οριζόντια στο σύνολο των καταναλωτών.

Στόχος είναι να δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση σε νοικοκυριά που λόγω εισοδήματος δυσκολεύονται να χρηματοδοτήσουν την αγορά νέου αυτοκινήτου, ακόμη και όταν υπάρχουν γενικότερα κίνητρα αγοράς.

Η λογική του μέτρου συνδέει με αυτόν τον τρόπο την πράσινη μετάβαση με την κοινωνική πολιτική. Η μετάβαση σε οχήματα χαμηλότερων εκπομπών δεν περιορίζεται σε όσους διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ένα νέο ηλεκτρικό ΙΧ, αλλά επιχειρείται να επεκταθεί και σε χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Το πρόγραμμα, συνεπώς, έχει διπλό στόχο: μείωση του κόστους μετακίνησης για ευάλωτα νοικοκυριά και επιτάχυνση της διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης.

Το παράδειγμα της Γαλλίας

Αντίστοιχο μοντέλο κοινωνικής μίσθωσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων εφαρμόζεται ήδη στη Γαλλία, όπου το ενδιαφέρον των πολιτών αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό.

Σε πρόσφατο άνοιγμα του προγράμματος κατατέθηκαν περισσότερες από 40.000 αιτήσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα, ένδειξη της ζήτησης που μπορούν να δημιουργήσουν προγράμματα ηλεκτροκίνησης όταν περιορίζεται δραστικά το αρχικό κόστος απόκτησης.

Η ελληνική εκδοχή φιλοδοξεί να μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία στην εγχώρια αγορά, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες των ευάλωτων νοικοκυριών.

Με 15.000 θέσεις, επιδότηση έως 15.000 ευρώ, ενίσχυση για φορτιστή και μηνιαία επιβάρυνση που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ, το Κοινωνικό Leasing μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για την ηλεκτροκίνηση.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα θα είναι η εξειδίκευση των προϋποθέσεων συμμετοχής, των εισοδηματικών κριτηρίων και της λίστας των διαθέσιμων οχημάτων, ώστε να αποσαφηνιστεί ποιοι θα μπορούν τελικά να επωφεληθούν και με ποιους ακριβώς οικονομικούς όρους.

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