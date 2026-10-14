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Για χρόνια, οι τράπεζες στα ΗAE διέθεταν άφθονο ρευστό, καθώς η εγχώρια οικονομική άνθηση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα σε άλλες περιοχές προσέλκυαν ισχυρές εισροές κεφαλαίων. Τώρα, πολλές από αυτές ανταγωνίζονται πιο επιθετικά για νέες καταθέσεις, καθώς η έκρηξη των δανείων συγκρούεται με μια συρρίκνωση της ρευστότητας.

Εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή η ζήτηση για πίστωση αυξάνεται ραγδαία, τροφοδοτούμενη από ένα πρόγραμμα υποδομών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γνωστό ως «Zero Hormuz», με στόχο την παράκαμψη της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η διαφορά μεταξύ του τριμηνιαίου Eibor, του δείκτη αναφοράς για τη διατραπεζική δανειοδότηση στα ΗΑΕ, και των αμερικανικών επιτοκίων αποτελεί ένδειξη της συρρίκνωσης της ρευστότητας. Αφού παρέμεινε ως επί το πλείστον σε αρνητικό έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια, σημείωσε άνοδο μετά την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγαλύτεροι δανειστές της χώρας έσπευσαν να προσφέρουν ελκυστικά επιτόκια.

Η First Abu Dhabi Bank PJSC, η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΑΕ σε όρους ενεργητικού, προσέφερε 5,6% σε νέα κεφάλαια που κατατέθηκαν σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, χωρίς απαιτήσεις ελάχιστου υπολοίπου ή περιορισμούς στις αναλήψεις, για τους κατοίκους των ΗΑΕ. Η προηγούμενη προσφορά της προσέφερε 4% και έληξε στις 31 Αυγούστου.

Η μεγαλύτερη τράπεζα του Ντουμπάι, η Emirates NBD Bank PJSC, διαφήμισε επιτόκιο έως και 5,5% για ορισμένες νέες καταθέσεις μεγαλύτερου ύψους κατά τη διάρκεια μιας τριμηνιαίας προωθητικής περιόδου μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. Βεβαίως, ορισμένες τράπεζες προσέφεραν υψηλά επιτόκια ακόμη και πριν από την πρόσφατη αυτή πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα η Mashreqbank PSC, η οποία διαφήμιζε επιτόκιο 6,25% για λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

Αυτές οι προσφορές είναι σημαντικά υψηλότερες από το επιτόκιο αναφοράς. Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,9% τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας την απόφαση της Fed, δεδομένου ότι το ντιρχάμ είναι συνδεδεμένο με το δολάριο.

Η νομισματική βάση της χώρας έχει μειωθεί κατά περίπου 13,5% από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον Ναρές Μπιλαντάνι, διευθύνοντα σύμβουλο και επικεφαλής της έρευνας μετοχών της Jefferies για την περιοχή.

Η πιστωτική ανάπτυξη έχει ξεπεράσει σημαντικά την αύξηση των καταθέσεων φέτος, με τα δάνεια προς την κυβέρνηση και τον δημόσιο τομέα να υπερτερούν της ευρύτερης αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 14% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Το διευρυνόμενο χάσμα έχει ωθήσει τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε επίπεδα άνω του 80% σήμερα, από περίπου 77,7% το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, ο δείκτης παραμένει άνετα εντός των ρυθμιστικών ορίων και κάτω από τα επίπεδα ορισμένων ομολόγων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

Ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Έντμοντ Χρίστου, δήλωσε ότι ο ανταγωνισμός για νέες καταθέσεις ήταν σημαντικός, καθώς τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας της κεντρικής τράπεζας που ανακοινώθηκαν στις αρχές του πολέμου επρόκειτο να λήξουν τον Σεπτέμβριο, υποχρεώνοντας τις τράπεζες των ΗΑΕ που αξιοποίησαν τη διευκόλυνση για έως και το 30% των απαιτήσεων ταμειακών αποθεματικών τους να αποπληρώσουν τη χρηματοδότηση.

Οι προσπάθειες των τραπεζών των ΗΑΕ να προσελκύσουν καταθέσεις την παρούσα στιγμή ενδέχεται να δοκιμάσουν την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της αγοράς. Ο Μπιλαντάνι της Jefferies δήλωσε ότι θα ήταν δύσκολο να δούμε εισροή νέων κεφαλαίων, ειδικά από εταιρείες, δεδομένων των αυξανόμενων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μετά τον πόλεμο.

Ο συνδυασμός του εντονότερου ανταγωνισμού για τις καταθέσεις και των ασθενέστερων εισροών νέων κεφαλαίων σημαίνει ότι «οι τράπεζες πληρώνουν ένα ασφάλιστρο ρευστότητας», σύμφωνα με τον Χρίστου του Bloomberg Intelligence.

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