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Ο όμιλος Volkswagen αναφέρει ότι το μέλλον της Seat βρίσκεται υπό αναθεώρηση καθώς η Cupra κερδίζει έδαφος. Τα ισπανικά συνδικάτα προειδοποιούν ότι η διακοπή της μαζικής παραγωγής της μάρκας θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο στο Martorell, το οποίο απασχολεί 12.000 άτομα, αναφέρει το Automotive News Europe.

Η ανακοίνωση του ομίλου Volkswagen ότι δεν αναμένει πλέον από τη μάρκα Seat να επιτύχει ανάπτυξη, κερδοφορία ή σωστή τοποθέτηση στην αγορά – και ότι το μέλλον της Seat μετά το 2030 είναι αβέβαιο – έχει ανησυχήσει τα ισπανικά συνδικάτα και τους πολιτικούς ηγέτες που ανησυχούν για τις απώλειες θέσεων εργασίας, αναφέρει το Automotive News Europe.

Μετά από οκτώ χρόνια σημαντικού μετασχηματισμού, η Seat S.A. περνά στην επόμενη φάση της πορείας της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη και την ευελιξία που απαιτεί ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στην αυτοκινητοβιομηχανία, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο θεμελιωδών αλλαγών. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, οι απαιτήσεις για τη μείωση των εκπομπών CO₂ γίνονται ολοένα αυστηρότερες και ο ανταγωνισμός εντείνεται, την ώρα που το κόστος λειτουργίας και παραγωγής εξακολουθεί να δέχεται σημαντικές πιέσεις σε ολόκληρο τον κλάδο, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Seat.

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι προκλήσεις αυτές έχουν ενταθεί. Οι αυξημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις, επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τις επιμέρους αγορές, ενώ η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να επανεξετάζουν συνεχώς τη στρατηγική τους, τις επενδυτικές τους προτεραιότητες και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Ο όμιλος Volkswagen και η Seat S.A. δεν αποτελούν εξαίρεση.

«Η Seat S.A. έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο μέλλον του ομίλου Volkswagen. Η εταιρεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να μετασχηματίζεται, διαθέτοντας μια ισχυρή βιομηχανική βάση στο Martorell, καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη της Cupra. Είμαι υπερήφανος για όσα έχει πετύχει η ομάδα της Seat και της Cupra τα τελευταία χρόνια και αυτό μου δημιουργεί μεγάλη εμπιστοσύνη για την επόμενη ημέρα. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ισχυρά θεμέλια και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η Seat S.A. και η Cupra να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να συμβάλλουν στην επιτυχία του ομίλου. Παράλληλα, χρειάζεται να παραμείνουμε ευέλικτοι και να προσαρμόζουμε τη στρατηγική των μαρκών και των προϊόντων μας στις συνθήκες της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών μας», δήλωσε ο Oliver Blume, CEO της Volkswagen Group.

Η μάρκα Seat παραμένει σημαντικό μέλος της Seat S.A. και διαθέτει σαφή προϊοντικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία θα προχωρήσει κανονικά στα λανσαρίσματα και τις ανανεώσεις μοντέλων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των mild-hybrid εκδόσεων των Ibiza και Arona, η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Μετά από τον τρέχοντα προϊοντικό κύκλο, η μελλοντική κατεύθυνση της μάρκας Seat παραμένει υπό αξιολόγηση, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Με τα σημερινά δεδομένα, το ολοένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα οικονομικά δεδομένα της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς μοντέλων, καθιστούν ολοένα και πιο απαιτητική την επένδυση για τη μάρκα Seat, επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Έτσι παραμένουν ανοιχτά αρκετά πιθανά σενάρια για την περίοδο μετά το 2030, ανάλογα πάντοτε με την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου, της ζήτησης από τους πελάτες και των συνθηκών της αγοράς. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Η διατήρηση αυτής της ευελιξίας είναι απαραίτητη σε έναν κλάδο όπου το ρυθμιστικό, τεχνολογικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον συνεχίζει να μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όποιο σενάριο κι αν διαμορφωθεί τελικά, η Seat S.A. και το δίκτυο των Επίσημων Συνεργατών της θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πελατών της Seat και να τηρούν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους απέναντί τους, επισημαίνεται.

Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται η μελλοντική πορεία της μάρκας Seat από εκείνη της Seat S.A., της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τις δύο μάρκες Seat και Cupra.

Η Seat S.A. διαθέτει σαφή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία μετασχηματίζεται σε έναν σημαντικό πυλώνα της αυτοκινητοβιομηχανίας εντός του ομίλου Volkswagen, συνδυάζοντας ένα καταξιωμένο χαρτοφυλάκιο, σημαντικές βιομηχανικές δυνατότητες και την ευελιξία να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και στις συνθήκες της αγοράς, αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Seat.

Ο μετασχηματισμός αυτός ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Seat S.A. στον όμιλο Volkswagen, με την Cupra να συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Καθώς η Seat S.A. διευρύνει τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και ευθύνες στο πλαίσιο του ομίλου, αναμένεται αύξηση της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια.

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