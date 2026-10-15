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Σύμφωνα με την Goldman Sachs, ενδέχεται να διαμορφώνεται το καλύτερο δυνατό σενάριο για τη χρηματιστηριακή αγορά.

Οι αναλυτές της τράπεζας της Wall Street προσβλέπουν σε μια «Goldilocks» κατάσταση για τις αγορές, δηλαδή μια ιδανική κατάσταση όπου η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ούτε υπερβολικά δυναμική ούτε υπερβολικά υποτονική.

Η ιδέα είναι ότι η οικονομία αναπτύσσεται με τον κατάλληλο ρυθμό για να τροφοδοτήσει την αισιοδοξία των επενδυτών, διατηρώντας παράλληλα τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Η Goldman δήλωσε ότι επανήλθε σε στάση overweight για τις μετοχές για τους επόμενους τρεις μήνες και σε στάση overweight για τα ομόλογα για τους επόμενους 12 μήνες, επικαλούμενη ένα ισχυρό πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης και επιβράδυνσης του πληθωρισμού. Τα κέρδη αναμένεται επίσης να εκπλήξουν θετικά για το γ’ τρίμηνο, προσέθεσαν οι αναλυτές, εκτιμώντας ότι ο S&P 500 θα καταγράψει αύξηση κερδών 18% το 2027, εξαιρουμένων των «λοιπών εσόδων» που σχετίζονται με την αναπροσαρμογή της αξίας των μετοχών.

«To μακροοικονομικό μας βασικό σενάριο παραμένει θετικό η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει υγιής, ειδικά όσον αφορά τα κέρδη, ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει χαμηλός και η δυναμική του πληθωρισμού αναμένεται να μετριαστεί έως το 2027. Αυτός ο συνδυασμός ανθεκτικής ανάπτυξης και επιβράδυνσης του πληθωρισμού υποδηλώνει ένα περιβάλλον που μοιάζει περισσότερο με το σενάριο «Goldilocks», το οποίο θα πρέπει να είναι πιο ευνοϊκό για ισορροπημένα χαρτοφυλάκια», έγραψε μια ομάδα αναλυτών.

Ορισμένοι αναλυτές της Wall Street απέκλεισαν το σενάριο «Goldilocks» τους τελευταίους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές της ενέργειας σημείωσαν μεγάλη άνοδο στα μέσα του καλοκαιριού, κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν και των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου.

Η αγορά έχει επίσης ταραχθεί πρόσφατα από ένα ιστορικό sell-off κρατικών ομολόγων, που ώθησε τις αποδόσεις σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Ενώ οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, το εύρος της αγοράς έχει επιδεινωθεί απότομα. Περισσότερες από τις μισές μετοχές του S&P 500 έχουν υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 20% κάτω από τα πρόσφατα υψηλά τους, εισερχόμενες σε φάση πτωτικής αγοράς.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι υποκείμενοι οικονομικοί δείκτες που υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,6% το γ’ τρίμηνο, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του GDPNow από την Fed της Ατλάντα.

Η αγορά εργασίας παρέμεινε επίσης ανθεκτική. Η αύξηση των θέσεων εργασίας ήταν πολύ χαμηλότερη από τις προσδοκίες τον Σεπτέμβριο, αν και οι ΗΠΑ προσέθεσαν 133.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει επίσης κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στο 4,2% τον Σεπτέμβριο.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τον πληθωρισμό, οι αναλυτές της Goldman δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει στο αποκορύφωμά του, σημειώνοντας ότι η δυναμική του πληθωρισμού με βάση την αγορά μειώθηκε «απότομα» το β’ τρίμηνο. Η αύξηση των τιμών καταναλωτή παρέμεινε σταθερή τον Αύγουστο, σε ετήσιο ρυθμό 3,4%.

Η τράπεζα δήλωσε ότι προτιμά μια επενδυτική στρατηγική «barbell», η οποία εξισορροπεί τις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης με μετοχές ευαίσθητες στα επιτόκια, χαμηλής μεταβλητότητας, υψηλών μερισμάτων ή μετοχές που λειτουργούν ως «υποκατάστατα ομολόγων».

Μια στρατηγική «barbell» περιλαμβάνει έκθεση τόσο σε επενδύσεις υψηλής ανάπτυξης όσο και σε αμυντικές επενδύσεις, με την ιδέα ότι οι ζημίες από τη μία πλευρά της στρατηγικής θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν μέσω κερδών από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Business Insider.

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