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Οι εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ανησυχούν για μια φούσκα και αναζητούν απαντήσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν με τον νεοαποκτηθέντα πλούτο τους.

Είναι μια στιγμή γεμάτη ευκαιρίες για τις τάξεις τους διαχειριστές πλούτου της Silicon Valley, οι οποίοι λένε ότι συμβουλεύουν τους υπαλλήλους σε εταιρείες όπως η Anthropic, η OpenAI και άλλους hyperscalers τεχνητής νοημοσύνης για το πώς θα επενδύσουν καθώς οι αγορές γίνονται όλο και πιο μεταβλητές.

Παρά την αισιοδοξία ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχιστεί επ’ αόριστον, πολλά στελέχη του κλάδου αισθάνονται επιφυλακτικοί σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις στην τεχνολογία και λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου, τη διαφοροποίηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την ανάπτυξη ενός σχεδίου εξόδου σε περίπτωση που η τεχνητή νοημοσύνη αποδειχθεί απογοητευτική, σύμφωνα με συμβούλους που μίλησαν στο Business Insider.

Η συμβουλευτική Compound Planning υποστηρίζει λέει ότι οι φόβοι για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης εκφράζονται σχεδόν σε κάθε συζήτηση με πελάτες. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες όπως οι Anthropic, OpenAI, Cursor και άλλες, εντυπωσιάζονται από την τεράστια ταχύτητα με την οποία έχει αυξηθεί ο πλούτος τους σε λίγα μόνο χρόνια, σύμφωνα με τον Νίκολας Γκαρσία, κύριο σύμβουλο της εταιρείας.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν τρέχουν προς την έξοδο, αν και κάποιοι προσπαθούν να τοποθετήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ειδικά για ένα πτωτικό σενάριο, είπε ο Γκαρσία. Εκτιμά ότι περίπου το 5% των πελατών του είναι πανικοβλημένοι πωλητές, αν και η ομάδα των ανθρώπων που θέλουν να εγκαταλείψουν τις επενδύσεις τους σε τεχνητή νοημοσύνη αυξάνεται.

Στην Mercer Advisors, μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες που εκφράζουν οι πελάτες είναι ο «κίνδυνος συγκέντρωσης» στον τεχνολογικό τομέα, δήλωσε ο Άνταμ Γκοβάνι, σύμβουλος πλούτου της εταιρείας. Η εταιρεία λέει ότι συνεργάζεται με πελάτες από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Η Tidemark Financial Partners, που συνεργάζεται με υπαλλήλους από τις Nvidia, Meta, Microsoft και άλλες εταιρείες των Magnificent Seven, λέει ότι έχει επίσης κατακλυστεί από πελάτες που ανησυχούν για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους 18 μήνες. Ακολουθούν οι κινήσεις που, σύμφωνα με τους συμβούλους, γίνονται όλο και πιο συνηθισμένες μεταξύ των πελατών τους:

Δομημένες πωλήσεις

Πολλοί εργαζόμενοι καταρτίζουν σιωπηλά χρονοδιαγράμματα εκκαθάρισης ή/και σχέδια για τη ρευστοποίηση των μετοχών τους, όπως η πώληση στην επόμενη ευκαιρία μόλις οι μετοχές της εταιρείας τους ξεπεράσουν ένα ορισμένο επίπεδο.

Μεταβλητές προπληρωμένες προθεσμιακές συμβάσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία που

Μερικοί είναι «σπάταλοι»

Μια μικρή μειοψηφία πελατών είναι «σπάταλοι», με την έννοια ότι είναι πρόθυμοι να εξαργυρώσουν μεγάλα μέρη των μετοχών τους για να πληρώσουν μεγάλα αρχικά έξοδα.

Επένδυση σε ακίνητα

Άλλοι προσπαθούν να επενδύσουν στην αγορά εμπορικών ακινήτων ή πολυκατοικιών αγοράζοντας ακίνητα ή επενδύοντας σε REIT.

Ιδιωτικά επενδυτικά οχήματα

Πολλοί εργαζόμενοι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν εξερευνούν ιδιωτικά επενδυτικά οχήματα, δήλωσε ο Γκαρσία, υποδεικνύοντας τα επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία.

Ομόλογα για φορολογικές ελαφρύνσεις

Τα δημοτικά ομόλογα αποτελούν έναν άλλο τομέα ενδιαφέροντος μεταξύ των πελατών, σημειώνει ο Γκαρσία. Η επένδυση σε δημοτικά ομόλογα, τα οποία συνήθως εξαιρούνται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, μπορεί να αποτελέσει μια μέθοδο για τους επενδυτές να μειώσουν τον φορολογικό τους λογαριασμό.

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