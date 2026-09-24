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Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισχωρήσει δυναμικά στην καθημερινότητα των εργαζομένων, όμως η ταχύτητα υιοθέτησής της φαίνεται να ξεπερνά την προσαρμογή πολλών επιχειρήσεων. Ένα νέο φαινόμενο, γνωστό ως «shadow AI», δηλαδή η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης χωρίς επίσημη έγκριση από τον εργοδότη, αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου ένας στους δέκα εργαζόμενους δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τις οποίες η επιχείρησή του δεν έχει εγκρίνει, γεγονός που αποτυπώνει το χάσμα ανάμεσα στην προσωπική υιοθέτηση της τεχνολογίας και στις εταιρικές πολιτικές.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την AI για την επιτάχυνση επαναλαμβανόμενων εργασιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την καλύτερη διαχείριση καθημερινών υποχρεώσεων, ακόμη και όταν δεν υπάρχει οργανωμένο πλαίσιο χρήσης από την εταιρεία.

Η ταχεία εξάπλωση της μη εγκεκριμένης AI

Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία έχει πλέον γίνει ευρέως διαδεδομένη. Σχεδόν το 63% των εργαζομένων έχει χρησιμοποιήσει κάποια μορφή AI κατά την εκτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων, δείχνοντας ότι η τεχνολογία έχει ήδη ενσωματωθεί στην εργασιακή καθημερινότητα.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων εκφράζει ανησυχία ότι η αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει τους εργοδότες στο συμπέρασμα ότι ορισμένες θέσεις εργασίας είναι δυνατό να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η αντίφαση είναι εμφανής: οι εργαζόμενοι βλέπουν την AI ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, ενώ ταυτόχρονα φοβούνται ότι η ίδια τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει τον ρόλο τους μέσα στην επιχείρηση.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Έρευνες στον χώρο της κυβερνοασφάλειας έχουν καταγράψει ότι σημαντικό μέρος των εργαζομένων αποκτά πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μέσω προσωπικών λογαριασμών, παρακάμπτοντας τα επίσημα συστήματα των οργανισμών.

Οι κίνδυνοι για τα εταιρικά δεδομένα

Η μεγαλύτερη ανησυχία των επιχειρήσεων αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. Όταν ένας εργαζόμενος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένες πλατφόρμες AI, η εταιρεία χάνει μέρος του ελέγχου πάνω στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι πληροφορίες που εισάγονται στα συγκεκριμένα εργαλεία.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν χρησιμοποιούνται δημόσιες ή καταναλωτικές εκδόσεις εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα που δέχονται για τη βελτίωση των μοντέλων τους.

Η πρακτική αυτή θυμίζει παλαιότερα φαινόμενα μη ελεγχόμενης χρήσης τεχνολογίας στους χώρους εργασίας, όπως η μεταφορά αρχείων μέσω προσωπικών USB sticks ή η αποθήκευση εταιρικών εγγράφων σε προσωπικούς λογαριασμούς cloud.

Η διαφορά είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αποθήκευση πληροφοριών, αλλά και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες καθυστερούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα

Παρά τη γρήγορη εξάπλωση της AI από τους εργαζόμενους, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει σαφείς κανόνες για την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.

Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ατομικό επίπεδο προχωρά ταχύτερα από την ενσωμάτωσή της σε εταιρικές διαδικασίες, καθώς οι οργανισμοί καλούνται να διαμορφώσουν πολιτικές, μηχανισμούς ελέγχου και πλαίσια εκπαίδευσης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα νέο κενό μεταξύ της πραγματικής χρήσης των εργαλείων AI και της επίσημης στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Οι εργαζόμενοι συχνά στρέφονται σε λύσεις που θεωρούν αποτελεσματικές και εύχρηστες, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και την προστασία των δεδομένων τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλός ανάπτυξης

Παρά τις ανησυχίες, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται και ως σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι η αυξημένη χρήση τεχνολογιών AI συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Η τεχνολογία εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς μετασχηματισμού της οικονομίας, καθώς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αναζητούν τρόπους αξιοποίησής της για ταχύτερες διαδικασίες, αυτοματοποίηση εργασιών και καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις δεν είναι πλέον αν θα χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πώς θα το κάνουν με τρόπο ασφαλή, ελεγχόμενο και αποτελεσματικό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου shadow AI αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης των επόμενων ετών.

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